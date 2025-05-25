Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.0 комментариев
Суд арестовал водителя после ДТП с микроавтобусом на трассе М-12
Водителя микроавтобуса, ставшего участником крупной аварии на трассе М-12 в Подмосковье, суд заключил под стражу до 23 июля 2025 года, сообщили в прокуратуре Московской области.
В пресс-службе уточнили, что при избрании меры пресечения учли позицию Ногинской городской прокуратуры, передает ТАСС.
По данным ведомства, подозреваемый ранее был судим за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, у него отсутствует официальное место жительства в Московской области и нет легального источника дохода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после ДТП на трассе М-12 были госпитализированы двое детей. Следственные органы возбудили дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства. В результате аварии на трассе М-12 погибли женщина и ребенок.
Накануне сообщалось, что в результате аварии с микроавтобусом под Москвой тяжелые травмы получил один человек, еще восемь пострадавших оцениваются как средней степени тяжести.