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    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    10 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    16 комментариев
    21 июня 2025, 12:34 • Новости дня

    Система ПВО сбила за сутки четыре бомбы JDAM и 97 дронов ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны были сбиты 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что уничтоженные JDAM представляли собой управляемые авиационные бомбы, а сбитые беспилотники использовались для ведения воздушной разведки и нанесения ударов.

    Согласно информации Минобороны, с начала спецоперации на Украине было уничтожено 663 самолета, 283 вертолета, 64 682 беспилотника, 611 зенитных ракетных комплексов, 23 997 танков и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 451 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 37 102 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России поразили пункты ВСУ, наемников и склады беспилотников в 142 районах.

    20 июня 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

    Президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, что Россия не требует капитуляции от Украины, передает РИА «Новости». Путин заявил: «Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле».

    Также глава государства отметил принципиальные различия между ситуацией в зоне конфликта на Украине и на Ближнем Востоке. По словам Путина, Россия придерживается последовательной позиции по урегулированию ситуации и не ставит перед собой задачи навязывать Киеву условия капитуляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предположил завершение конфликта до 2029 года, фактически увязав это с окончанием своего президентского срока.

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    21 июня 2025, 00:55 • Новости дня
    Небензя назвал путь спасения Украины от полной катастрофы

    Небензя рассказал, что поможет Украине избежать полной катастрофы

    Небензя назвал путь спасения Украины от полной катастрофы
    @ Пресс-служба МИД России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Украина еще может миновать полной катастрофы, если незамедлительно начнет конструктивные переговоре с Россией, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

    «Единственное, что еще может спасти Украину от полной катастрофы, – это незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры, следующий раунд которых мы предлагаем провести в Стамбуле после 22 июня», –  сказал Небензя в ходе выступления.

    Он отметил, что Россия направила Украине лучшее предложение по всеобъемлющему мирному урегулированию, поэтому Киеву следовало бы не упускать шанс договориться.

    Небензя напомнил, что в ходе состоявшихся прямых российско-украинских контактов в Стамбуле Россия передали проект меморандума о мирном регулировании, который  состоит из двух частей и включает условия заключения всеобъемлющего долгосрочного мира, а также условия прекращения огня.

    «Это самое лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня. Советуем его принять», – посоветовал дипломат.

    Он также отметил роль США, которые способствуют диалогу сторон и помогают разрешению украинского конфликта.

    «Признательны американским коллегам, которые последовательно поддерживают наш прямой диалог с Украиной. Рассчитываем, что и европейские спонсоры киевского режима вместо того, чтобы всеми силами способствовать продолжению «войны до последнего украинца», дадут ей шанс», – резюмировал российский постпред при ООН.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский лидер Дональд Трамп в пятницу сообщил о небольшом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, не уточнив, в чем именно он его заметил.

    В этот же день президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии ПМЭФ, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева. Также Путин подчеркнул, что считает украинцев и русских единым народом, назвав при этом всю Украину «нашей».

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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    21 июня 2025, 07:23 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали, как «мясник» Апостол отправляет солдат ВСУ на смерть

    Tекст: Ирма Каплан

    Бойцы группировки войск «Север» рассказали, что новый командующий группировкой ВСУ на Сумском назначен командующий десантно-штурмовых войск Олег Апостол, который командуя 95 одшбр, получил прозвище «мясник» из-за колоссальных потерь в Курской области.

    «Северяне» рассказали, как на Сумском направлении ВСУ настырно пытаются вернуть утраченные позиции, бросая на убой штурмовые группы резервов, но российские военнослужащие отражают контратаки противника и продвигаются в лесных массивах, а также в Юнаковке, сообщили в неофициальном Telegram-канале «Северный ветер».

    «За сутки враг предпринял 12 безуспешных контратак: одну в окрестностях Андреевки, две в Юнаковке, одну в районе Новониколаевки, одну в лесных массивах на направлении Кондратовки, три в районе Яблоновки и четыре на позиции Северян в окрестностях села Садки», – рассказали бойцы «Севера».

    По их словам, для 12 контратак были задействованы более 80 солдат ВСУ, из которых более половины уничтожены, один взят в плен, остальные – бежали.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 80 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

    Кроме того, мотострелки выбили ВСУ из нескольких опорпунктов в лесных массивах и продвинулись вглубь Сумской области. Также «Северяне» продвинулись в Волчанске, где зачистили 25 домовладений и выбили противника из двух опорных пунктов в направлении села Волчанские Хутора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, активные бои ведут бойцы российской армии почти в 10 поселениях Сумской области, сообщило военный аналитик Андрей Марочко.

    Перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. Он объяснил действия российской армии в Сумской области логикой развития конфликта.

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    21 июня 2025, 06:25 • Новости дня
    Трамп напомнил призывающим Украину к войне сенаторам о необходимости «следить за языком»

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп предупредил красноречивых сенаторов вроде Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России), призывающих Украину продолжать конфликт, о последствиях своей неспособности «следить за языком».

    Трамп ответил на вопрос журналиста, как он оценивает майский визит сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) и экс-госсекретаря Майка Помпео на Украину, в ходе которого они выразили поддержку Киеву и практически призвали продолжать войну.

    «Люди должны быть очень осторожными с тем, что они говорят. Должны внимательно следить за своим языком, потому что их язык может довести их до крупных неприятностей», – цитирует Трампа ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский лидер в пятницу сообщил о небольшом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, не уточнив, в чем именно он его заметил.

    Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии ПМЭФ, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

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    21 июня 2025, 06:09 • Новости дня
    Сальдо сообщил о зачистке всех островов в устье Днепра от ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Все острова в устье Днепра Херсонской области находятся под контролем российских военных после их полной зачистки от присутствия ВСУ, рассказал на ПМЭФ губернатор региона Владимир Сальдо.

    «Наша задача сейчас и задача у наших военных – удерживать уже очищенную полностью территорию Левобережья и те десятки островов, которые находятся в устье Днепра. Они все зачищены, все находятся под контролем вооруженных сил», – сказал Сальдо РИА «Новости».

    Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. Регион стал субъектом России после проведения референдума в сентябре 2022 года.

    По данным российской стороны, под контролем России находится 75% территории области, тогда как город Херсон и часть территории на правом берегу Днепра остаются под контролем украинских войск. Украинская сторона не признает итоги референдума и продолжает обстреливать регион.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в день основания Херсона, 18 июня, губернатор  Сальдо сообщил о намерении возродить город после освобождения от ВСУ. До этого Сальдо заявил о благоприятной военно-политической обстановке для освобождения Херсона и правобережья.

    При этом ВСУ превращают Херсон в ключевой оборонный пункт, в городе участились облавы и репрессии против гражданского населения.

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    21 июня 2025, 10:57 • Новости дня
    Депутат Рады обвинил Зеленского в глумлении над погибшими солдатами

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский превратил процесс получения тел солдат ВСУ в глумление, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

    По словам Дмитрука, христианская миссия России, по его мнению, превращается главой киевского режима в издевательство над телами украинских военных и их близкими. Он заявил, что поведение Зеленского – это глумление над погибшими и страдания для их семей, передает РИА «Новости».

    Парламентарий также выразил мнение, что Зеленский согласился принять тела только под давлением Запада. Дмитрук отметил, что, несмотря на это, украинские власти продолжают скрывать правду от родственников погибших.

    Политик подчеркнул, что считает ситуацию проявлением морального разложения киевского режима. Он добавил, что, по его мнению, тела погибших могут быть утилизированы в безымянных могилах, а официально останутся «пропавшими без вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в приграничных моргах Ростова, Курска и Белгорода находятся более 10 тыс. тел украинских военных. Россия ранее передала украинской стороне 6060 тел погибших военных ВСУ. Президент Владимир Путин подтвердил, что Россия готова передать Украине еще около 3 тыс. тел украинских военных.

    Посол МИД России Родион Мирошник отметил, что Киев намеренно затягивает процесс идентификации тел украинских военных, чтобы избежать выплат их семьям.

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    20 июня 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин напомнил о правиле русского солдата

    Tекст: Денис Тельманов

    На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин напомнил о старинном правиле, связанном с русскими солдатами.

    Президент России Владимир Путин напомнил о старинном правиле, согласно которому территория, где ступает нога русского солдата, становится российской, передает ТАСС.

    «Вы знаете, у нас есть <…> не поговорка, не притча, а старинное правило – там, где ступает нога русского солдата, то наше», – сказал он.

