Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.7 комментариев
Аэропорт Тамбова ввел временные ограничения на полеты
Росавиация сообщила о временных ограничениях на полеты в аэропорту Тамбова
Международный аэропорт Донское в Тамбове ввел временные ограничения полетов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское)», – сказано в сообщении.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о работе дежурных средств ПВО, которые за два часа уничтожили над тремя регионами страны 23 украинских дрона.