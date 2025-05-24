При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.2 комментария
Один из пострадавших в ДТП с микроавтобусом оказался в реанимации
В результате аварии с микроавтобусом под Москвой тяжелые травмы получил один человек, еще восемь пострадавших оцениваются как средней степени тяжести.
Девять человек продолжают лечение в стационарах после аварии с микроавтобусом в Московской области, передает ТАСС. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что медицинскую помощь получают взрослые и двое детей. Восемь из девяти пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. По его словам, один пациент оценивается врачами как тяжелый. Все пострадавшие размещены в больницах региона, Москвы и федеральных медцентрах Минздрава России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после ДТП на трассе М-12 были госпитализированы двое детей. Следственные органы возбудили дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства. В результате аварии на трассе М-12 погибли женщина и ребенок.