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    Евросоюз потратил на Сирию остатки своей репутации
    Зеленский назвал СБУ организатором атаки на российские аэродромы
    Госдеп США выразил соболезнования в связи с подрывами мостов в Брянской и Курской областях
    Эксперт рассказал о борьбе с атаками на военные аэродромы
    Над девятью регионами России уничтожено 162 украинских дрона
    Стали известны новые подробности подрыва моста под Брянском
    Россия получила украинский проект меморандума об урегулировании конфликта
    Назван победитель выборов президента Польши
    Власти решили наградить сбивавших дроны жителей Иркутска
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Противник ждал неявки России в Стамбул

    Парадоксальным образом события первого дня лета подтверждают российскую позицию о невозможности перемирия до достижения хотя бы базовой договоренности. Военная сила – важнейший переговорный инструмент, и в противостоянии такого масштаба и остроты, как нынешнее, никто от него не откажется.

    2 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Киев поднимает ставки и сильно рискует

    Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Завтрашняя Россия как звездолет «Александр III»

    Центральная идея Трампа: политически вернуть Америку в доглобализаторский XIX век, а технологически – запустить ее в век XXII, не менее актуальна и для нас. Лишь в этом случае мы не проиграем наше завтра. Более того, такие концепции были у нас уже во времена СССР.

    7 комментариев
    2 июня 2025, 10:35 • Новости дня

    Анонсировано выступление Фидана на открытии переговоров России и Украины в Стамбуле

    Tекст: Мария Иванова

    Перед началом переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступит с приветственной речью во дворце Чираган, сообщил канал Haber Global.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступит на открытии переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, сообщает ТАСС.

    Встреча состоится во дворце Чираган, начало запланировано на 13.00 по московскому времени. Прямая речь главы МИД Турции будет транслироваться в эфире, как и на предыдущем раунде переговоров, который прошел 16 мая.

    По данным канала Haber Global, Фидана будет сопровождать делегация сотрудников турецкого внешнеполитического ведомства. Турецкая делегация планирует оставаться на площадке переговоров на протяжении всей встречи. Также ожидается участие других высокопоставленных чиновников Турции.

    Источник в турецком МИД уточнил, что во встрече примет участие глава Национальной разведорганизации Турции (MIT) Ибрагим Калын. Он добавил, что Хакан Фидан будет выполнять роль модератора переговоров между российской и украинской делегациями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан планирует принять личное участие в переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле.

    Помощник президента России Владимир Мединский накануне прибыл в Стамбул для нового раунда переговоров с украинской стороной. Украинская делегация в понедельник утром также прибыла в Стамбул для участия в этих переговорах.

    Журналисты собрались у дворца Чираган в ожидании начала встречи между российской и украинской делегациями.

    1 июня 2025, 19:45 • Новости дня
    Эксперт рассказал о борьбе с атаками на военные аэродромы

    Военный эксперт Кнутов: Атаки ВСУ на аэродромы были подготовлены в России

    Эксперт рассказал о борьбе с атаками на военные аэродромы

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Необходимо усиливать контроль со стороны ГАИ и увеличивать количество пунктов проверки, на которых есть оборудование для взвешивания большегрузов, чтобы предотвратить атаки БПЛА из фур, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВСУ совершили авианалет FPV-дронами на аэродромы в пяти российских регионах.

    «О том, что атакующие нас дроны запускаются с территории России, известно давно. Противники могли закупать и собирать их даже под видом волонтеров – якобы для отправки на фронт. Программу для запуска им, скорее всего, прислали в мессенджере – чтобы она включалась при въезде грузовика в определенный квадрат, и дроны летели по заранее заложенным маршрутам. Впрочем, возможно, наведение проводилось и по GPS», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    «Контейнеры также были изготовлены в России, потому что подобные грузы, идущие из-за рубежа, просвечивают с помощью рентгеновских досмотровых установок, и странную начинку, конечно же, сразу бы выявили. Что касается водителя, то он мог и не знать, что везет, согласившись за наличный расчет доставить машину в определенную точку», – продолжил собеседник.

    «В качестве ответа, на мой взгляд, нашим силам, безусловно, нужно более массивно и жестко работать по украинским военным объектам, инфраструктуре. А внутри России необходимо усиливать контроль со стороны ГАИ, в районах расположения стратегических объектов увеличивать количество пунктов проверки транспорта, особенно таких, на которых есть оборудование для взвешивания большегрузов», – продолжил аналитик.

    «Сами военные аэродромы должны прикрываться РЭБ и другими средствами противовоздушной обороны, причем работающими постоянно. Самолеты нужно помещать в капониры или сооружать противоосколочную защиту, над которой делать укрытия из навесных сетей, в идеале – из кевларовой ткани», – детализировал он.

    «В любом случае, это поможет нам сохранить стратегические бомбардировщики, которые используются как носители крылатых ракет. Впрочем, сегодняшняя атака, даже если она затронула какие-то самолеты, не изменит расклад сил между Россией и Украиной с поддержкой Запада», – резюмировал Кнутов.

    В воскресенье ВСУ совершили авианалет FPV-дронами на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, в трех последних регионах все атаки были отражены, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

    «В Мурманской и Иркутской областях в непосредственной близости от аэродромов произошли возгорания части авиационной техники, которые были потушены. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны», – говорится в посте.

    В Мурманской области усилены меры безопасности, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Андрей Чибис. Он попросил не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фотографиями, особенно если на них запечатлена работа ПВО или других служб.

    Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале сообщил об атаке дронов на воинскую часть в поселке Средний. По его словам, это первая подобная атака в Сибири. «Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура», – указал он.

    «Вводим режим повышенной готовности в Усольском районе. Работаем в штабном режиме. Дважды в день доклады с территории о складывающейся ситуации. На участке трассы Р-255 «Сибирь» временно закрыто движение транспорта», – добавил глава региона.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что у России есть резервы, которые способны еще больше повысить эффективность поражения дальнобойных вражеских БПЛА.

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    1 июня 2025, 18:22 • Новости дня
    Минобороны сообщило об атаках FPV-дронами по аэродромам России
    Минобороны сообщило об атаках FPV-дронами по аэродромам России
    @ Ilya Moskovets/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На военных аэродромах сразу в нескольких областях страны произошли террористические атаки с использованием FPV-дронов, есть задержанные, сообщили в Минобороны РФ.

    Указывается, что атаки с применением FPV-дронов были совершены киевским режимом на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены силами ПВО, передает РИА «Новости».

    В Мурманской и Иркутской областях дроны были запущены с территорий, находящихся в непосредственной близости от аэродромов. В результате произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. По данным Минобороны, все пожары были оперативно ликвидированы, пострадавших среди военных и гражданских нет.

    Ряд участников терактов удалось задержать, подчеркнули в ведомстве. Минобороны России продолжает расследование обстоятельств произошедшего и предпринимает дополнительные меры безопасности для защиты объектов военной инфраструктуры.

    Напомним, в воскресенье произошла атака дронов на одну из военных частей Иркутской области.

    Глава региона Игорь Кобзев уточнил, что атака беспилотников производилась из фуры.

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    1 июня 2025, 14:30 • Видео
    Поссорились: Маск уходит от Трампа

    Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

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    1 июня 2025, 12:10 • Новости дня
    Эксперт назвал способы реакции на подрывы на транспорте

    Эксперт Иванников: Подрывы мостов могут быть подготовкой украинцев к новому наступлению

    Эксперт назвал способы реакции на подрывы на транспорте
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    У России есть два трека для ответа на взрывы на железной дороге. МВД нужно переводить линейные подразделения на усиленный вариант несения службы до окончания СВО, а Вооруженные силы должны рассмотреть возможность уничтожения мостов через Днепр, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Олег Иванников.

    «На произошедшее должна в первую очередь обратить внимание транспортная полиция – огромное подразделение МВД, отвечающее как раз за безопасность на железнодорожном, водном и воздушном транспорте», – пояснил Олег Иванников, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

    «Транспортная полиция была создана больше века назад. У нее в распоряжении огромный опыт работы и новейшие образцы специального досмотрового оборудования. Технически подразделение не уступает ни другим российским правоохранительным органам, ни силовым ведомствам противника», – отметил подполковник запаса.

    «Главному управлению МВД на транспорте и его региональным отделам нужно улучшить агентурную работу, повысить плотность нарядов, переводить линейные подразделения на усиленный вариант несения службы до окончания СВО», – продолжил собеседник.

    Эксперт полагает, что ответственность за взрывы с высокой вероятностью несет киевский режим и его спецслужбы. «Второй трек для российской реакции пролегает в рамках СВО. Для того, чтобы в будущем предотвратить подобные атаки, Россия должна дать Украине достойный военный ответ, и один из его вариантов мог бы быть рассмотрен в виде уничтожения их значимых объектов. Думаю, в первую очередь речь идет о разрушении нескольких мостов через Днепр», – подчеркнул он.

    «Не исключаю, что нынешние теракты могут быть подготовкой киевского режима к новому наступлению. Это доказывает необходимость вышеназванных мер. Кроме того, на днях начальник Главного управления разведки ВСУ Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и несколько его подчиненных получили ордена «За заслуги перед Польшей». Вероятно, терактами в России они захотели подчеркнуть свои «компетенции» в глазах Варшавы», – резюмировал эксперт.

