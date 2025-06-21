В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.0 комментариев
Система ПВО сбила за сутки четыре бомбы JDAM и 97 дронов ВСУ
За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны были сбиты 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что уничтоженные JDAM представляли собой управляемые авиационные бомбы, а сбитые беспилотники использовались для ведения воздушной разведки и нанесения ударов.
Согласно информации Минобороны, с начала спецоперации на Украине было уничтожено 663 самолета, 283 вертолета, 64 682 беспилотника, 611 зенитных ракетных комплексов, 23 997 танков и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 451 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 37 102 единицы специальной военной автомобильной техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России поразили пункты ВСУ, наемников и склады беспилотников в 142 районах.