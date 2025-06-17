Газпром оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию.5 комментариев
С петербуржца взыскали 45 млн рублей за незаконную банковскую деятельность
В Петербурге суд обязал местного жителя Юрия Велькина вернуть государству доход, полученный от незаконной банковской деятельности, в размере 45 млн рублей, сообщили в прокуратуре города.
Велькин признан виновным по статье УК «Осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере», указало ведомство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что с сентября 2019 года по июнь 2022 года он осуществлял кассовое обслуживание клиентов через подконтрольные организации, что позволило ему получить доход более 45 млн рублей.
Деньги были получены в виде процентов от суммы незаконно обналиченных средств. Прокурор подал иск в интересах государства о взыскании этой суммы, суд требования удовлетворил в полном объеме.
Велькин должен выплатить всю сумму, признанную доходом, полученным преступным путем, в пользу государства.
Напомним, с 15 мая 2025 года вступил в силу закон, ограничивающий возможности для дропперов – подставных лиц, чьи карты используются для снятия украденных денег.