    В субботу вечером в Выгоничском районе Брянской области после обрушения автомобильного моста сошел с рельсов пассажирский поезд № 86 Климов – Москва. ЧП произошло на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи. Погибли семь человек, более 70 пострадали, из них 44 госпитализированы.

    Также минувшей ночью во время движения грузового локомотива обрушился мост на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка в Курской области. Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов. У одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

    Президент Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым, выслушал их доклады о принимаемых мерах. Глава государства в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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    1 июня 2025, 14:53 • Новости дня
    Губернатор Иркутской области назвал фуру источником атаки дронов

    Tекст: Ольга Иванова

    В Иркутской области после атаки дронов на военную часть правоохранители блокировали фуру, из которой, по данным властей, были запущены беспилотники.

    Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале, что источник атаки дронами в регионе был оперативно блокирован. Кобзев уточнил, что им оказалась фура, с которой запускались беспилотники.

    Он подчеркнул: «Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура. Главное – не нужно поддаваться панике. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет».

    Ранее губернатор информировал об атаке дронов на одну из военных частей области. Силовые структуры выясняют все обстоятельства происшествия. По последним данным, ситуация находится под контролем и угрозы населению отсутствуют.

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    1 июня 2025, 16:41 • Новости дня
    Командующий сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый объявил, что сложил с себя полномочия и подал рапорт об отставке.

    О решении подать в отставку командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), передает РИА «Новости». В публикации Драпатый заявил: «Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины».

    В январе президент Украины Владимир Зеленский поручил Драпатому возглавить оперативно-стратегическую группировку «Хортица» в Донецкой области, сохранив за ним полномочия командующего сухопутными войсками.

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    1 июня 2025, 14:20 • Новости дня
    Губернатор Иркутской области сообщил об атаке дронов на военную часть
    Губернатор Иркутской области сообщил об атаке дронов на военную часть
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В поселке Средний Усольского района Иркутской области дроны атаковали военный объект, угрозы для жизни и здоровья граждан, по словам властей, отсутствуют.

    О происшествии сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. По словам Кобзева, атака дронов произошла на военную часть в поселке Средний Усольского района, что стало первым подобным случаем в Сибири. Один из сбросов также пришелся на старое здание в близлежащем Новомальтинске.

    На место происшествия прибыли сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии и другие оперативные службы. В регионе был создан оперативный штаб для координации действий, а сам губернатор выехал в Усольский район для контроля ситуации.

    Кобзев отметил: «Прошу не поднимать волну дезинформации и верить только проверенным данным». Он также подчеркнул, что точное количество беспилотников пока уточняется, а источник, откуда были выпущены дроны, заблокирован. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по поселку Пантелеймоновка были ранены восемь человек, среди которых находились местные жители, сообщили в оперативных службах.

    Российский МИД заявил, что в связи резким ростом числа атак украинских беспилотников и ракет по гражданским объектам в разных регионах страны, включая Москву, Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки.

    Коментарии (18)
    1 июня 2025, 13:17 • Новости дня
    «Искандер» разнес пункт запуска дальнобойных дронов ВСУ в Чугуеве
    «Искандер» разнес пункт запуска дальнобойных дронов ВСУ в Чугуеве
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» нанес удар по пункту запуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа дальнего действия в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.

    Удар наносился по аэродрому в Чугуеве, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Ракетным ударом уничтожено шесть пусковых установок для запуска дронов, восемь единиц автомобильной техники, а также порядка 30 единиц беспилотников «Камикадзе».

    Ранее ВС России нанесли комплексный удар по штабу центра сил спецопераций «Юг» ВСУ в Николаевской области с применением «Искандера-М» и БПЛА «Герань-2».

    Коментарии (14)
    1 июня 2025, 17:11 • Новости дня
    Пасечник: ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow Краснодон
    Пасечник: ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow Краснодон
    @ Владислав Демьяненко/wikipedia.org

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные ударили по городу Краснодону в ЛНР ракетами Storm Shadow, пострадали несколько человек, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

    ВСУ ударили по промышленной зоне ракетами Storm Shadow, также повреждены многоквартирные и частные дома, есть пострадавшие, сообщил Пасечник в своем Telegram-канале.

    Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Пантелеймоновке в ДНР, повреждения получили Дворец культуры, школа, административное здание и жилые дома.

    Коментарии (4)
    2 июня 2025, 02:07 • Новости дня
    Турецкие СМИ назвали причину саботажа Зеленским переговоров с Россией

    dikGAZETE: Зеленский боится быть уничтоженным украинскими националистами

    Турецкие СМИ назвали причину саботажа Зеленским переговоров с Россией
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ирма Каплан

    Владимир Зеленский продолжает усилия по подрыву процесса перед вторым раундом переговоров в Турции, потому что на него давят слишком много сил с разных сторон, так что он даже не может быть уверен, как будет жить, если покинет президентское кресло, пишет dikGAZETE.

    «Зеленский, который ясно видит давление со стороны украинских расистских и националистических группировок, занят саботажем переговоров с Россией. Истинная причина его страха – опасение быть уничтоженным этими группировками», – говорится в материале.

    В статье указывают на то, что на находящегося под колоссальным давлением Зеленского, давят с одной стороны – прозападная оппозиция, с другой – бандеровские расисты и националисты, а с третьей – украинский народ, который хочет мира.

    Вдобавок западные правительства теперь понимают, что мир в регионе не может быть восстановлен в уравнении, где присутствует Зеленский, продолжает dikGAZETE, а единственный сегмент, которым киевский диктатор не может управлять, – это украинский народ.

    Газета считает, что Зеленский боится демократической реакции украинского народа, потому и не принял решения о проведении выборов. Он боится, что украинский народ его не переизберет. И единственная власть, которой он сегодня обладает, – это занимаемое им место.

    Если Зеленский, пишет dikGAZETE, выберет одну из сторон, которые давят на него сейчас, против него может быть совершен политический переворот, что вряд ли может быть его политической задачей.

    Напомним, киевский режим подготовил меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским 2 июня представит меморандум России украинской стороне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская делегация получила проект меморандума о мирном урегулировании от украинской стороны, сообщил помощник президента России Владимир Мединский, уточнив, что документ был представлен на украинском и английском языках.

    Коментарии (3)
    1 июня 2025, 17:08 • Новости дня
    Reuters: Киев на переговорах выдвинет прежние условия мира

    Tекст: Ольга Иванова

    На предстоящих переговорах в Стамбуле украинская делегация вновь заявит о необходимости репараций и отказе от признания освобожденных территорий частью России, передает агентство Reuters со ссылкой на просмотренную копию документа.

    Украинская делегация на переговорах в Стамбуле 2 июня представит проект мирного урегулирования с требованиями, которые почти полностью совпадают с озвученными ранее, передает РИА «Новости».

    «Рамочные условия украинского мирного соглашения, изложенные в документе, с которым ознакомился Reuters, в значительной степени совпадают с условиями, ранее выдвинутыми Киевом», – говорится в материале.

    Среди ключевых требований Украины – отсутствие каких-либо ограничений на поставки вооружений для Киева, отказ от международного признания освобожденных территорий в составе России и обязательство по выплате репараций. Эти позиции украинская сторона намерена оставить неизменными на предстоящих консультациях.

    Напомним, киевский режим подготовил меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.

    Коментарии (23)
    2 июня 2025, 00:55 • Новости дня
    Мединский сообщил о получении от украинской стороны проекта меморандума
    Мединский сообщил о получении от украинской стороны проекта меморандума
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская делегация получила проект меморандума о мирном урегулировании от украинской стороны, сообщил помощник президента России Владимир Мединский, уточнив, что документ был представлен на украинском и английском языках.

    «Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским», – сказал Мединский RT.

    Он уточнил, что ранее в западной прессе основные постулаты украинского меморандума уже были представлены.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый этап переговоров российской и украинской сторон планируется провести 2 июня, он должен пройти во дворце Чираган в Стамбуле.

    В воскресенье в Стамбуле приземлился самолет, доставивший делегацию России для участия в переговорах с украинской стороной. Все комментарии по проекту меморандума по урегулированию с Украиной, как говорил ранее Мединский, будут даны в понедельник.

    Коментарии (17)
    1 июня 2025, 15:40 • Новости дня
    Российская делегация направилась на переговоры в Стамбул
    Российская делегация направилась на переговоры в Стамбул

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Делегация Российской Федерации вылетела на переговоры с украинской стороной в Турцию днем в воскресенье, сообщают новостные агентства.

    Делегация России направилась в Стамбул, передает RT.

    Напомним, киевский режим подготовил меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.

    Коментарии (48)
    2 июня 2025, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили группу женщин-беспилотчиц ВСУ в Сумской области

    Бойцы «Севера» уничтожили группу женщин-беспилотчиц ВСУ в Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Авиация группировки войск «Север» нанесла прицельное поражение по пункту управления БПЛА, уничтожив расчет противника, что обратило штурмгруппы ВСУ в бегство.

    «По информации военблогеров на данном участке фронта была уничтожена медийная группа женщин-беспилотчиц 47 омбр во главе со своим комротой «валькирией». Оставшись без поддержки беспилотной авиации, вражеские штурмовые группы 425 ошп были брошены на убой в направлении позиций наших войск», – сообщили в Telegram-канале «Северный ветер».

    Там уточнили, что комплексный огонь уничтожил большую часть живой силы противника, а оставшиеся бежали в Павловку, где укрылись в подвалах полуразрушенных зданий. 

    В глубине Сумской области, у населенных пунктов Кролевец и Воронеж, «Северяне»  уничтожили ракетными ударами еще два пункта управления дронами, откуда ВСУ вели удары по Курской области.

    «За прошедшие сутки Северяне продвинулись свыше 120 метров в Волчанске, где зачистили восемь домовладений. <...> За сутки потери противника составили свыше 280 человек (из них более 210 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные 1 июня установили контроль над населенным пунктом Алексеевка в Сумской области. До этого бойцы группы «Север» сообщали, что в зоне ответственности группировки обнаружены группы иностранных наемников, в том числе из Колумбии и Японии.

    Коментарии (3)
    1 июня 2025, 23:29 • Новости дня
    Госдеп США выразил соболезнования в связи с подрывами мостов в Брянской и Курской областях
    Госдеп США выразил соболезнования в связи с подрывами мостов в Брянской и Курской областях
    @ Telegram-канал МИД России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по урегулированию кризиса на Украине и обсудили последние происшествия, сообщили в российском МИД.

    «Госсекретарь США Рубио выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня 2025 года», – приводит Telegram-канал ведомства выдержку из сообщения ведомства.

    Во время беседы стороны обсудили ситуацию на Украине, меры обеспечения безопасности в российских приграничных регионах.

    Лавров и Рубио обсудили инициативы по политическому урегулированию украинского конфликта, включая диалог о возобновлении прямых российско-украинских переговоров, которые запланированы на 2 июня в Стамбуле.

    Напомним, российскую делегацию возглавляет советник президента России Владимир Мединский, в ее состав вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Стамбуле приземлился самолет, доставивший делегацию России для участия в переговорах с украинской стороной. Как заявил Мединский, все комментарии по проекту меморандума по урегулированию с Украиной будут даны в понедельник.

    Коментарии (2)
    1 июня 2025, 12:54 • Новости дня
    ВСУ потеряли свыше 1400 военнослужащих за сутки
    ВСУ потеряли свыше 1400 военнослужащих за сутки
    @ Juan Moreno/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки в зоне специальной военной операции потеряла свыше 1,4 тыс. человек, сообщило Министерство обороны России.

    У населенных пунктов Андреевка, Павловка, Могрица и других в Сумской области подразделения группировки «Север» поразили формирования нескольких бригад, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли свыше 200 бойцов, бронетранспортер, шесть автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Запад» нанесла удары по механизированным, штурмовым и аэромобильным бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР. Потери противника составили до 210 военнослужащих, три бронированные машины, девять автомобилей, пять артиллерийских орудий, в том числе польская САУ Krab, также уничтожены станция РЭБ «Квертус» и три склада боеприпасов.

    В зоне ответственности Южной группировки украинская армия потеряла до 280 человек, бронетранспортер М113, боевую машину HMMWV, три автомобиля, три артиллерийских орудия, две станции РЭБ и склад боеприпасов.

    Группировка «Центр» продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ, нанеся удары по ряду бригад. В зоне ее действий ВСУ за сутки потеряли более 510 человек, пять бронетранспортеров (три Sisu Pasi ХА-185, два М113), бронеавтомобиль HMMWV, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, радиолокационную станцию 36Д6 и РЛС AN/TPQ-37.

    Группировка «Восток» улучшила тактическое положение, поразив позиции ВСУ в ДНР и Запорожской области, уничтожив до 155 человек, две бронированные машины, шесть автомобилей, пять орудий, станцию РЭБ и четыре склада боеприпасов.

    Группировка «Днепр» нанесла поражение двум механизированным, двум береговым и одной бригаде теробороны, потери ВСУ составили свыше 85 человек, шесть автомобилей, две гаубицы (М777 США и TRF1 Франции), две станции РЭБ и два склада боеприпасов.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по инфраструктуре аэродрома, заводу по ремонту техники, цехам по производству и запуску беспилотников, складам боеприпасов и временным пунктам дислокации ВСУ.

    Средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб JDAM производства США и 100 самолетных беспилотников.

    Ранее сообщалось, что ВС России освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области.

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