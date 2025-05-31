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    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

    22 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    56 комментариев
    31 мая 2025, 18:50 • Новости дня

    Стало известно о планах Мерца встретиться с Трампом

    Правительство ФРГ анонсировало встречу Мерца с Трампом в июне

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отправится в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, одной из тем которых станет конфликт на Украине, сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

    Корнелиус сообщил. что канцлер Германии Фридрих Мерц планирует посетить США на следующей неделе для встречи с президентом Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». Ожидается, что переговоры состоятся 5 июня в Белом доме.

    По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений между Германией и США, а также актуальные темы международной повестки. В частности, ключевыми станут конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке и вопросы американской торговой политики.

    Ранее сообщалось, что страны «коалиции желающих», куда входит и Германия, разрабатывают сценарии поддержки Киева в случае отказа США поставлять вооружение на Украину.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Германия планирует перевооружить Украину.

    28 мая 2025, 23:03 • Новости дня
    Названы сроки развертывания систем дальнобойного оружия на Украине

    МО Германии допустило развертывание дальнобойного оружия за несколько недель

    Названы сроки развертывания систем дальнобойного оружия на Украине
    @ Ingo Schulz/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Развертывание первых систем дальнобойного оружия, произведенного на Украине с использованием финансирования из Германии, возможно уже в течение ближайших недель, сообщили в Министерстве обороны Германии.

    Первые системы дальнобойного оружия, изготовленные на Украине на средства Германии, могут быть развернуты уже в ближайшие недели, передает «Лента.ру».

    Об этом сообщили в Министерстве обороны Германии после переговоров с представителями украинского военного ведомства.

    В ведомстве отметили, что в течение 2025 года планируется выпустить значительное количество подобных систем.

    Сообщается, что ранее между Украиной и германской оборонной промышленностью был заключен соответствующий контракт.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах увеличить военную помощь для Украины.

    Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Германии по дальнобойному оружию безответственным и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

    Коментарии (37)
    29 мая 2025, 00:14 • Новости дня
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Разрешение на удары дальнобойным оружием по России, о котором заявил канцлер ФРГ, обсуждают в Москве и допускают возможность ответных ударов по Берлину, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (а разрешение бить «Таурусами» может означать только это <...>), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину», – написала она в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах увеличить военную помощь для Украины. Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение ФРГ по дальнобойному оружию безответственным и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

    Также газета ВЗГЛЯД разбиралась,как немецкий канцлер Мерц вплотную подвел Германию к «красным линиям» Москвы.

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    31 мая 2025, 15:55 • Видео
    Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

    Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

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    29 мая 2025, 02:18 • Новости дня
    Лавров назвал отличительную особенность немецких танков в зоне СВО
    Лавров назвал отличительную особенность немецких танков в зоне СВО
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, высказываясь о действиях правительства Германии, которое все сильнее вовлекает страну в украинский конфликт, отметил отличительную особенность немецких танков в зоне СВО.

    «Ну, они горят в основном, а не ездят», – сказал министр во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

    Глава МИД России указал на то, что прямое вовлечение Германии в войну очевидно, и этим ФРГ повторяет исторические ошибки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рассматривала возможность передачи на Украину РСЗО MARS II и новых комплексов ПВО IRIS-T. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерении не только продолжить, но и нарастить военную помощь Киеву.

    Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров  подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на территории Украины.

    Коментарии (5)
    29 мая 2025, 19:24 • Новости дня
    Западные СМИ увидели в словах Лаврова о крахе Германии предостережение Европе

    L'AntiDiplomatico: Лавров предупредил Европу словами о крахе Германии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высказывание главы МИД России Сергея Лаврова о возможном крахе Германии западные СМИ расценили как предостережение для всего европейского континента.

    Лавров сделал предупреждение всей Европе словами о движении Германии к краху, сообщает РИА «Новости». Как пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico, слова Лаврова больше похожи на историческое предупреждение не только для Берлина, но и для всего Евросоюза.

    В публикации L'AntiDiplomatico отмечается: «Больше похоже на историческое предупреждение, адресованное не только Берлину, но и всей Европе, которая сегодня вновь рискует оказаться втянутой в чужие войны ради неясных стратегических интересов».

    Издание подчеркивает, что на фоне попыток России и Украины вести переговоры по урегулированию конфликта, германская элита выбирает курс на милитаризацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России заявил, что Германия повторяет исторические ошибки, участвуя в конфликте на Украине. Он также отметил, что Берлин поддерживает идею поставок Киеву дальнобойного оружия.

    Коментарии (13)
    30 мая 2025, 21:06 • Новости дня
    Небензя: Отверточная сборка «Таурусов» не делает их украинскими
    Небензя: Отверточная сборка «Таурусов» не делает их украинскими
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки ракет Taurus на Украину приведут к более глубокому вовлечению Германии в конфликт с Россией, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    «И отверточная сборка "Таурусов", как и безэкипажных британских катеров, не делает их украинскими. Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией, что даст нам право рассматривать все опции для адекватного ответа на этот недопустимый шаг», – заявил Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    Небензя отметил, что действия Германии связаны с «развернутой Европой кампанией по саботажу мирного процесса» и попыткой спровоцировать Россию на ответные меры, чтобы затем представить их американским властям как доказательство неготовности Москвы к переговорам.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц допустил передачу Украине ракет Taurus, отметив, что передача этих вооружений «входит в сферу возможностей». До этого он заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России.

    Коментарии (32)
    28 мая 2025, 19:14 • Новости дня
    Лавров заявил о повторении Германией пути к своему краху

    Лавров обвинил Германию в прямом вовлечении в украинский конфликт

    Лавров заявил о повторении Германией пути к своему краху
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России считает, что Германия повторяет исторические ошибки, участвуя в конфликте и поддерживая идею поставок дальнобойного оружия Киеву.

    Заявление Сергея Лаврова прозвучало в интервью Павлу Зарубину, передает РИА «Новости». Министр иностранных дел России подчеркнул, что Германия сейчас прямо участвует в украинском конфликте, повторяя ошибки, которые уже приводили страну к краху в прошлом веке.

    Лавров подчеркнул: «Прямое вовлечение в войну уже очевидно, Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась к своему краху. Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие».

    Министр отметил, что Москва намерена тщательно проверять заявления немецких политиков о поставках и финансировании производства дальнобойных ракет на Украине. По его словам, и поставки, и поддержка производства такого оружия представляют собой нагнетание напряженности и свидетельствуют о прямом втягивании Германии в конфликт.

    В среду канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении поддержать Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Ранее Мерц объявил о снятии ограничений на дальность поставляемого Киеву вооружения, что, по его словам, было согласовано несколькими западными странами уже несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рассматривала возможность передачи на Украину РСЗО MARS II и новых комплексов ПВО IRIS-T. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении не только продолжить, но и нарастить военную помощь Киеву. Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на территории Украины.

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    30 мая 2025, 13:39 • Новости дня
    В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского

    Песков назвал условие для прямых переговоров Путина и Зеленского

    В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение возможной личной встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что возможность прямых переговоров президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может быть рассмотрена лишь после достижения определенных результатов на переговорах между делегациями России и Украины, передает ТАСС.

    Он отметил, что Владимир Путин всегда поддерживал контакты на высшем уровне, однако подобные встречи должны быть тщательно подготовлены и основаны на результатах работы делегаций.

    Песков подчеркнул, что только после появления конкретных успехов на переговорах между российской и украинской сторонами можно будет говорить о встрече лидеров и о проведении диалога на высшем уровне.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский пытается легитимизироваться, настаивая на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Коментарии (4)
    30 мая 2025, 01:47 • Новости дня
    Небензя обвинил Зеленского в попытке обмануть Трампа
    Небензя обвинил Зеленского в попытке обмануть Трампа
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский пытается «любой ценой» вернуть США к антироссийскому курсу, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Планы Зеленского и его подельников, что называется, шиты белыми нитками. Их задача – обмануть и дезориентировать предпринимающего решительные шаги к миру американского президента Трампа», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    Небензя заявил, что Киев хочет «любой ценой» вернуть США, «уже потратившие впустую сотни миллиардов долларов», на «антироссийские и русофобские» позиции.

