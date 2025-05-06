Украина активизировала принудительную эвакуацию населения из Сумской области

Tекст: Вера Басилая

Григоров заявил в эфире украинского новостного телемарафона, что власти Сумской области на севере Украины вынуждены принудительно эвакуировать жителей, передает РИА «Новости».

По информации Григорова, в Белопольской общине сейчас остаются примерно 4,7 тыс. человек, а в Ворожбянской – около 2,1 тыс. жителей.

Власти региона отмечают, что количество эвакуируемых растет на фоне продолжающихся сложностей с обеспечением безопасности населения.

Ранее власти Сумской области объявили срочную эвакуацию Белополья и Ворожбы.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий выразил мнение, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.