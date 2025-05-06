Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.7 комментариев
Украина активизировала принудительную эвакуацию населения из Сумской области
Власти Сумской области Украины вынуждены активизировать принудительную эвакуацию населения, заявил глава областной администрации Олег Григоров.
Григоров заявил в эфире украинского новостного телемарафона, что власти Сумской области на севере Украины вынуждены принудительно эвакуировать жителей, передает РИА «Новости».
По информации Григорова, в Белопольской общине сейчас остаются примерно 4,7 тыс. человек, а в Ворожбянской – около 2,1 тыс. жителей.
Власти региона отмечают, что количество эвакуируемых растет на фоне продолжающихся сложностей с обеспечением безопасности населения.
Ранее власти Сумской области объявили срочную эвакуацию Белополья и Ворожбы.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий выразил мнение, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.