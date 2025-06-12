Умер бывший губернатор Владимирской области Виноградов

Tекст: Валерия Городецкая

О смерти бывшего губернатора Владимирской области Николая Виноградова сообщил глава региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале. В сообщении Авдеев отметил, что Виноградов сыграл ключевую роль в преодолении кризисов 1990-х годов и укреплении развития региона в 2000-е.

Авдеев написал: «Сегодня не стало Николая Владимировича Виноградова. Друзья, с прискорбием сообщаю вам эту новость. Под руководством Николая Виноградова наш регион справился с перипетиями 1990-х, достиг стабильности и взял курс на развитие в 2000-е. Николай Виноградов останется в нашей памяти как сильный лидер, крепкий хозяйственник, надежный товарищ».

Виноградов занимал пост главы администрации Владимирской области с 1997 по 2000 год, а затем был губернатором региона до 2013 года. Он удостоен звания почетного гражданина Владимирской области.

Авдеев также подчеркнул, что Виноградов был для него мудрым советником и единомышленником в вопросах развития области, и выразил соболезнования семье покойного.

В мае в Башкирии в возрасте 73 лет скончался первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев.