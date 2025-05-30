Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.3 комментария
Россия переизбрана в совет ООН-Хабитат на новый срок
Российская Федерация вновь получила место в исполнительном совете ООН-Хабитат на период с 2025 по 2029 год, что подчеркнули в департаменте международных организаций МИД.
Как передает ТАСС, решение о переизбрании России было принято по итогам второй возобновленной сессии Ассамблеи программы ООН-Хабитат в Найроби. Об этом сообщили в самом учреждении, отметив, что Россия будет членом исполнительного совета с 2025 по 2029 год.
Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил: «Россия продуктивно сотрудничает с ООН-Хабитат с момента ее создания в 1977 году, поддерживает программу и делится передовым опытом». Он добавил, что Москва придает особое значение интересам государств Глобального Юга и сбалансированной представленности в руководящих органах.
Логвинов подчеркнул, что Россия остается одним из ведущих плательщиков в бюджет организации и последовательно поддерживает повышение эффективности работы ООН-Хабитат, раскрытие ее потенциала и укрепление устойчивости.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия выделит 3,3 млн долларов добровольных взносов на оперативную деятельность программ и фондов ООН.