С петербуржца взыскали 45 млн рублей за незаконную банковскую деятельность

Tекст: Алексей Дегтярев

Велькин признан виновным по статье УК «Осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере», указало ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с сентября 2019 года по июнь 2022 года он осуществлял кассовое обслуживание клиентов через подконтрольные организации, что позволило ему получить доход более 45 млн рублей.

Деньги были получены в виде процентов от суммы незаконно обналиченных средств. Прокурор подал иск в интересах государства о взыскании этой суммы, суд требования удовлетворил в полном объеме.

Велькин должен выплатить всю сумму, признанную доходом, полученным преступным путем, в пользу государства.

Напомним, с 15 мая 2025 года вступил в силу закон, ограничивающий возможности для дропперов – подставных лиц, чьи карты используются для снятия украденных денег.