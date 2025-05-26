Схема, по которой людей на одном континенте покупали в качестве рабов, набивали ими корабль и отправляли на другой континент – создание абсолютно извращенного ума. До этого ведь как-то додуматься надо было! Почему-то русские, освоившие громадные пространства и имевшие дело с очень разными народами, до этого не додумались.3 комментария
В аэропорту Ярославля ограничили прием и выпуск рейсов
Временные ограничения ввели на прием и выпуск в аэропорту Ярославля
В аэропорту Ярославля (Туношна) с утра понедельника ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских рейсов для повышения уровня безопасности.
В Ярославском аэропорту Туношна (код ИКАО: UUDL) введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Меры приняты ради обеспечения безопасности полетов. Сейчас гражданская авиация не осуществляет вылеты и посадки в этом аэропорту.
Время действия ограничений не уточняется, однако власти заверили, что ситуация находится под контролем. Операторы и пассажиры авиарейсов информируются о задержках и изменениях в расписании.
Причина введения ограничений не раскрывается. Представители аэропорта подчеркнули, что пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на официальных ресурсах и заранее уточнять информацию о статусе своих рейсов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник утром два столичных аэропорта прекратили отправку и прием рейсов из-за введенных временных ограничений. В Домодедово и Жуковском позднее сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
В Нижнем Новгороде аэропорт Стригино в понедельник также временно приостановил прием и выпуск самолетов. А в Череповце продолжают действовать временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов.