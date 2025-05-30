Кремль отказался обсуждать нюансы нерасширения НАТО через СМИ

Песков сообщил о нежелании раскрывать детали договоренностей по нерасширению НАТО

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия не будет обмениваться тонкими нюансами по вопросу нерасширения НАТО на восток и другим договоренностям через средства массовой информации, передает ТАСС.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможную фиксацию со стороны Вашингтона признания обоснованности обеспокоенности Москвы продвижением НАТО на восток.

«Если говорить уже о таких тонких нюансах этой темы, то мы, еще раз повторяю, не хотели бы обсуждать их публично, не хотели бы обмениваться какими-то позициями через СМИ. Считаем, необходимо делать это в ходе закрытых контактов», – привел Песков свою позицию по вопросу.

Песков подчеркнул, что обмен мнениями по столь чувствительным вопросам должен вестись только в закрытом формате, а не становиться предметом публичного обсуждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле отметили, что разъяснения президента Владимира Путина о недопустимости расширения НАТО на восток нашли отклик даже среди представителей США.

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что Североатлантический альянс может прекратить расширение на восток, поскольку США понимают обеспокоенность России по вопросам безопасности.