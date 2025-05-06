Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.2 комментария
В ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ между Димитровом и Дзержинском
Важная линия обороны украинских сил между Димитровом (украинское название Мирноград) и Дзержинском (украинское название Торецк) была взята штурмом, что открыло новые возможности на донецком направлении, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о существенном успехе сил ДНР на донецком направлении, передает РИА «Новости».
По его словам, войска прорвали укрепленную линию обороны противника между Димитровом и Дзержинском.
Дзержинск считается одним из мощнейших укрепрайонов ВСУ на этом участке, с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска удерживали позиции с 2014 года.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные ведут бои и постепенно расширяют зону контроля на Красноармейском и Константиновском направлениях в ДНР.
Российские силовые структуры отметили фактическое окружение Красноармейска и Димитрова с ограниченными возможностями выхода.
До этого российские военные взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой.