Стало известно о матчах российских хоккеистов с канадскими командами в июне

Агент игроков сообщил о предстоящих матчах российских юниоров с клубами CHL в Канаде

Tекст: Вера Басилая

По словам Мильштейна, российские юниоры проведут серию матчей против команд Канадской хоккейной лиги (CHL) в Торонто и Шарлоттауне с 14 по 19 июня, передает РИА «Новости».

Он отметил, что одним из соперников станет сборная Хоккейной лиги Онтарио (OHL). В состав российской команды войдут игроки 2008-2009 годов рождения, преимущественно из московского ЦСКА, ярославского «Локомотива», новосибирской «Сибири», нижегородского «Торпедо», омского «Авангарда» и челябинского «Трактора».

Главным тренером российских юниоров назначен Михаил Деев. Мильштейн подчеркнул, что команда отличается большой силой и талантом, а особое внимание, по его словам, стоит обратить на праворукого защитника Владимира Штырхунова, которого он считает игроком с большим потенциалом.

Серия игр между молодежной сборной России и командами CHL традиционно проводилась с 2003 года. Последняя такая серия состоялась в 2019 году.

Ранее российский Олимпийский комитет заявил о подготовке юридических шагов для обжалования недопуска сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026.

Международный олимпийский комитет ранее отстранил российских хоккеистов от участия в Играх.











