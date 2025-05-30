Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.3 комментария
Путин обсудил обеспечение лекарствами на совещании Совбеза России
Путин провел совещание Совбеза по вопросам здравоохранения и медикаментов
Во время оперативного совещания с Совбезом президент России Владимир Путин акцентировал внимание на важности лекарственного обеспечения для суверенитета и безопасности страны.
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, передает ТАСС.
На встрече глава государства отметил, что на повестке дня стояли вопросы здравоохранения, которые он назвал «сугубо мирными», однако подчеркнул, что обеспечение суверенитета и безопасности России, особенно в части снабжения лекарственными препаратами, остается крайне актуальной задачей.
«Но обеспечение суверенитета, безопасности России, особенно связанное с обеспечением лекарственными препаратами, – вопрос не праздный в сегодняшних условиях», – заявил Путин. Для доклада по теме он предоставил слово вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин намерен провести совещание с постоянными членами Совбеза России в пятницу. Президент также запланировал встречу с главой фонда «Круг добра» Александром Ткаченко.