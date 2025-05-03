Словакия отказалась поддерживать поставки оружия и отправку войск на Украину

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Словакия не намерена поддерживать ни поставки вооружений, ни отправку военного контингента на Украину, передает ТАСС.

Гашпар отметил, что у страны есть четкая позиция, заключающаяся в отказе от участия в подобных инициативах.

Вице-спикер отметил, что правительство отвергает как военную, так и кадровую поддержку Киева, несмотря на обсуждения подобных вопросов в ряде европейских столиц.

Ранее польские военные официально опровергли слухи о формировании экспедиционного корпуса для отправки на Украину.

Британия и Франция также пересмотрели планы по отправке военных на Украину.