Путин назвал подвиг советского народа вечным примером для потомков

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам форума городов-героев России и Белоруссии, сообщается на сайте Кремля.

В приветственной телеграмме глава государства подчеркнул, что подвиг советского народа навсегда сохранится в истории и останется в сердцах благодарных потомков.

«Восемь десятилетий назад наши отцы, деды и прадеды ценой неимоверных усилий и огромных жертв не только отстояли родную землю, но и спасли Европу и весь мир от нацистского порабощения. Подвиг советского народа-победителя навсегда вписан в историю человечества и останется в сердцах благодарных потомков», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил особую значимость таких городов, как Москва, Минск, Ленинград, Сталинград, Севастополь, Киев, Одесса, Керчь, Новороссийск, Тула, Мурманск и Смоленск, которые за заслуги в годы войны получили почетное звание «Город-герой». Также отмечено звание «Крепость-герой» Брестской крепости, первой принявшей удар врага.

«Важно, что добрые традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, остаются надежной основой для развития дружественных, союзнических отношений между нашими странами. Тем более что сегодня России и Беларуси приходится противостоять серьезным угрозам, исходящим от идейных наследников нацистов и их пособников», – заявил президент России.

Путин выразил уверенность, что Россия и Белоруссия вместе преодолеют все трудности и продолжат укреплять сотрудничество, а также совершенствовать Союзное государство. Президент России поздравил участников форума и жителей городов-героев с наступающей годовщиной Победы, пожелав им мира и благополучия.