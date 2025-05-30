Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.6 комментариев
Кремль отказался обсуждать нюансы нерасширения НАТО через СМИ
Песков сообщил о нежелании раскрывать детали договоренностей по нерасширению НАТО
Кремль предпочитает обсуждать чувствительные моменты по нерасширению НАТО исключительно в рамках закрытых контактов, а не публично через СМИ.
Россия не будет обмениваться тонкими нюансами по вопросу нерасширения НАТО на восток и другим договоренностям через средства массовой информации, передает ТАСС.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможную фиксацию со стороны Вашингтона признания обоснованности обеспокоенности Москвы продвижением НАТО на восток.
«Если говорить уже о таких тонких нюансах этой темы, то мы, еще раз повторяю, не хотели бы обсуждать их публично, не хотели бы обмениваться какими-то позициями через СМИ. Считаем, необходимо делать это в ходе закрытых контактов», – привел Песков свою позицию по вопросу.
Песков подчеркнул, что обмен мнениями по столь чувствительным вопросам должен вестись только в закрытом формате, а не становиться предметом публичного обсуждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле отметили, что разъяснения президента Владимира Путина о недопустимости расширения НАТО на восток нашли отклик даже среди представителей США.
Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что Североатлантический альянс может прекратить расширение на восток, поскольку США понимают обеспокоенность России по вопросам безопасности.