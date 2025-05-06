В ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ между Димитровом и Дзержинском

Tекст: Вера Басилая

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о существенном успехе сил ДНР на донецком направлении, передает РИА «Новости».

По его словам, войска прорвали укрепленную линию обороны противника между Димитровом и Дзержинском.

Дзержинск считается одним из мощнейших укрепрайонов ВСУ на этом участке, с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска удерживали позиции с 2014 года.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные ведут бои и постепенно расширяют зону контроля на Красноармейском и Константиновском направлениях в ДНР.

Российские силовые структуры отметили фактическое окружение Красноармейска и Димитрова с ограниченными возможностями выхода.

До этого российские военные взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой.