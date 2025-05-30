Россия переизбрана в совет ООН-Хабитат на новый срок

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, решение о переизбрании России было принято по итогам второй возобновленной сессии Ассамблеи программы ООН-Хабитат в Найроби. Об этом сообщили в самом учреждении, отметив, что Россия будет членом исполнительного совета с 2025 по 2029 год.

Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил: «Россия продуктивно сотрудничает с ООН-Хабитат с момента ее создания в 1977 году, поддерживает программу и делится передовым опытом». Он добавил, что Москва придает особое значение интересам государств Глобального Юга и сбалансированной представленности в руководящих органах.

Логвинов подчеркнул, что Россия остается одним из ведущих плательщиков в бюджет организации и последовательно поддерживает повышение эффективности работы ООН-Хабитат, раскрытие ее потенциала и укрепление устойчивости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия выделит 3,3 млн долларов добровольных взносов на оперативную деятельность программ и фондов ООН.