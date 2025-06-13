Истребители Ирана поднялись в небо на северо-востоке страны

ВВС Израиля нанесли по Ирану «превентивный удар»

Глава Минобороны Израиля заявил о нанесении по Ирану превентивного удара

Tекст: Ирма Каплан

«После упреждающего удара государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная и беспилотная атака на Израиль и его гражданское население», – приводит слова министра обороны Израиля портал Ynet.

Глава израильского Минобороны Исраэль Кац объявил, что «немедленно объявляет особое положение на территории страны, призвав тыл активировать по стране особое положение, а население оставаться в защищенных зонах.

По информации телеканала Al Jazeera, превентивный удар был нанесен по десяткам военных целей в различных районах Ирана, заявил представитель израильской армии.

Израиль пытается устранить высокопоставленных чиновников в Тегеране. В аэропорту имама Хомейни в Тегеране все авиарейсы приостановлены», – сказано в Telegram-канале Al Jazeera.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами пула Белого дома, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.

Новый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной проблематике запланирован на воскресенье, 15 июня. При этом CBS сообщал, что американские чиновники получили информацию о том, что Израиль готов провести военную операцию против Ирана.