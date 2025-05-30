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    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    23 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Мораль становится проблемой ВСУ

    Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    2 комментария
    30 мая 2025, 14:25 • Новости дня

    Кремль отказался обсуждать нюансы нерасширения НАТО через СМИ

    Песков сообщил о нежелании раскрывать детали договоренностей по нерасширению НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль предпочитает обсуждать чувствительные моменты по нерасширению НАТО исключительно в рамках закрытых контактов, а не публично через СМИ.

    Россия не будет обмениваться тонкими нюансами по вопросу нерасширения НАТО на восток и другим договоренностям через средства массовой информации, передает ТАСС.

    Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможную фиксацию со стороны Вашингтона признания обоснованности обеспокоенности Москвы продвижением НАТО на восток.

    «Если говорить уже о таких тонких нюансах этой темы, то мы, еще раз повторяю, не хотели бы обсуждать их публично, не хотели бы обмениваться какими-то позициями через СМИ. Считаем, необходимо делать это в ходе закрытых контактов», – привел Песков свою позицию по вопросу.

    Песков подчеркнул, что обмен мнениями по столь чувствительным вопросам должен вестись только в закрытом формате, а не становиться предметом публичного обсуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле отметили, что разъяснения президента Владимира Путина о недопустимости расширения НАТО на восток нашли отклик даже среди представителей США.

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что Североатлантический альянс может прекратить расширение на восток, поскольку США понимают обеспокоенность России по вопросам безопасности.

    28 мая 2025, 14:35 • Новости дня
    Глава Минобороны Польши впервые публично назвал Россию «врагом»
    Глава Минобороны Польши впервые публично назвал Россию «врагом»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после прибытия из США впервые публично назвал Россию «врагом».

    Он заявил, что Российская Федерация и ее союзники становятся «все более агрессивными», передает РИА «Новости».

    Также Косиняк-Камыш выразил недовольство учениями ВМФ России, которые начались на Балтике.

    Глава польского оборонного ведомства добавил, что, вероятно, эти маневры проводятся перед совместными учениями Польши и ее союзников, которые запланированы на начало июня. Он подчеркнул, что Россия направила в регион свой флот и воздушную технику, чтобы продемонстрировать свои возможности.

    В России неоднократно подчеркивали, что страна не угрожает НАТО и не планирует нападать на страны альянса. При этом Москва отмечает, что НАТО под предлогом якобы «агрессивных действий» России продолжает наращивать военное присутствие у границ РФ.

    Ранее Косиняк-Камыш рассказал о намерении реализовать проект транспортировки войск НАТО через балтийские порты страны. В МИД России заявили, что для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться только прекращением огня и остановкой боевых действий.

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    30 мая 2025, 00:22 • Новости дня
    Келлог счел «закономерной» обеспокоенность России расширением НАТО
    Келлог счел «закономерной» обеспокоенность России расширением НАТО
    @ Boris Roessler/Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Обеспокоенность России расширением НАТО на восток является «закономерной», для США вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня, заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог.

    «Это закономерное беспокойство. Мы говорили неоднократно, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня», – приводит слова Келлога РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    Он подчеркнул, что «так думают» не только США. Келлог отметил, что для принятия Украины в НАТО требуется согласие всех 32 стран, и сейчас как минимум четыре государства из блока выражают сомнения по данному вопросу. По словам Келлога, другие страны альянса также не уверены в необходимости расширения за счет Украины.

    Келлог выразил мнение, что у главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина сложились «сильные» личные отношения. Самого Трампа Келлог назвал «лучшим президентом». «Он сделал то, чего мы давно не видели от президента: он проявил личное участие, поставив под угрозу свое лидерство», – сказал Келлог.

    Он также рассказал, что посоветовал Киеву воздержаться от заявлений о том, что украинская сторона не будет участвовать в мирных переговорах с Россией.

    По его словам, в Стамбуле 2 июня, когда может состояться встреча делегаций России и Украины, «будет так называемая E3 – советники по нацбезопасности из Германии, Франции и Великобритании», которые «выскажут свое мнение», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине. Вашингтон признал, что желание Киева вступить в НАТО стало причиной вооруженного противостояния.

    Келлог отметил, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе давно не рассматривается на практическом уровне. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что рассмотрение вступления Украины в альянс отнесено к долгосрочной перспективе и никак не связано с условиями мирного урегулирования.

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    30 мая 2025, 13:44 • Видео
    Германия сделала ставку на долгую войну

    По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с канцлером Фридрихом Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина. В чем стратегия немцев?

    Коментарии (0)
    28 мая 2025, 19:42 • Новости дня
    Германии предложено сформировать семь новых бригад для усиления НАТО
    Германии предложено сформировать семь новых бригад для усиления НАТО
    @ IMAGO/Heiko Becker/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководство НАТО намерено предложить Германии увеличить численность своих бригад, чтобы усилить оборонные возможности альянса.

    Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что руководство НАТО планирует обратиться к Германии с официальной просьбой сформировать дополнительно семь новых бригад. Общее число военнослужащих в них должно составить 40 тысяч человек.

    Требование будет озвучено в рамках повышения целевых показателей военного потенциала альянса. Эти показатели планируется согласовать на встрече министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 5-6 июня, уточняет Reuters.

    По сведениям агентства, после выполнения этого плана общее количество бригад в странах альянса возрастет до 120-130. Решение об увеличении количества бригад объясняется необходимостью повысить обороноспособность НАТО на фоне текущих вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, анонимный военный источник сообщил, что Североатлантическому альянсу необходимо от 35 до 50 дополнительных бригад для отражения возможного «российского нападения».

    Берлин анонсировал усиление военного присутствия в Литве, планируя разместить там до 5 тыс. военнослужащих и завершить формирование танковой бригады к 2027 году.

    Североатлантический альянс планирует создать дополнительно 49 боевых бригад и увеличить их общее количество до 131 из-за якобы угрозы, исходящей от России.

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    29 мая 2025, 07:56 • Новости дня
    Посол России заявил об усилении войск Швеции на Готланде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Швеции считают остров Готланд стратегически важным для альянса и усиливают там военное присутствие из-за близости к базе ВМФ России.

    Посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Швеция уделяет особое внимание военному присутствию на Готланде, учитывая его стратегическую значимость и близость к российской военно-морской базе в Балтийске. Беляев отметил это в комментарии, посвященном учениям НАТО с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS, которые впервые были проведены на острове, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что первый выстрел из HIMARS на Готланде был осуществлен в ходе майских учений Swift Response под руководством США, где участвовали военные из Швеции, Британии и Соединенных Штатов. Он также добавил, что учения с союзниками проходят на острове уже несколько лет и стали регулярной практикой.

    Посол акцентировал, что из-за близости Готланда к российской базе в Балтийске военное присутствие на острове воспринимается как важнейший элемент безопасности для всего альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Швеция не скрывает готовности по команде НАТО использовать свой военно-морской потенциал против России в Балтийском море.

    Коментарии (0)
    28 мая 2025, 11:07 • Новости дня
    Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине
    Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине
    @ Evgenia Novozhenina/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров связал конфликт на Украине с политикой втягивания страны в НАТО и ростом военного присутствия альянса у границ России.

    Лавров заявил, что курс на вовлечение Украины в НАТО и продолжавшаяся долгие годы экспансия альянса на восток стали главными причинами конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, «спусковым крючком» кризиса безопасности в Европе и самого конфликта стала именно агрессивная политика НАТО, несмотря на предыдущие обещания альянса не расширяться на восток, данные руководству СССР и России. Лавров отметил, что Москва внимательно следит за увеличением военных контингентов НАТО вдоль всей линии соприкосновения с Россией.

    «Мы с тревогой наблюдаем наращивание натовских контингентов вдоль всей линии соприкосновения с Россией», – подчеркнул министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что НАТО может полагаться на Германию при подготовке военной миссии в Литве. Польша решила выделить корабли для участия в миссии НАТО на Балтике. Страны НАТО активно усиливают свое присутствие в акватории Балтийского моря.

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    29 мая 2025, 14:49 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках НАТО милитаризовать Арктику

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках стран НАТО усилить военное присутствие в Арктике и пообещал продуманную реакцию Москвы.

    Открывая пленарное заседание международных общественно-политических слушаний, Лавров отметил, что Россия фиксирует явные попытки милитаризации Арктики и внедрения инфраструктуры НАТО на севере континента, передает ТАСС.

