Парадоксальным образом события первого дня лета подтверждают российскую позицию о невозможности перемирия до достижения хотя бы базовой договоренности. Военная сила – важнейший переговорный инструмент, и в противостоянии такого масштаба и остроты, как нынешнее, никто от него не откажется.0 комментариев
Мирошник связал усиление атак украинских беспилотников с переговорами в Стамбуле
Власти Украины усилили атаки беспилотниками на российские приграничные территории в преддверии второго раунда переговоров в Стамбуле, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Киев предпринимает активные усилия для повышения уровня напряженности на линии боевого соприкосновения перед вторым раундом переговоров между Россией и Украиной, который намечен на 2 июня в Стамбуле, написал Мирошник в Telegram-канале.
По словам дипломата, за последние дни зафиксированы массированные попытки атаковать российские приграничные территории с помощью дронов. Мирошник подчеркивает: «Киев стремится к созданию максимального напряжения на ЛБС в преддверии Стамбула. Массированные попытки нанести удары дронами по российскому приграничью – однозначное тому подтверждение».
Напомним, киевский режим подготовил меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским 2 июня представит меморандум России украинской стороне.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская делегация получила проект меморандума о мирном урегулировании от украинской стороны, сообщил помощник президента России Владимир Мединский, уточнив, что документ был представлен на украинском и английском языках.