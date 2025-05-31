Стало известно о планах Мерца встретиться с Трампом

Правительство ФРГ анонсировало встречу Мерца с Трампом в июне

Tекст: Вера Басилая

Корнелиус сообщил. что канцлер Германии Фридрих Мерц планирует посетить США на следующей неделе для встречи с президентом Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». Ожидается, что переговоры состоятся 5 июня в Белом доме.

По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений между Германией и США, а также актуальные темы международной повестки. В частности, ключевыми станут конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке и вопросы американской торговой политики.

Ранее сообщалось, что страны «коалиции желающих», куда входит и Германия, разрабатывают сценарии поддержки Киева в случае отказа США поставлять вооружение на Украину.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Германия планирует перевооружить Украину.