    По его словам, эти тенденции неблагоприятны и требуют от России как концептуального, так и практического ответа.

    Лавров подчеркнул: «Если мы посмотрим на север континента, то фиксируем там откровенные попытки милитаризации Арктики, поиска предлогов для проникновения туда инфраструктуры НАТО». Он добавил, что большинство государств Евразии также обеспокоены происходящим и считают ситуацию неприемлемой.

    Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страны Запада усиливают военное присутствие у границ России в Арктике для укрепления позиций в борьбе за ресурсы. Он назвал освоение Арктики ключевым для роли России в мировой экономике.

    Президент Владимир Путин отмечал, что Россия остается крупнейшей арктической державой и готова к сотрудничеству как с арктическими, так и неарктическими странами.

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    28 мая 2025, 09:51 • Новости дня
    Посол России заявил о готовности Швеции применить ВМС против России

    Посол Беляев сообщил о готовности Швеции применить ВМС на Балтике против России

    Tекст: Вера Басилая

    Швеция не скрывает готовности по команде НАТО использовать свой военно-морской потенциал против России в Балтийском море, заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

    Дипломат отметил, что шведские военные обладают навыками навигации в акватории Балтийского моря с применением катеров, корветов, подлодок и беспилотников собственного производства, передает РИА «Новости».

    «В Стокгольме не скрывают готовности по первой же команде своих новых натовских хозяев применить этот потенциал против России», – заявил Беляев.

    Он подчеркнул, что Стокгольм активизировал сотрудничество с прибалтийскими странами: в январе 2025 года Швеция отправила батальон из 550 военнослужащих в Латвию для поддержки передовых сил НАТО. По словам главы дипмиссии, опыт ВМС Швеции активно применяется в регионе, а страна участвует в патрулировании Балтийского моря в составе экспедиционных сил альянса.

    Беляев также добавил, что руководство морским тактическим штабом CTF Baltic перейдет к шведским офицерам, а Стокгольм патрулирует воды Балтики для отслеживания возможных угроз подводной инфраструктуре и мониторинга судов, которые европейцы считают «теневым флотом» России.

    Ранее посол Беляев заявил о превращении Швеции в плацдарм для амбиций НАТО.

    Во время учений Swift Response 2025 на шведском острове Готланд прошли боевые стрельбы из американской системы HIMARS с участием морской пехоты США.

    Помощник президента России Николай Патрушев сообщил о планах альянса заблокировать российские порты на Балтике.

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    28 мая 2025, 10:02 • Новости дня
    Захарова заявила об участии НАТО в терроризме на стороне Зеленского

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления Владимира Зеленского о планах наносить удары по территории России при поддержке НАТО.

    Дипломат заявила, что НАТО уже причастна к террористической деятельности, передает радио Sputnik.

    Захарова прокомментировала недавние слова Зеленского о готовности наносить удары вглубь России всем вооружением, которое поставляет НАТО. Дипломат подчеркнула, что таким образом Зеленский подтвердил концепцию совместных с НАТО террористических действий против мирного населения и инфраструктуры России.

    Ранее генсек Марк Рютте заявил, что разногласия между Трампом и Зеленским могут поставить под угрозу проведение июньского саммита НАТО. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. США выступили против приглашения Владимира Зеленского на этот саммит.

    Польский генерал Станислав Козей в апреле отметил, что предстоящий саммит может стать решающим для НАТО, который придется буквально спасать от возможного распада.

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    29 мая 2025, 17:50 • Новости дня
    СВОП: Борьба с украинским терроризмом предстоит при любом исходе СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После завершения специальной военной операции, вне зависимости от ее исхода, Россия продолжит сталкиваться с диверсионной и террористической активностью со стороны киевского режима и его союзников. Об этом было заявлено на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

    Участники ассамблеи СВОП пришли к единому мнению о серьезной и длительной опасности диверсионно-террористической деятельности со стороны Украины. Уточняется, что украинские спецслужбы, активно поддерживаемые странами НАТО, обладают значительными возможностями и опытом в ведении подрывной работы против России, говорится в Telegram-канале СВОП.

    Подчеркивалось, что угрозы сохранятся независимо от будущего политического устройства Украины. Даже в случае гипотетического прекращения существования украинской государственности саботаж и диверсии против России продолжатся.

    В ходе обсуждения было отмечено: для эффективного противодействия необходима комплексная стратегия, включающая полицейские, административные и идеологические меры. При этом эксперты не исключили использование военных действий, если сопредельные государства будут использованы как базы для развертывания враждебной инфраструктуры.

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    29 мая 2025, 05:39 • Новости дня
    Посол Беляев рассказал, как Швеция готовится к переброске войск в Прибалтику

    Беляев: Швеция расширила коридоры для переброски войск в Прибалтику и Финляндию

    Tекст: Ирма Каплан

    Шведские власти приступили к модернизации транспортных коридоров, предназначенных для потенциальной переброски войск в страны Балтии и Финляндию на фоне соглашения с США и роста милитаризации, рассказал посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

    Дипломат пояснил, что после вступления в силу оборонного соглашения с США (DCA), Швеция предоставила американской стороне доступ к 17 военным объектам.

    «Шведские власти активно модернизируют и расширяют существующие транспортные коридоры для потенциальной оперативной переброски сводных войсковых подразделений из северных регионов страны в Прибалтику и Финляндию», – рассказал он РИА «Новости».

    Беляев отметил, что через соглашения Вашингтон получает право размещать на территории страны-подписанта DCA воинские контингенты и вооружение США не только в рамках союзнических обязательств по Североатлантическому договору, но и в национальном качестве.

    В рамках сотрудничества между вооруженными силами Швеции и Национальной гвардией США уже прошли крупные учения в Нью-Йорке и совместные маневры на шведском Севере.

    По словам российского посла, окончательные параметры присутствия американских военных в Швеции еще не определены, и возможны изменения в зависимости от планов администрации США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Беляев оценил курс Швеции на усиление военного сотрудничества с НАТО и подчеркнул важность реакции Москвы на новые угрозы безопасности.

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    28 мая 2025, 05:12 • Новости дня
    Посол Беляев рассказал о превращении Швеции в плацдарм для амбиций НАТО

    Посол Беляев: Швеция превращается в плацдарм для амбиций НАТО

    Tекст: Ирма Каплан

    Посол России в Швеции Сергей Беляев оценил курс Швеции на усиление военного сотрудничества с НАТО и подчеркнул важность реакции Москвы на новые угрозы безопасности.

    «Линия на оголтелую милитаризацию собственной страны и всего европейского региона в целом, избранная действующими шведскими властями, ставит под сомнение многолетние усилия их предшественников… Все это свидетельствует об окончательной утрате Швецией статуса нейтральной державы и превращает ее в плацдарм для реализации милитаристских амбиций НАТО», – сказал российский  посол РИА «Новости».

    Беляев добавил, что Россия будет делать выводы, учитывая параметры участия Швеции в НАТО, чтобы соответствующе реагировать и надежно обеспечивать свою безопасность.

    Напомним, Швеция официально присоединилась к НАТО в марте 2024 года. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в альянс не способствует повышению нацбезопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посольство России в Швеции 25 мая подверглось  очередному нападению с использованием беспилотника, который сбросил стеклянную емкость с краской у главного входа в здание.

    Кроме того, во время учений Swift Response 2025 на шведском острове Готланд прошли боевые стрельбы из американской ракетной системы HIMARS, задействованной морской пехотой США.

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    28 мая 2025, 13:55 • Новости дня
    Польша объявила о планах построить «красную дорогу» для НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал о намерении реализовать проект транспортировки войск НАТО через балтийские порты страны.

    По его словам, Польша собирается построить так называемую «красную дорогу» для переброски войск НАТО на территорию Европы из портов на Балтике, передает РИА «Новости».

    Косиняк-Камыш сообщил, что этот проект предусматривает создание транспортной артерии, способной обеспечить передвижение как товаров, так и союзнических войск.

    Он отметил: «Одной из программ, которую мы хотим реализовать – это «красная дорога». Наши порты на Балтике играют все более важную роль не только для транспортировки товаров, но также и с точки зрения безопасности. И должна быть хорошая связь не только с портами на море, а и дороги из портов должны быть такие, которые делают возможной транспортировку товаров, но и также переброску союзнических войск».

    Министр подчеркнул, что «красная дорога» должна стать одной из важнейших транспортных артерий, которую планируется построить. Заместитель министра национальной обороны, сопровождавший Косиняка-Камыша, добавил, что Польша стремится стать главным логистическим хабом для переброски американских войск в Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша объявила о начале операции по «защите» неба над Балтийским морем. НАТО готовит силы к возможному нападению на Россию в Балтийском море. Польша решила выделить свои корабли для участия в миссии НАТО в регионе.

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    28 мая 2025, 11:44 • Новости дня
    Лавров выразил обеспокоенность из-за военной инфраструктуры НАТО в АТР

    Tекст: Александра Юдина

    Россия обеспокоена развертыванием инфраструктуры НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По его словам, появление альянса сулит региону проблемы и сложности, передает ТАСС.

    Он отметил, что по историческому опыту появление НАТО в каком-либо регионе предвещает неприятности. По его словам, в АТР уже появляются элементы военной инфраструктуры альянса.

    Лавров подчеркнул, что западные страны пытаются втянуть отдельные государства АСЕАН в свои блоковые проекты.

    Он добавил, что Россия намерена продолжать поддерживать безопасность региона и проявлять солидарность с партнерами из АСЕАН в отстаивании архитектуры, одобренной на восточно-азиатских саммитах, которую, по его мнению, сейчас пытаются разрушить.

    Ранее Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине. Страны НАТО активно усиливают свое присутствие в акватории Балтийского моря.

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    30 мая 2025, 12:32 • Новости дня
    Келлог сообщил о возможности остановки расширения НАТО на восток

    Tекст: Александра Юдина

    Североатлантический альянс может прекратить расширение на восток, так как США понимают обеспокоенность России по вопросам безопасности, сообщил на канале ABC News спецпосланник США по Украине Кит Келлог.

    Келлог отметил, что Россия поднимает вопрос не только об Украине, но и о Грузии, а также Молдавии, и власти США готовы рассмотреть комплексное прекращение расширения НАТО к российским границам как ответ на эти опасения, передает ТАСС.

    Келлог подчеркнул, что окончательное решение будет принимать американский президент, а не он лично.

    По словам спецпосланника, подобная договоренность может быть достигнута в ходе переговоров между США и Россией с учетом мнения других стран. Дипломаты должны представить детальные предложения на рассмотрение президента США, чтобы затем вынести их на обсуждение с остальными членами альянса.

    Келлог также считает, что опасения России по расширению НАТО на восток являются оправданными, он подчеркнул, что вопрос о вступлении Украины в альянс не рассматривается в данный момент.

    Ранее Келлог счел «закономерной» обеспокоенность России расширением НАТО. Вашингтон признал, что желание Киева вступить в НАТО стало причиной вооруженного противостояния.

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    30 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    Дмитриев призвал устранить первопричины украинского кризиса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о важности устранения исходных причин украинского кризиса.

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Дмитриев написал: «Коренные причины украинского кризиса должны быть устранены. Глобальная безопасность требует ясных умов и реалистичных подходов», передает РИА «Новости».

    Заявление Дмитриева стало реакцией на комментарий спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога, который назвал обеспокоенность России по поводу расширения НАТО на восток «закономерной».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о нежелании раскрывать детали договоренностей по нерасширению НАТО.

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    В последние дни из Сумской области нередко приходят новости об освобождении российскими военными тех или иных населенных пунктов. Это связано с планами по установлению буферной зоны у российских границ. Киев и вовсе заявляет, что Россия якобы сконцентрировала на границе с Сумской областью 50-тысячную военную группировку, нервозность заметна и в западной прессе. Что на самом деле там происходит и какие задачи на сопредельной территории решает Армия России? Подробности

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    Заявление российской разведки породило политический взрыв в Сербии

    Служба внешней разведки (СВР) России выступила с невиданным никогда ранее заявлением – и по степени эмоционального накала, и по сути предъявленных обвинений. По данным СВР, оборонная промышленность Сербии продает оружие Украине с целью «убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России». Что за этим стоит? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Германия сделала ставку на долгую войну

      По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с канцлером Фридрихом Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина. В чем стратегия немцев?

    • Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

      Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

    • Новые санкции США против России. Ждем?

      Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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