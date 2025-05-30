Путин обсудил обеспечение лекарствами на совещании Совбеза России

Путин провел совещание Совбеза по вопросам здравоохранения и медикаментов

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, передает ТАСС.

На встрече глава государства отметил, что на повестке дня стояли вопросы здравоохранения, которые он назвал «сугубо мирными», однако подчеркнул, что обеспечение суверенитета и безопасности России, особенно в части снабжения лекарственными препаратами, остается крайне актуальной задачей.

«Но обеспечение суверенитета, безопасности России, особенно связанное с обеспечением лекарственными препаратами, – вопрос не праздный в сегодняшних условиях», – заявил Путин. Для доклада по теме он предоставил слово вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин намерен провести совещание с постоянными членами Совбеза России в пятницу. Президент также запланировал встречу с главой фонда «Круг добра» Александром Ткаченко.