    По словам Небензи, в последние месяцы американская администрация стала лучше понимать истинные мотивы киевских властей и причины украинского конфликта. Он заявил, что у властей США «открылись глаза в отношении истинного лица режима Зеленского».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что Украина может выбрать либо мир на переговорах, либо неминуемое военное поражение, а антироссийские санкции не спасут режим Владимира Зеленского.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от введения новых антироссийских санкций, чтобы не сорвать «сделку» по Украине, и собирается подождать еще пару недель.

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    29 мая 2025, 04:41 • Новости дня
    Суд по международной торговле США признал пошлины Трампа незаконными
    Суд по международной торговле США признал пошлины Трампа незаконными
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Суд по международной торговле США заявил, что президент Дональд Трамп превысил полномочия, устанавливая высокие тарифы, поэтому их большая часть должна быть отменена в срок до 10 дней, пишет NYT.

    «Коллегия федеральных судей в среду запретила президенту США Дональду Трампу вводить некоторые из самых высоких тарифов в отношении Китая и других торговых партнеров США», – пишет New York Times (NYT).

    Закон не определяет тарифы как инструмент, доступный президенту для защиты Соединенных Штатов от экономических угроз, поясняет газета, но Трамп все равно воспользовался своими полномочиями, сославшись на необходимость принятия решительных мер в ответ на целый ряд неотложных проблем.

    Представитель Белого дома Куш Десаи резко осудил решение суда, заявив, что несправедливые торговые отношения «опустошили американские общины, оставили рабочих позади и ослабили оборонно-промышленную базу – это факты, которые суд не оспаривал».

    «Неизбранным судьям не дано решать, как правильно реагировать на чрезвычайную ситуацию в стране», – сказал он, добавив, что Трамп будет использовать «все рычаги исполнительной власти для разрешения кризиса».

    Решение суда дало исполнительной власти до 10 дней на завершение бюрократического процесса остановки пошлин. Вскоре после вынесения решения суда по международной торговле Министерство юстиции США сообщило, что планирует подать апелляцию.

    Распоряжение суда останавливает 30-процентные тарифы Трампа в отношении Китая, 25-процентные тарифы на некоторые товары, импортируемые из Мексики и Канады, и 10-процентные на большинство товаров, поступающих в США. Однако это не влияет на 25-процентные тарифы на автомобили, автозапчасти, сталь или алюминий, уточняет CNN.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Китай и США договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, действующей с 14 мая на 90 дней.

    При этом эксперты отметили, что эффект от введения пошлин в США при Дональде Трампе может быть сравним по последствиям с пандемией или мировым кризисом 2008 года.

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    29 мая 2025, 10:55 • Новости дня
    Мерц заявил о возможной передаче ракет Taurus Киеву
    Мерц заявил о возможной передаче ракет Taurus Киеву
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил передачу Украине ракет Taurus, отметив, что передача этих вооружений «входит в сферу возможностей», сообщает канал ZDF.

    Он отметил, что передача этих вооружений «входит в сферу возможностей», однако не стал давать конкретных сроков или подтверждать решение, передает новостное приложение ZDFheute от немецкой телекомпании.

    Мерц также подчеркнул, что подготовка украинских военных к эксплуатации Taurus займет несколько месяцев.

    По его словам, передача ракет в течение полугода или года не принесет Украине немедленной пользы, поэтому сейчас приоритетом остается укрепление текущей военной поддержки.

    Мерц добавил, что Германия ведет тесные консультации по этому поводу с европейскими партнерами, некоторые из которых уже поставили дальнобойные ракеты Киеву.

    Также в эфире ZDF канцлер подчеркнул, что прекращение конфликта находится исключительно в руках России, при этом дипломатические усилия Запада, включая инициативы при участии Ватикана, уже исчерпаны.

    Ранее издание Die Welt сообщило, что Германия намерена профинансировать создание беспилотников дальнего радиуса действия для Украины.

    Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине. В Минобороны Германии заявили, что развертывание первых систем дальнобойного оружия, произведенного на Украине с использованием финансирования из Германии, возможно уже в течение ближайших недель.

