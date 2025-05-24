При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.3 комментария
В Британии сообщили о стягивании войск России к Харькову
Sky News: Россия сосредоточила более 50 тысяч военных у границы Харькова
Более 50 тыс. российских военных, включая элитные подразделения, сосредоточены у границы с Харьковской областью, что может свидетельствовать о подготовке к масштабному наступлению, сообщает Sky News.
Издание пишет, что российские вооруженные силы сосредоточили значительное военное присутствие у границы Харьковской области, передает «Газета.Ru».
По информации британских журналистов, после освобождения Курской области в приграничном районе размещено более 50 тыс. российских военных.
Военные аналитики считают, что у российской стороны есть примерно четыре месяца для возможного масштабного наступления до ухудшения погодных условий. Начальник штаба 13-й оперативной бригады Украины Андрей Помагайбус отметил, что якобы идет подготовка к активным наступательным операциям.
Эксперт Sky News Майкл Кларк сообщил, что к границе переброшены элитные подразделения, включая десантные войска. По его мнению, Россия может планировать наступление либо на Харьков, либо на Сумы, не исключена также попытка взять под контроль значительную часть региона.
Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил о начале боев по освобождению города Купянска в Харьковской области.
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные подошли к пригородам Купянска.
Минобороны сообщило, что российские войска освободили Радьковку в Харьковской области.