Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
Словакия отказалась поддерживать поставки оружия и отправку войск на Украину
Словакия не намерена поддерживать ни поставки вооружений, ни отправку военного контингента на Украину, заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
По его словам, Словакия не намерена поддерживать ни поставки вооружений, ни отправку военного контингента на Украину, передает ТАСС.
Гашпар отметил, что у страны есть четкая позиция, заключающаяся в отказе от участия в подобных инициативах.
Вице-спикер отметил, что правительство отвергает как военную, так и кадровую поддержку Киева, несмотря на обсуждения подобных вопросов в ряде европейских столиц.
Ранее польские военные официально опровергли слухи о формировании экспедиционного корпуса для отправки на Украину.
Британия и Франция также пересмотрели планы по отправке военных на Украину.