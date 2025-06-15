Путин рассказал об отказе от очков и «чекапах» здоровья

Tекст: Дарья Григоренко

Путин в беседе с генерал-полковником полиции Николаем Овчинниковым отметил, что несколько лет назад ему предложили носить очки после того, как зрение немного ухудшилось – до 0,9-0,8. Президент впервые надел очки и отметил: «У меня голова закружилась. Думаю, если я сейчас их не сниму, то буду ходить в них всю оставшуюся жизнь». Кадры общения выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Овчинников добавил, что это не совсем так, и сравнил ситуацию с техосмотром автомобиля. Путин в ответ с улыбкой отметил, что «не знает, так это или нет, но действует», и добавил: «Свободно читаю, без всяких проблем».

Президент также рассказал, что регулярно проходит медицинское обследование: «Техосмотр проходим регулярно, каждый год чекап. Двое суток этому посвящаю», – уточнил он.

Ранее президент России Владимир Путин признался, что обычно просыпается без будильника, а в особо ответственные дни просит адъютантов напомнить ему о времени. Путин также рассказал, что спит по шесть часов в сутки и старается заниматься спортом, потому что это помогает работе.