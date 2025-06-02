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Анонсировано выступление Фидана на открытии переговоров России и Украины в Стамбуле
Перед началом переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступит с приветственной речью во дворце Чираган, сообщил канал Haber Global.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступит на открытии переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, сообщает ТАСС.
Встреча состоится во дворце Чираган, начало запланировано на 13.00 по московскому времени. Прямая речь главы МИД Турции будет транслироваться в эфире, как и на предыдущем раунде переговоров, который прошел 16 мая.
По данным канала Haber Global, Фидана будет сопровождать делегация сотрудников турецкого внешнеполитического ведомства. Турецкая делегация планирует оставаться на площадке переговоров на протяжении всей встречи. Также ожидается участие других высокопоставленных чиновников Турции.
Источник в турецком МИД уточнил, что во встрече примет участие глава Национальной разведорганизации Турции (MIT) Ибрагим Калын. Он добавил, что Хакан Фидан будет выполнять роль модератора переговоров между российской и украинской делегациями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан планирует принять личное участие в переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле.
Помощник президента России Владимир Мединский накануне прибыл в Стамбул для нового раунда переговоров с украинской стороной. Украинская делегация в понедельник утром также прибыла в Стамбул для участия в этих переговорах.
Журналисты собрались у дворца Чираган в ожидании начала встречи между российской и украинской делегациями.