CAS не получал апелляций от российских фигуристов по статусу

CAS не регистрировал жалоб фигуристов России на отказ в нейтральном статусе

Tекст: Ирма Каплан

«На данный момент CAS не получал апелляции от российских фигуристов относительно их статуса независимых нейтральных спортсменов», – сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки на участие в квалификации к Олимпиаде 2026 года для Аделии Петросян, Алины Горбачевой, Петра Гуменника и Владислава Дикиджи. По словам главы Федерации фигурного катания на коньках России Антона Сихарулидзе, в квалификационном турнире выступят только Петросян и Гуменник.

Олимпийский квалификационный турнир пройдет в Китае с 17 по 21 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный союз конькобежцев расширил регистрируемый пул допинг-тестирования, включив туда всех российских спортсменов с нейтральным статусом, включая фигуристов и конькобежцев.

Татьяна Тарасова назвала запрет ISU на участие российских спортивных пар и дуэтов в отборе на Олимпиаду 2026 года проявлением ненависти. Не все российские спортсмены получили нейтральный статус для участия в олимпийском отборе после решения Международного союза конькобежцев.



