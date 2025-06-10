Премьер Канады заявил о готовности достичь 2% ВВП на оборону к марту 2026 года

Канадский премьер пообещал достичь стандартов НАТО в 2% ВВП на оборону

Tекст: Ирма Каплан

«Сейчас самое время действовать безотлагательно, энергично, решительно», – передает Reuters слова Карни во время выступления Торонто.

Он также повторил обещания более тесно сотрудничать с оборонной промышленностью Европы.

Соединенные Штаты и другие союзники по НАТО годами жаловались на то, что о военное финансирование со стороны Канады недостаточное. Оттава тратит около 1,4% своего ВВП на оборону.

Канадское правительство планирует достичь цели в 2% ВВП, потратив дополнительно 9 млрд канадских долларов (6,58 млрд долларов США) в этом финансовом году. Деньги пойдут на увеличение набора, ремонт оборудования и налаживание новых оборонных отношений.

«Мы думаем, что эта доля расходов по отношению к ВВП несколько увеличится», – позже сказал Карни журналистам.

Отвечая на вопрос о том, как Канада может себе это позволить в период растущего бюджетного дефицита, Карни сослался на усилия по сокращению расходов, исключив при этом снижение налогов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канадское министерство обороны выделило значительную сумму на военную поддержку Украины, предоставив бронетранспортеры Coyote и Bison и системы радиоэлектронной борьбы.

До этого власти Канады заявили о готовности стран G7 усилить санкции против России.