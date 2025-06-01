Tекст: Алексей Дегтярев

У населенных пунктов Андреевка, Павловка, Могрица и других в Сумской области подразделения группировки «Север» поразили формирования нескольких бригад, указало ведомство в своем Telegram-канале.

ВСУ потеряли свыше 200 бойцов, бронетранспортер, шесть автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.

Группировка «Запад» нанесла удары по механизированным, штурмовым и аэромобильным бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР. Потери противника составили до 210 военнослужащих, три бронированные машины, девять автомобилей, пять артиллерийских орудий, в том числе польская САУ Krab, также уничтожены станция РЭБ «Квертус» и три склада боеприпасов.

В зоне ответственности Южной группировки украинская армия потеряла до 280 человек, бронетранспортер М113, боевую машину HMMWV, три автомобиля, три артиллерийских орудия, две станции РЭБ и склад боеприпасов.

Группировка «Центр» продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ, нанеся удары по ряду бригад. В зоне ее действий ВСУ за сутки потеряли более 510 человек, пять бронетранспортеров (три Sisu Pasi ХА-185, два М113), бронеавтомобиль HMMWV, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, радиолокационную станцию 36Д6 и РЛС AN/TPQ-37.

Группировка «Восток» улучшила тактическое положение, поразив позиции ВСУ в ДНР и Запорожской области, уничтожив до 155 человек, две бронированные машины, шесть автомобилей, пять орудий, станцию РЭБ и четыре склада боеприпасов.

Группировка «Днепр» нанесла поражение двум механизированным, двум береговым и одной бригаде теробороны, потери ВСУ составили свыше 85 человек, шесть автомобилей, две гаубицы (М777 США и TRF1 Франции), две станции РЭБ и два склада боеприпасов.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по инфраструктуре аэродрома, заводу по ремонту техники, цехам по производству и запуску беспилотников, складам боеприпасов и временным пунктам дислокации ВСУ.

Средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб JDAM производства США и 100 самолетных беспилотников.

Ранее сообщалось, что ВС России освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области.