При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.0 комментариев
Путин назвал подвиг советского народа вечным примером для потомков
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам форума городов-героев России и Белоруссии, подчеркнув, что память о героях Великой Отечественной войны всегда будет жить среди потомков.
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам форума городов-героев России и Белоруссии, сообщается на сайте Кремля.
В приветственной телеграмме глава государства подчеркнул, что подвиг советского народа навсегда сохранится в истории и останется в сердцах благодарных потомков.
«Восемь десятилетий назад наши отцы, деды и прадеды ценой неимоверных усилий и огромных жертв не только отстояли родную землю, но и спасли Европу и весь мир от нацистского порабощения. Подвиг советского народа-победителя навсегда вписан в историю человечества и останется в сердцах благодарных потомков», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил особую значимость таких городов, как Москва, Минск, Ленинград, Сталинград, Севастополь, Киев, Одесса, Керчь, Новороссийск, Тула, Мурманск и Смоленск, которые за заслуги в годы войны получили почетное звание «Город-герой». Также отмечено звание «Крепость-герой» Брестской крепости, первой принявшей удар врага.
«Важно, что добрые традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, остаются надежной основой для развития дружественных, союзнических отношений между нашими странами. Тем более что сегодня России и Беларуси приходится противостоять серьезным угрозам, исходящим от идейных наследников нацистов и их пособников», – заявил президент России.
Путин выразил уверенность, что Россия и Белоруссия вместе преодолеют все трудности и продолжат укреплять сотрудничество, а также совершенствовать Союзное государство. Президент России поздравил участников форума и жителей городов-героев с наступающей годовщиной Победы, пожелав им мира и благополучия.