Словакия отказалась поддерживать поставки оружия и отправку войск на Украину

  • Новость часаПесков назвал цель перемирия ко Дню Победы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запрет АдГ в Германии изменит Европу до неузнаваемости
    Путина спросили о желании кому-нибудь «врезать» (видео)
    Лукашенко заявил о праве белорусов выбрать символ Победы
    Spiegel: США поставили странам НАТО ультиматум из-за оборонных расходов
    Медведев не стал гарантировать наступление в Киеве 10 мая
    Попытка ВСУ вторгнуться в Курскую область закончилась массовой сдачей в плен
    ФСБ рассказала о массовом убийстве Британией советских пленных в 1945 году
    Названы страны-лидеры по числу санкций против России за 11 лет
    Авария в энергосистеме Подмосковья стала одной из крупнейших за 15 лет
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России использовать переход мира от баланса сил к балансу угроз

    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

    0 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном-единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    33 комментария
    3 мая 2025, 15:28 • Новости дня

    Словакия отказалась поддерживать поставки оружия и отправку войск на Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Словакия не намерена поддерживать ни поставки вооружений, ни отправку военного контингента на Украину, заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

    По его словам, Словакия не намерена поддерживать ни поставки вооружений, ни отправку военного контингента на Украину, передает ТАСС.

    Гашпар отметил, что у страны есть четкая позиция, заключающаяся в отказе от участия в подобных инициативах.

    Вице-спикер отметил, что правительство отвергает как военную, так и кадровую поддержку Киева, несмотря на обсуждения подобных вопросов в ряде европейских столиц.

    Ранее польские военные официально опровергли слухи о формировании экспедиционного корпуса для отправки на Украину.

    Британия и Франция также пересмотрели планы по отправке военных на Украину.

    3 мая 2025, 07:20 • Новости дня
    Попытка ВСУ вторгнуться в Курскую область закончилась массовой сдачей в плен
    Попытка ВСУ вторгнуться в Курскую область закончилась массовой сдачей в плен
    @ ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» не допустила вторжения украинских военных в Курскую область, атака ВСУ закончилась массовой сдачей в плен украинских военнослужащих.

    В направлении Гоптаровки пытались прорваться 18 украинских военных, 11 из них российские войска взяли в плен, остальных уничтожили, сообщил связанный с группировкой российских войск Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Прорыва государственной границы не допущено. За последние месяцы это первая массовая сдача в плен целого подразделения ВСУшников, которая стала возможной благодаря уникальной операции «Северян», – говорится в сообщении.

    Операторы FPV и артиллеристы уничтожают силы ВСУ, не допуская приближения украинских войск к госгранице на направлении Поповки и Демидовки. На Сумском направлении российские силы увеличивают полосы безопасности.

    У сел Водолаги и Локня ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов. «В районе Локни подразделения 36 обрмп ВМСУ утратили боеспособность и были выведены в Сумы для восстановления боеспособности. На данном участке фронта их полностью заменили ВСУшники из 1 отбр», – говорится в сообщении.

    Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило свыше 1,6 тыс. м, уничтожено пять единиц бронетехники ВСУ. На Волчанском направлении российские войска продвинулись в городской застройке и в окрестных лесных массивах.

    За сутки потери ВСУ составили свыше 190 человек (из них более 130 на Сумском и свыше 30 на Краснояружском направлениях).

    Напомним, сообщалось о полном переносе боев на украинскую территорию в Краснояружском приграничье.

    Коментарии (14)
    2 мая 2025, 17:12 • Новости дня
    Euroclear решила направить замороженные активы России западным инвесторам

    Euroclear решила компенсировать инвесторам 3 млрд евро из российских активов

    Euroclear решила направить замороженные активы России западным инвесторам
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Международная площадка Euroclear изымет около 3 млрд евро, принадлежащих российским компаниям и гражданам, чтобы компенсировать западным инвесторам убытки, понесенные ими в результате действий Москвы, сообщило агентство Reuters.

    Euroclear изымет около 3 млрд евро, принадлежащих российским компаниям и гражданам, чтобы компенсировать западным инвесторам убытки, понесенные ими в результате действий Москвы, передает РИА «Новости».

    Как уточняет агентство со ссылкой на документ и два источника, эти средства составляют часть из 10 млрд евро, которые были заморожены из-за санкций Евросоюза с 2022 года.

    В документе указано, что получено разрешение от компетентного органа на размораживание компенсационных сумм и предоставление их участникам площадки. Reuters сообщает, что возможность подобных выплат появилась у властей ЕС только в 2024 году после изменений санкционного режима. Euroclear уведомила клиентов о грядущих компенсациях 1 апреля.

    Ранее ЕС и страны G7 признали финансовые трудности при потенциальной разморозке российских активов.

    Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что часть государств Евросоюза категорически не согласны с использованием этих средств для поддержки Украины.

    Евросоюз ранее обсуждал возможность изъятия замороженных российских активов для восстановления Украины после конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и будет продолжать их защищать.

    Коментарии (34)
    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    Коментарии (2)
    2 мая 2025, 16:32 • Новости дня
    ЕС отказался стать посредником в урегулировании на Украине

    ЕС отказался от посредничества в урегулировании конфликта на Украине

    ЕС отказался стать посредником в урегулировании на Украине
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз продолжит военную поддержку Киева и не планирует брать на себя роль посредника в конфликте, несмотря на возможный выход США, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни.

    Анвар аль-Ануни заявил, что Евросоюз не рассматривает возможность выступать посредником в урегулировании конфликта на Украине даже в случае отказа США от такой роли. Европейский представитель подчеркнул, что приоритетом для ЕС остается обеспечение сильных позиций Киева и расширение военной поддержки, передает РИА «Новости»,

    Аль-Ануни отметил, что страны Евросоюза уже пообещали предоставить военную помощь Украине на сумму 23 млрд в этом году и на данный момент на две трети выполнили план по поставкам боеприпасов.

    Европейский представитель также добавил, что дипломатические усилия ЕС направлены на поддержку права Украины на самооборону, а не на посредничество между сторонами конфликта.

    Ранее власти США заявили, что не намерены быть посредником на переговорах между Россией и Украиной и считают, что обе стороны должны вести работу самостоятельно.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Россия и Украина уже представили свои предложения по мирному урегулированию и теперь должны сделать последние шаги.

    Между тем десятки городов Германии стали площадкой для массовых протестов против военной и финансовой поддержки Украины, а также за усиление контроля на границах.

    Белый дом счел, что дальнейшая поддержка Украины должна координироваться европейскими странами, а не американской стороной.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Евросоюз продолжает поддерживать киевские власти, полагая отказ от этого признаком собственной стратегической несостоятельности.

    Коментарии (22)
    2 мая 2025, 18:24 • Новости дня
    Военкор рассказал, как раненый офицер в одиночку сжег Leopard в Курской области
    Военкор рассказал, как раненый офицер в одиночку сжег Leopard в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Офицер 106-й воздушно-десантной дивизии Эммануил Давыдов после ранения остался в окружении в Курской области и три недели вел бой, он сумел уничтожить украинский танк Leopard, сообщил военкор Александр Коц.

    Давыдов получил ранение в самом начале столкновений с ВСУ в Курской области и оказался в окружении, однако не прекратил сопротивление и в течение трех недель вел непрерывный бой, рассказал Коц, передает «Газета.Ru».

    Офицер использовал трофейное оружие и технику, уничтожил около 10 единиц вражеской техники, включая немецкий танк Leopard. Он также прослушивал трофейную рацию, передавал ценные сведения в штаб, что помогало российским силам координировать действия.

    Давыдов покинул позицию только после повторного ранения, когда уже не мог удерживать оружие.

    Военнослужащий заявил, что его воспитанием занимался отец – офицер спецназа.

    В 2023 году в Сети опубликовали видео, как один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    Коментарии (9)
    2 мая 2025, 17:52 • Новости дня
    Комитет ООН выразил тревогу по поводу пыток российских пленных

    Комитет ООН обеспокоен сообщениями о пытках российских военнопленных на Украине

    Комитет ООН выразил тревогу по поводу пыток российских пленных
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В выводах Комитета ООН против пыток отмечается обеспокоенность из-за информации о жестоком обращении с военнопленными Вооруженных сил России.

    Комитет ООН против пыток выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о пытках, жестоком обращении, угрозах и унижениях по отношению к российским военнопленным на Украине, передает РИА «Новости».

    В документе указывается, что данные нарушения совершались украинскими вооруженными силами и военной полицией.

    В отчете также отмечается проблема неадекватной регистрации и отчетности по видимым повреждениям, которые могли быть получены в результате пыток или жестокого обращения. Комитет обратил внимание на другие проблемы, связанные с содержанием российских военнопленных.

    В ООН напомнили, что запрет на применение пыток является абсолютным и не допускает отступлений в любых, даже чрезвычайных обстоятельствах. Комитет подчеркнул, что не существует оправдания для подобных действий в отношении пленных.

    Военнослужащий с позывным «Тар» раскрыл подробности истязаний, которым он и другие пленные подвергались со стороны украинских неонацистов,.

    До этого в докладе УВКПЧ ООН отмечалось, что почти все из 25 российских военнопленных на Украине, опрошенных в период с сентября по ноябрь 2024 года, подверглись пыткам или жестокому обращению, включая сексуальное насилие.

    Коментарии (9)
    3 мая 2025, 03:17 • Новости дня
    Кубань подверглась атаке БПЛА и безэкипажных катеров
    Кубань подверглась атаке БПЛА и безэкипажных катеров
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские беспилотники и безэкипажные катера атаковали Краснодарский край, сообщил кубанский оперштаб.

    В станице Тамань Темрюкского района обломки беспилотников «упали по двум адресам», пострадавших нет. Произошел пожар в районе Сухого озера, также поврежден частный дом, сообщил оперштаб в Telegram.

    Кроме того, в Telegram оперштаба приводится сообщение главы Новороссийска Андрея Кравченко: «В акватории в районе Новороссийска идет отражение атаки беспилотников и безэкипажных катеров украинского режима».

    Напомним, украинские БПЛА атаковали также Ростовскую областьКрым и Брянскую область.

    Коментарии (5)
    3 мая 2025, 13:28 • Новости дня
    Медведев пригрозил Зеленскому последствиями в случае атак на Москву в День Победы
    Медведев пригрозил Зеленскому последствиями в случае атак на Москву в День Победы
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на отказ Владимира Зеленского от трехдневного перемирия и угрозы гостям на параде в Москве в честь 80-летия Победы.

    Медведев обратил внимание на слова Зеленского о том, что власти Украины не могут гарантировать безопасности мировых лидеров, которые приедут в Москву 9 мая. «А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того», – указал Медведев в своем Telegram-канале.

    Он также добавил, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая».

    Ранее Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США. Также он пригрозил иностранным лидерам, которые собираются посетить Москву 9 мая.

    Коментарии (24)
    3 мая 2025, 12:29 • Новости дня
    Зеленский отверг перемирие и пригрозил гостям на параде в Москве
    Зеленский отверг перемирие и пригрозил гостям на параде в Москве
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы, предложив взамен тридцатидневное прекращение огня на условиях США. Также Зеленский пригрозил иностранным лидерам, готовящимся посетить Москву 9 мая.

    Киев выступает за принятие американской стратегии урегулирования конфликта, предусматривающей безусловное прекращение огня на тридцать дней, передает «Интерфакс-Украина».

    «Безусловное прекращение огня – модель, которую предложили американцы. Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться», – заявил он.

    Также Зеленский подчеркнул, что украинские власти не несут ответственности за безопасность иностранных гостей, посещающих Россию на 9 мая, и не будут предоставлять никаких гарантий.

    По его словам, украинская сторона рекомендует иностранцам воздержаться от поездок в Россию в связи с вопросами безопасности, а решение об участии в мероприятиях – личный выбор каждого.

    Напомним, Москва объявила перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Из сообщения Кремля следует, что российские силы намерены остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая.

    Напомним, нечто подобное происходило и после того, как Владимир Путин предложил 30-часовую приостановку огня в честь празднования Пасхи. Тогда Зеленский отказывался присоединяться к соглашению, однако в последствии нехотя согласился. В итоге за отведенное время, по данным Минобороны, ВСУ успели нарушить «режим тишины» 4,9 тыс. раз.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

    Коментарии (13)
    3 мая 2025, 10:36 • Новости дня
    В Новороссийске объявили режим ЧС после ночной атаки ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Чрезвычайный режим введен в Новороссийске после ночной атаки, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    В своем Telegram-канале он указал, что власти приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Новороссийске после повреждений домов, вызванных ночной атакой украинских военных.

    Кравченко сообщил, что повреждения зафиксированы в многоквартирных домах жилого комплекса «Аврора» и на улице Суворовской, а также в частном секторе Восточного района.

    На месте оперативно работают экстренные службы.

    Власти заверили, что при необходимости, будут организованы пункты временного размещения для пострадавших жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую ночь системы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников, сбив 170 украинских дронов, из которых более половины зафиксированы над Крымом.

    Коментарии (0)
    3 мая 2025, 00:20 • Новости дня
    Reuters сообщило о подготовке властями США новых санкций против России
    Reuters сообщило о подготовке властями США новых санкций против России
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники завершили работу над новыми экономическими санкциями против России, сообщает Reuters, указав, что глава американского государства Дональд Трамп пока не одобрил их.

    Санкции направлены против энергетического и банковского секторов России. В частности, речь идет о санкциях против Газпрома. Источники Reuters не раскрыли дополнительных подробностей. Отмечается, что санкции, по задумке инициаторов, должны усилить давление на Москву с целью заставить ее принять требования США по украинскому урегулированию.

    При этом, как подчеркивает Reuters, нет ясности относительно того, одобрит ли Трамп новый пакет санкций. Один из источников заявил, что Совет нацбезопасности США «пытается согласовать некий набор мер в отношении России», который будет носить «карательный» характер. Другие источники подчеркнули, что окончательное решение будет принимать Трамп.

    Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джеймс Хьюитт заявил, что президент США всегда «четко заявлял о своей приверженности достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня» на Украине. При этом он отметил, что не станет «комментировать детали текущих переговоров».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон может ввести новые санкции против России, уже введенные остаются в силе. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (включен в России в список террористов и экстремистов) предложил ужесточить меры против стран, закупающих российские энергоносители.

    Коментарии (18)
    2 мая 2025, 15:56 • Новости дня
    Женщина-полицейский на Украине сбила девочку на переходе, ее отца забрали в ТЦК
    Женщина-полицейский на Украине сбила девочку на переходе, ее отца забрали в ТЦК
    @ Ty ONeil/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В городе Татарбунары Одесской области отец сбитой на пешеходном переходе семилетней девочки оказался в территориальном центре комплектования после визита в полицию.

    В городе Татарбунары сотрудница полиции на автомобиле сбила семилетнюю девочку на пешеходном переходе. По словам свидетелей аварии, в момент происшествия полицейская пользовалась мобильным телефоном, передает ТАСС. В нацполиции Одесской области признали нарушение и составили на сотрудницу административный протокол.

    После ДТП отец пострадавшей девочки пришел в отделение полиции, чтобы оформить документы и узнать о ходе расследования. С этого момента мужчина перестал выходить на связь с семьей.

    Супруга пропавшего заявила изданию: «По прибытии в участок он исчез. Со слов очевидцев узнала, что его вывезли из отделения полиции и передали представителям ТЦК для мобилизации».

    По данным СМИ, мужчину отправили в территориальный центр комплектования, который занимается вопросами мобилизации граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине депутат заложил мину у входа в военкомат, в Харькове жители объединились с целью мстить сотрудникам военкоматов, а в Николаеве неизвестные сожгли автомобиль работников военкомата.

    Коментарии (5)
    3 мая 2025, 11:00 • Новости дня
    Spiegel: Трамп поставил странам НАТО ультиматум из-за оборонных расходов

    Spiegel сообщил о возможном отсутствии Трампа на июньском саммите НАТО

    Spiegel: Трамп поставил странам НАТО ультиматум из-за оборонных расходов
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп может не принять участие в саммите НАТО в июне, если страны альянса не увеличат военные расходы, пишет Spiegel.

    По данным издания, американский президент выдвинул ультиматум по оборонным расходам странам-членам НАТО перед проведением ежегодного саммита, назначенного на июнь, передает РИА «Новости».

    В статье подчеркивается, что изначально некоторые страны, включая Германию, сомневались в серьезности этого требования.

    Издание указывает, что новый посол США при НАТО Мэтью Витакер сообщил представителям стран-участниц, что администрация требует обязательства тратить не менее пяти процентов ВВП на оборону.

    Ранее сообщалось, что конгрессмены представили законопроект об увеличении военных расходов США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Испании объявило о старте масштабной программы перевооружения и увеличении военного бюджета, Дональд Трамп заявил о намерении оказать давление на Китай и Европу при помощи роста военного бюджета США, а в Риме прошли массовые протесты против планов перевооружения Евросоюза.

    Коментарии (4)
    2 мая 2025, 20:22 • Новости дня
    В Сумской области уничтожили украинский опорник

    Кадыров: В Сумской области уничтожили украинский опорник

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бойцы полка «Ахмат-Север» ликвидировали украинский опорный пункт в Сумской области, а также легковой автомобиль украинских боевиков, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Опорный пункт засекли в ходе разведки с помощью дронов, его нашли на окраине города Середина-Буды, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    Также там заприметили украинский легковой автомобиль расчета БПЛА.

    «Грамотными действиями личного состава полка две вражеские цели были ликвидированы дронами-камикадзе», – добавил глава региона.

    Он указал, что автомобиль превратился в груду металлолома, а опорный пункт более не сможет обеспечить защиту украинским военным.

    Ранее российские расчеты БПЛА «Молния-2» на Харьковском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью ударного дрона с осколочно-фугасной боевой частью.

    Коментарии (0)
    3 мая 2025, 02:55 • Новости дня
    Госдеп одобрил контракт на обслуживание F-16 для Украины
    Госдеп одобрил контракт на обслуживание F-16 для Украины
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти согласовали контракт на обслуживание и модернизацию истребителей F-16 для Украины, включая поставку запасных частей и оборудования, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона.

    «Государственный департамент одобрил возможную продажу правительству Украины услуг по обучению и по поддержке F-16 и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 310,5 млн долларов», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В контракте предусмотрено обучение украинских специалистов, поставка запасных частей, расходных материалов, комплектующих, а также наземного оборудования для технического обслуживания этих самолетов.

    Как уточнили в Пентагоне, соглашение также включает модернизацию и доработку истребителей. По заявлению ведомства, «предлагаемая продажа... не изменит основного военного баланса в регионе».

    War Zone со ссылкой на представителя ВВС США сообщал, что США передают Украине нерабочие истребители F-16, которые хранятся на свалке авиационной техники, в качестве источника запчастей для самолетов, находящихся на вооружении ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля, при этом документ не предусматривает предоставления гарантий безопасности со стороны Вашингтона. После его подписания сообщалось, что США собрались продать Киеву вооружения на сумму около 50 млн долларов.

    Коментарии (5)
    2 мая 2025, 18:06 • Новости дня
    Bloomberg: Трампу предложили усилить давление на Россию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Окружение американского президента Дональда Трампа предложило несколько вариантов экономического давления на российскую сторону для урегулирования на Украине, сообщили СМИ.

    Подготовлено сразу несколько вариантов усиления экономического давления на Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Пока глава американского государства не принял решения, так как дипломатические усилия еще не прекращаются. Какие именно варианты экономического давления на Москву предложили в администрации США, не раскрывается.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон намерен за 100 дней добиться прямых переговоров Москвы и Киева.

    Коментарии (2)
    Главное
    Захарова спрогнозировала «зигование» Зеленского на 9 Мая
    Трамп примерил на себя образ папы Римского (фото)
    Госдеп одобрил контракт на обслуживание F-16 для Украины
    Президент Сербии досрочно завершил визит в США из-за недомогания
    Польша объявила об операции по «защите» неба над Балтийским морем
    Россиян предупредили об уголовном наказании за некоторые растения на дачах
    Чубайс подал ходатайство о снятии ареста с имущества

    Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна

    Европейцы, кажется, делают все, чтобы скрыть реальную причину энергетического кризиса, который 28 апреля мгновенно погрузил во тьму несколько стран Европы. Как энергосистема могла за пять секунд потерять 10-15 ГВт энергии? Эксперты уверены: что бы ни стало спусковым крючком, глобально это произошло из-за высокой доли зеленой энергетики и отказа от традиционной. То, что произошло в ЕС, напоминает блэкаут в Техасе в 2021 году. Подробности

    Перейти в раздел

    Илону Маску приписали заслуги другого человека

    Безликий партийный функционер Рассел Воут превратился в самого влиятельного чиновника Вашингтона и «серого кардинала» Дональда Трампа, пишут американские СМИ. Именно Воут ответственен за все победы над врагами, которые приписывают Илону Маску, так как он реально знает, как в США устроена власть. Подробности

    Перейти в раздел

    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

    Перейти в раздел

    Замена Уолтца будет выгодна России

    Дональд Трамп подтвердил сообщения об увольнении Майка Уолтца с должности советника по нацбезопасности. Президент США намерен назначить Уолтца постпредом при ООН. В американской прессе уже начали циркулировать слухи о том, кто мог бы занять место советника – и наиболее вероятный претендент Москву устраивает. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............