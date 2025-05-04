За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Роспотребнадзор опроверг запрет полевых кухонь на «Бессмертном полку»
Роспотребнадзор опроверг сообщения о якобы введенном запрете на организацию полевых кухонь и раздачу солдатской каши во время акции «Бессмертный полк».
Информация о том, что Роспотребнадзор рекомендовал запретить работу полевых кухонь и проведение акций с раздачей «солдатской каши» на мероприятиях «Бессмертного полка», не соответствует действительности, передает ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что подобные публикации, появившиеся в некоторых СМИ и телеграм-каналах, полностью недостоверны.
В пресс-службе Роспотребнадзора заявили: «Данная информация является полностью недостоверной». Ведомство отдельно отметило, что не давало рекомендаций отказываться от проведения праздничных мероприятий «Фронтовая поляна», «Солдатская каша» и других акций, связанных с использованием полевых кухонь для приготовления пищи и напитков.
Причиной для подобных слухов назывались якобы высокие риски несоблюдения санитарно-гигиенических норм, однако Роспотребнадзор эти сведения опроверг.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Петербурге прошел автопробег с участием автомобилей времен Великой Отечественной войны, приуроченный ко Дню Победы.
В этот жен день в центре Сиднея около ста человек вышли на марш «Бессмертный полк» в честь 80-й годовщины Победы. Кроме того, впервые за шесть лет по улицам Вашингтона официально прошло шествие «Бессмертного полка» с участием российских соотечественников.