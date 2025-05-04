Роспотребнадзор опроверг запрет полевых кухонь на «Бессмертном полку»

Tекст: Мария Иванова

Информация о том, что Роспотребнадзор рекомендовал запретить работу полевых кухонь и проведение акций с раздачей «солдатской каши» на мероприятиях «Бессмертного полка», не соответствует действительности, передает ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что подобные публикации, появившиеся в некоторых СМИ и телеграм-каналах, полностью недостоверны.

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили: «Данная информация является полностью недостоверной». Ведомство отдельно отметило, что не давало рекомендаций отказываться от проведения праздничных мероприятий «Фронтовая поляна», «Солдатская каша» и других акций, связанных с использованием полевых кухонь для приготовления пищи и напитков.

Причиной для подобных слухов назывались якобы высокие риски несоблюдения санитарно-гигиенических норм, однако Роспотребнадзор эти сведения опроверг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Петербурге прошел автопробег с участием автомобилей времен Великой Отечественной войны, приуроченный ко Дню Победы.

В этот жен день в центре Сиднея около ста человек вышли на марш «Бессмертный полк» в честь 80-й годовщины Победы. Кроме того, впервые за шесть лет по улицам Вашингтона официально прошло шествие «Бессмертного полка» с участием российских соотечественников.