Стало известно о планах главы МИД Турции участвовать в переговорах России и Украины в Стамбуле

Фидан запланировал подключиться к переговорам России и Украины во дворце Чираган

Tекст: Мария Иванова

Глава МИД Турции Хакан Фидан намерен принять участие в переговорах между Россией и Украиной, которые пройдут в Стамбуле, передает РИА «Новости».

Ожидается, что встреча делегаций состоится в понедельник во дворце Чираган в 13.00 по московскому времени. Источник агентства уточнил, что Фидан «планирует подключиться» к переговорному процессу.

Российскую делегацию в Стамбуле возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведуправления Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Сергей Лавров ранее отмечал, что Россия готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию ситуации во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Постпред России при ООН Василий Небензя добавил, что Москва предлагает обменяться меморандумами, отражающими подходы обеих сторон к переговорам.

Президент России Владимир Путин еще 15 мая предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий именно в Стамбуле. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, основной целью диалога является устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В первой встрече в Стамбуле российская делегация также участвовала, но тогда контактов с украинской стороной не было, а полноценные переговоры прошли лишь на следующий день и длились почти два часа.

Владимир Мединский сообщил, что Москва и Киев согласовали необходимость представить свои варианты будущего прекращения огня, и подчеркнул готовность России продолжать переговоры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне помощник президента России Владимир Мединский прибыл в Стамбул для очередного раунда переговоров с украинской стороной.

Украинская делегация утром в понедельник прибыла в Стамбул для участия в переговорах.

Журналисты уже собрались у дворца Чираган в ожидании встречи.