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    30 мая 2025, 00:22 • Новости дня
    Келлог счел «закономерной» обеспокоенность России расширением НАТО
    Келлог счел «закономерной» обеспокоенность России расширением НАТО
    @ Boris Roessler/Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Обеспокоенность России расширением НАТО на восток является «закономерной», для США вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня, заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог.

    «Это закономерное беспокойство. Мы говорили неоднократно, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня», – приводит слова Келлога РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    Он подчеркнул, что «так думают» не только США. Келлог отметил, что для принятия Украины в НАТО требуется согласие всех 32 стран, и сейчас как минимум четыре государства из блока выражают сомнения по данному вопросу. По словам Келлога, другие страны альянса также не уверены в необходимости расширения за счет Украины.

    Келлог выразил мнение, что у главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина сложились «сильные» личные отношения. Самого Трампа Келлог назвал «лучшим президентом». «Он сделал то, чего мы давно не видели от президента: он проявил личное участие, поставив под угрозу свое лидерство», – сказал Келлог.

    Он также рассказал, что посоветовал Киеву воздержаться от заявлений о том, что украинская сторона не будет участвовать в мирных переговорах с Россией.

    По его словам, в Стамбуле 2 июня, когда может состояться встреча делегаций России и Украины, «будет так называемая E3 – советники по нацбезопасности из Германии, Франции и Великобритании», которые «выскажут свое мнение», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине. Вашингтон признал, что желание Киева вступить в НАТО стало причиной вооруженного противостояния.

    Келлог отметил, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе давно не рассматривается на практическом уровне. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что рассмотрение вступления Украины в альянс отнесено к долгосрочной перспективе и никак не связано с условиями мирного урегулирования.

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    29 мая 2025, 00:56 • Новости дня
    Маск опроверг заявление Дурова о контракте на 300 млн долларов

    Маск заявил, что никакой сделки с Дуровым не было

    Маск опроверг заявление Дурова о контракте на 300 млн долларов
    @ Kim Shiflett/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск оставил комментарий под постом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в соцсети Х, в котором опроверг сообщение о контракте на 300 млн долларов.

    «Никакой сделки не было», – написал Маск в комментарии под постом Дурова.

    В своем посте Дуров сообщал, что этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке.

    «Мы с Илоном Маском договорились о сотрудничестве сроком на 1 год, чтобы внедрить технологии xAI @grok для более чем миллиарда наших пользователей и интеграции во все приложения Telegram», – сказано в сообщении Дурова.

    В Telegram-канале «Код Дурова» пользователи уже оценили «ход» Маска, отметив его непоследовательность и странное для бизнесмена поведение. Некоторые успели указать на активное падение Toncoin (криптовалюты децентрализованного блокчейна The Open Network (TON), которую разработала команда Telegram в 2018 году).

    Через некоторое время Дуров прокомментировал ситуацию, отметив, что никаких документов о сделке действительно не было подписано.

    «Он заявил, что действительно сделка не была подписана, так как формальности не были урегулированы», – сказано в посте Telegram-канала «Код Дурова».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Telegram и стартап xAI Маска заключили соглашение, по которому чат-бот Grok в течение года будет доступен пользователям мессенджера. До этого Маск объявил, что его стартап xAI приобрел весь пакет акций социальной платформы X.

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    29 мая 2025, 22:43 • Новости дня
    Апелляционный суд в США восстановил действие указов Трампа о пошлинах

    Tекст: Антон Антонов

    Американский апелляционный суд временно разрешил вновь применять торговые пошлины, введенные указами президента США Дональда Трампа, следует из решения суда.

    Апелляционный суд поддержал «ходатайство о немедленной административной приостановке» решений суда по международной торговле. Поясняется, что « решения и постоянные запреты» суда по международной торговле «приостанавливаются до дальнейшего уведомления» на время рассмотрения ходатайств, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд по международной торговле США заявил, что Белый дом превысил полномочия при введении высоких тарифов, и большая часть этих тарифов должна быть отменена в течение десяти дней. Аналитики отметили, что это решение лишь ненадолго усложнит введение новых пошлин, не влияя на стратегию Белого дома.

