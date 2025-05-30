Кремль заявил о признании Западом позиции России по НАТО

Песков сообщил о понимании Западом слов Путина о нерасширении НАТО на восток

Tекст: Елизавета Шишкова

Кремль выразил удовлетворение тем, что позиция президента России Владимира Путина по вопросу нерасширения Североатлантического альянса на восток была услышана, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что разъяснения Путина находят понимание и в Вашингтоне. По его словам, российский лидер последовательно доносит до американских собеседников стратегические интересы России в этом вопросе.

Песков также связал заявления спецпосланника США по Украине Кита Келлога, признавшего обоснованность обеспокоенности Москвы расширением НАТО, с результатами закрытых переговоров между Россией и Соединенными Штатами. Представитель Кремля прямо подтвердил, что подобные оценки американских чиновников стали возможны в том числе благодаря этим консультациям.

Песков подчеркнул: «Президент Путин последовательно до своих собеседников, в том числе и до американских представителей, доводит нашу позицию о недопустимости расширения НАТО на восток с точки зрения стратегических интересов Российской Федерации. Мы рады, что эти разъяснения президента находят свое понимание, в том числе и в Вашингтоне».

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что обеспокоенность России расширением НАТО на восток является «закономерной».

По данным агентства Reuters, Путин выразил готовность обсуждать прекращение боевых действий на Украине при условии предоставления письменных гарантий от Запада о прекращении расширения НАТО на восток.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил активизацию военной деятельности стран НАТО у российских границ после вступления Финляндии и Швеции в альянс.