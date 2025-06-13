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Истребители Ирана поднялись в небо на северо-востоке страны
Mehr: Истребители Ирана поднялись в небо на северо-востоке страны
В Мешхеде на северо-востоке Ирана были зафиксированы полеты военных самолетов, а у авиабазы Хамадан очевидцы отмечают необычные громкие звуки.
Агентство Mehr сообщило о взлете истребителей ВВС Ирана над городом Мешхед, передает ТАСС. В публикации уточняется, что наблюдается повышенная активность военной авиации.
Параллельно с этим в районе авиабазы Хамадан на западе страны очевидцы услышали громкие, «ужасающие» звуки.
Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. В Иране заявили о 95 раненых после ночных ударов Израиля.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал заставить врагов пожалеть о нападении.