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    30 мая 2025, 22:28 • Новости дня
    Трамп удивился новостям об ответных ударах России по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что был удивлен новостями об ответных ударах России по Украине, когда переговоры по урегулированию конфликта были «близки к завершению».

    Трамп признался, что был удивлен сообщениями об ответных ударах России по Украине в тот момент, когда переговоры по урегулированию конфликта, по его мнению, находились на финальной стадии, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что по таким городам, как Киев, были выпущены ракеты именно тогда, когда, как ему казалось, стороны уже были близки к решению проблемы.

    Трамп выразил сожаление по поводу того, что начались обстрелы, в результате которых погибли люди, и подчеркнул, что увидел то, чего не ожидал. Он добавил, что не любит сюрпризы и был очень разочарован произошедшим.

    В беседе с журналистами в Овальном кабинете Трамп заявил, что по-прежнему надеется на скорое прекращение боевых действий между Россией и Украиной.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от введения новых антироссийских санкций, чтобы не сорвать «сделку» по Украине.

    В МИД России заявили, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается любой ценой вернуть США к антироссийскому курсу.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что русофобские силы склоняют администрацию Трампа к политике Джо Байдена по украинскому вопросу.

    Коментарии (4)
    29 мая 2025, 10:01 • Новости дня
    Welt: Германия профинансирует производство дальнобойных БПЛА для Украины
    Welt: Германия профинансирует производство дальнобойных БПЛА для Украины
    @ Jose Colon / Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Александра Юдина

    Германия намерена профинансировать создание беспилотников дальнего радиуса действия для Украины, пишет Die Welt.

    Издание ссылается на источники в правительстве ФРГ, которые рассказали, что Киев в мае уже обращался к Минобороны Германии с просьбой профинансировать ударные беспилотники типа BARS и AN-196, а также беспилотники типа Flamingo, передает «Коммерсантъ».

    По словам собеседников газеты, данная просьба получила одобрение со стороны Германии. Отмечается, что общая стоимость проекта оценивается примерно в 400 млн евро.

    Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине. В Минобороны Германии заявили, что развертывание первых систем дальнобойного оружия, произведенного на Украине с использованием финансирования из Германии, возможно уже в течение ближайших недель.

    Коментарии (6)
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    США мечтают утроить свой экспорт СПГ на мировой рынок. При этом они уже и так являются крупнейшим в мире экспортером сжиженного газа. Реализация этих крайне амбициозных планов опасна, причем не только для России, но и для самих Соединенных Штатов. Что не так с ростом этого ресурса? Подробности

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    Визит вдовы Абэ к Путину подарил надежду отношениям России и Японии

    Российско-японский диалог пополнился неожиданным событием: Владимир Путин в Москве встретился с вдовой экс-премьера Страны восходящего солнца Синдзо Абэ, Акиэ Абэ. Официальный Токио отказался оценивать итоги данного визита, однако эксперты отмечают, что произошедшее может свидетельствовать о попытке нормализовать отношения двух стран. Какую роль может сыграть приезд Акиэ Абэ в диалоге Токио и Москвы? Подробности

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    «Я не оловянный солдатик, но могу помочь бойцам»

    Сначала она не приняла решение мужа пойти добровольцем на СВО. Теперь она благодарна своему бойцу за то, что по его примеру вышла из привычного ей образа жизни. Оренбургский психолог Галина Данчук рассказала спецкору газеты ВЗГЛЯД о том, что переживают жены участников СВО, когда их мужья уходят воевать, и чем она может помочь тем, кто вернется с фронта к своим семьям. Подробности

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    Без Илона Маска Белый дом станет хуже

    Богатейший человек мира Илон Маск уходит с госслужбы. Свою прощальную пресс-конференцию он провел в кабинете президента США Дональда Трампа, что должно было опровергнуть наличие конфликта между ними. Но бессмысленно опровергать то, что очевидно: конфликт был. По его итогам «ястребы» съели Маска, как аборигены Кука. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

      Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

    • Сербия подавала патроны Зеленскому

      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

    • Германия сделала ставку на долгую войну

      По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с канцлером Фридрихом Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина. В чем стратегия немцев?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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