Парадоксальным образом события первого дня лета подтверждают российскую позицию о невозможности перемирия до достижения хотя бы базовой договоренности. Военная сила – важнейший переговорный инструмент, и в противостоянии такого масштаба и остроты, как нынешнее, никто от него не откажется.0 комментариев
Эксперт заявил об отводе бригад ВСУ с Красноармейского направления
Военный эксперт Киселев заявил об отводе бригад ВСУ с Красноармейского направления
Вооруженные силы Украины столкнулись с большими потерями и отводят подразделения с важных направлений, в том числе с красноармейского участка фронта, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
ВСУ несут существенные потери и не способны к масштабным контратакам, сообщил военный эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.
По его словам, украинской стороне хватает ресурсов только для удерживания позиций, однако сил для проведения контратак на донецком, запорожском, херсонском направлениях или в районе Курской области у ВСУ нет.
Киселев отметил, что на красноармейском направлении украинские части потерпели значительные потери и были вынуждены отвести подразделения из четырех бригад.
Эксперт подчеркнул, что российские войска продолжают продвижение к Днепропетровской области.
В эфире телеканала «Соловьев Live» Киселев также заявил, что украинские силы сейчас сосредоточены на сдерживании атак российской армии.
Ранее Минобороны России заявило, что украинская армия за последние сутки потеряла более 1,4 тыс. человек в зоне специальной военной операции.
МИД России отметил, что Киев предпринимает активные действия для повышения уровня напряженности на линии боевого соприкосновения перед вторым раундом переговоров между Россией и Украиной.
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