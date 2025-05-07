При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.0 комментариев
Пашинян подтвердил участие в параде Победы в Москве
Пашинян сообщил о визите на парад Победы в Москве 9 мая
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что примет участие в праздничном параде, посвященном Дню Победы, который состоится 9 мая в Москве.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибудет в Москву на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, передает ТАСС. Сам глава правительства подтвердил свою поездку, отвечая на вопрос журналистов в парламенте. «Да, да, буду», – заявил Пашинян.
Ранее договоренность о визите была достигнута в ходе телефонного разговора между Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. Подробности предстоящей программы пребывания армянского лидера в Москве пока не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, и устроит прием для гостей парада в столице.
Председатель КНР Си Цзиньпин отправился из Пекина в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. Президент Сербии Александр Вучич также поехал в Москву на торжественные мероприятия, посвященные этой дате.