Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Стало известно о планах Мерца встретиться с Трампом
Правительство ФРГ анонсировало встречу Мерца с Трампом в июне
Канцлер Германии Фридрих Мерц отправится в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, одной из тем которых станет конфликт на Украине, сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
Корнелиус сообщил. что канцлер Германии Фридрих Мерц планирует посетить США на следующей неделе для встречи с президентом Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». Ожидается, что переговоры состоятся 5 июня в Белом доме.
По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений между Германией и США, а также актуальные темы международной повестки. В частности, ключевыми станут конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке и вопросы американской торговой политики.
Ранее сообщалось, что страны «коалиции желающих», куда входит и Германия, разрабатывают сценарии поддержки Киева в случае отказа США поставлять вооружение на Украину.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Германия планирует перевооружить Украину.