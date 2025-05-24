При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.5 комментариев
Орбан отказал Украине в финансировании армии
Орбан: Венгрия Украине платить не будет
Финансировать украинскую армию, как того ожидает Евросоюз, Венгрия не намерена, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X.
Он подчеркнул, что членам Евросоюза стоило бы инвестировать в собственные армии, но еврочиновники ожидают иного.
«Они ждут, что мы будем финансировать украинскую (армию) – миллиардами в течение многих лет. Мы ясно дали понять: Венгрия платить не будет. Наш долг – защищать наш собственный народ», – написал Орбан в посте.
Как писала ранее в этот день газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил о планах заблокировать введение полного эмбарго на поставки нефти и газа из России в Европу. Венгрия также заявила, что обеспечила нефтепроводу «Дружба» защиту от ограничений. Премьер-министр Орбан призвал Евросоюз отменить энергетические санкции против России.