    Эта фраза прозвучала в ходе обсуждения вопросов суверенитета и национальных интересов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин раскрыл данные о потерях украинской армии в Курской области и отметил серьезную нехватку личного состава в рядах ВСУ.

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    21 июня 2025, 02:10 • Новости дня
    FT узнала цель назначения нового командующего Сухопутными войсками Украины

    FT: Зеленский пытается назначением Шаповалова ускорить мобилизацию

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный штаб Украины заявил, что новому командующему сухопутными войсками Украины необходимо будет «повысить боеспособность армии, улучшить систему мобилизации и подготовку военнослужащих», пишет FT.

    «Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками, поскольку Киев стремится обновить свой высший командный состав и улучшить мобилизацию, чтобы противостоять летнему наступлению России», – пишет Financial Times (FT).

    Газета напоминает, что предшественник Шаповалова Михаил Драпатый после своего ухода раскритиковал  сухопутные войска, заявив, что, приступив к работе в штабе, он столкнулся с «атмосферой страха, отсутствием инициативы, нежеланием принимать обратную связь, безразличием к кадровым вопросам, притворством в отношении дисциплины и глубоким разрывом между штабом и подразделениями».

    Геннадий Шаповалов ранее был представителем Украины в командовании НАТО в немецком Висбадене, где координировал поставки оружия и военную помощь Украине. С апреля 2024 года по начало 2025 года он возглавлял оперативное командование военными операциями в южной части Украины, включая прифронтовой Херсонский регион.

    Как высказался о нем Зеленский, теперь опыт 47-летнего офицера в Висбадене «должен быть реализован в сухопутных войсках Украины».

    Перестановки, проведенные Зеленским в этом месяце, включали новые назначения на руководящие должности в украинских воздушно-десантных войсках и недавно созданном подразделении БПЛА-систем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками Украины Геннадия Шаповалова после того, как с 1 июня подал в отставку Михаил Драпатый.

    Тогда же стало известно, что офис президента Украины планирует отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и замену всего состава правительства.

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    21 июня 2025, 05:21 • Новости дня
    Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 2 млрд долларов за 10 месяцев

    Tекст: Ирма Каплан

    Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» с августа 2024 года уничтожил в зоне СВО технику НАТО на сумму свыше 2 млрд долларов, сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

    «С августа 2024 года цифра уничтоженной с помощью „Князя Вандала“ техники НАТО [в зоне СВО] составляет уже больше $2 млрд», – заявил Чадаев ТАСС.

    Как сообщал в январе 2025 года глава Новгородской области Андрей Никитин,  разработка новгородского центра помогла нанести урон НАТО в ходе СВО на 300 млн долларов.

    Дрон «Князь Вандал Новгородский» – это разработка специалистов НПЦ «Ушкуйник» в Великом Новгороде. Дрон не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные боевые и гражданские задачи. НПЦ  специализируется на передовых технологических и нормативно-правовых решениях  в области гражданских беспилотных авиационных систем и противодронной защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Центре специального назначения «Барс-Сармат» разрабатывается система компьютерного зрения на базе нейросетей для эффективного уничтожения украинских беспилотников.

    В марте сообщалось, что специалисты всероссийского проекта «Архангел» модифицировали дрон-камикадзе, увеличив его скорость до 280 км/ч, что делает его недосягаемым для стрелкового оружия.

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    21 июня 2025, 01:11 • Новости дня
    Марочко сообщил об интенсивных боях ВС России в поселениях Сумской области

    Марочко: Российская армия ведет бои почти в 10 населенных пунктах Сумщины

    Tекст: Ирма Каплан

    Активные бои ведут бойцы российской армии почти в 10 поселениях Сумской области, сообщило военный аналитик Андрей Марочко.

    «На сумском направлении до 10 населенных пунктов, где сейчас идут активные боевые действия. <…> За истекшую неделю довольно-таки существенные результаты у наших военнослужащих на этом направлении – есть продвижение на разных участках местности», – передает ТАСС слова эксперта.

    Марочко отметил, что в районе населенного пункта Юнаковка ВСУ оказались в в «серьезном бедственном положении».

    «Противник яростно контратакует и пытается вернуть ранее утраченные позиции. Безумные какие-то действия происходят со стороны противника, лишенные всякой логики, военной тактики и военного обоснования», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. Он объяснил действия российской армии в Сумской области логикой развития конфликта.

    В свою очередь, Владимир Зеленский назвал ситуацию в Сумской области ключевой темой заседания ставки главнокомандующего и отметил «стойкость украинских войск» на этом направлении.

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    21 июня 2025, 00:09 • Новости дня
    Трамп сообщил о «небольшом прогрессе» в переговорах России и Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский лидер Дональд Трамп в пятницу сообщил о небольшом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, не уточнив, в чем именно он его заметил.

    «По России и Украине есть небольшой прогресс», – сказал Трамп в ходе мини-брифинга на летном поле в Морристауне, штат Нью-Джерси, передает ТАСС.

    Ранее в этот день глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, заявила, что США наблюдают за ситуацией вокруг конфликта между Россией и Украиной, однако решения по этому вопросу в Вашингтоне будет принимать исключительно президент Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии ПМЭФ, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

    Также Путин подчеркнул, что считает украинцев и русских единым народом, назвав при этом всю Украину «нашей».

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    21 июня 2025, 05:37 • Новости дня
    В Раде признали «большие проблемы» с фортификациями в Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    На территории Сумской области Украины большие проблемы с фортификациями, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    «Тем временем с фортификациями в Сумской области большие проблемы», – приводит ТАСС его слова в Telegram-канале.

    По словам Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), в районе села Юнаковка, где идут бои, фактически вдоль дороги валяются те самые «зубы дракона», которые вроде бы должны были оборонять и защищать.

    «Они просто валяются. С января. А уже лето на дворе. Их даже никто не расставил, не вырыта противотанковые рвы, ничего!» – рассказал он в своем YouTube-канале.

    Он отмечает, что там, где эти заграждения установлены, они спасают жизни, а пока российская амия наступает, и противопоставить ей в Сумской области нечего.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский лично запрещал строить фортификации в Днепропетровской области Украины.

    При этом в конце мая первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отмечал, что отсутствие мощных укрепрайонов в Днепропетровской области может облегчить продвижение российских войск.

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    20 июня 2025, 14:49 • Новости дня
    Ганчев сообщил об угрозе для логистики ВСУ из-за освобождения Московки

    Tекст: Александра Юдина

    После того, как подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Московка в пригороде Купянска Харьковской области, создалась угроза для логистики ВСУ, заявил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

    Село находится на правом берегу реки Оскол и вплотную примыкает к важному железнодорожному узлу Купянска, передает ТАСС.

    Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что освобождение Московки создаст для Вооруженных сил Украины очень серьезные логистические трудности. Он отметил, что захваченный населенный пункт имеет важное значение для снабжения украинских войск, действующих в этом районе.

    Ранее ВС России освободили Московку в Харьковской области. За прошедшие семь дней российские военные установили контроль над шестью населенными пунктами: над одним в Сумской области, над тремя – в ДНР, над двумя – в Харьковской области.

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    20 июня 2025, 13:45 • Новости дня
    Песков: Россия продолжит СВО до достижения целей

    Tекст: Вера Басилая

    Россия нацелена на выполнение задач спецоперации, приоритетом остается достижение целей политико-дипломатическими средствами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Москва продолжает работу по выполнению задач, поставленных в рамках спецоперации. Он подчеркнул, что власти России стремятся достичь целей политико-дипломатическими методами, однако до момента, когда такие возможности появятся, будет продолжаться проведение военных действий. передает ТАСС.

    Песков указал, что задача российских властей – выполнение всех намеченных целей специальной военной операции.

    Ранее Песков заявил, что Москва не намерена терять преимущество ради кратковременного перемирия.

    Президент Владимир Путин отметил, что Вооруженные силы России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях.

    Путин также указал, что Киеву нужно поспешить достичь договоренностей с Москвой, пока ситуация для украинской стороны не ухудшилась.

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    21 июня 2025, 09:18 • Новости дня
    В Полтавской области были повреждены объекты украинской энергетики

    Tекст: Александра Юдина

    В Кременчугском районе Полтавской области зафиксировали повреждения объектов энергетики после серии взрывов, сообщил исполняющий обязанности главы областной военной администрации Владимир Когут.

    По его словам, в регионе произошли взрывы на объектах энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.

    Когут не стал уточнять детали произошедшего и не предоставил дополнительной информации о характере повреждений или возможных последствиях для жителей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 14 по 20 июня ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины. В том числе ВС России поразили предприятие ВПК Украины и цеха производства ударных БПЛА.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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