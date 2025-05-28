Суд арестовал обвиняемых по делу нападения на курьера в «Москве-Сити»

Tекст: Денис Тельманов

Пресненский районный суд Москвы арестовал Умара Салжиева, второго подозреваемого в нападении на курьера в деловом центре «Москва-Сити», сообщает ТАСС. Суд выбрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 июля.

В постановлении судьи Ольги Кисельковой говорится: «Избрать обвиняемому Салжиеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 июля». Салжиев обвиняется в нападении на курьера, который перевозил 127 млн рублей.

Ранее суд арестовал Хамида Ибрагимова, которого также подозревают по этому делу. Оба обвиняются по пункту «б» части 3 статьи 161 УК РФ – грабеж организованной группой по предварительному сговору в особо крупном размере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители провели силовую операцию в жилом комплексе на юго-западе Москвы и задержали подозреваемых в ограблении курьера в «Москва-Сити». Следственный комитет завершил расследование дела по массовому убийству в пермском университете, где подозреваемым выступает Тимур Бекмансуров.