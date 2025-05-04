Роспотребнадзор взял под контроль претензии к пасте Colgate Total

Tекст: Мария Иванова

Роспотребнадзор контролирует появившиеся в СМИ сообщения о претензиях к зубной пасте Colgate Total Clean Mint, все случаи нарушений будут рассмотрены в установленном порядке, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули: «В настоящее время Роспотребнадзор проводит мониторинг безопасности товаров, представленных на рынке Российской Федерации. Все случаи выявления нарушений будут внимательно рассмотрены и в установленном порядке будут приняты соответствующие меры».

Ранее Национальное агентство по надзору за здоровьем Бразилии (Anvisa) временно приостановило продажи зубной пасты Colgate Total 12 Clean Mint из-за сообщений о побочных реакциях. Роспотребнадзор уточнил, что для этой категории товаров отсутствует разрешительный порядок допуска на рынок в России.

В ведомстве заверили, что безопасность потребителей остается приоритетом. Обоснованные жалобы или выявленные несоответствия будут дополнительно проверяться с привлечением аккредитованных лабораторий. Гражданам рекомендовано направлять обращения по вопросам качества продукции через официальные каналы связи Роспотребнадзора.

Ранее в кремах Effaclar Duo+M фирмы La Roche-Posay, продающихся на маркетплейсе, обнаружили канцероген бензол, нарушающий требования безопасности Таможенного союза.

Кроме того, Роспотребнадзор направил официальное письмо с требованием предоставить документы по препарату «Молекула» в связи с обнаружением в нем сибутрамина, который может вызывать аритмию и тахикардию.