Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.6 комментариев
Суд арестовал обвиняемых по делу нападения на курьера в «Москве-Сити»
Пресненский суд постановил заключить под стражу Умара Салжиева, обвиняемого в нападении на курьера, перевозившего крупную сумму в «Москве-Сити».
Пресненский районный суд Москвы арестовал Умара Салжиева, второго подозреваемого в нападении на курьера в деловом центре «Москва-Сити», сообщает ТАСС. Суд выбрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 июля.
В постановлении судьи Ольги Кисельковой говорится: «Избрать обвиняемому Салжиеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 июля». Салжиев обвиняется в нападении на курьера, который перевозил 127 млн рублей.
Ранее суд арестовал Хамида Ибрагимова, которого также подозревают по этому делу. Оба обвиняются по пункту «б» части 3 статьи 161 УК РФ – грабеж организованной группой по предварительному сговору в особо крупном размере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители провели силовую операцию в жилом комплексе на юго-западе Москвы и задержали подозреваемых в ограблении курьера в «Москва-Сити». Следственный комитет завершил расследование дела по массовому убийству в пермском университете, где подозреваемым выступает Тимур Бекмансуров.