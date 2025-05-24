При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.2 комментария
В ВСУ признали слабость Patriot против российских баллистических ракет
Военно-воздушные силы Украины признали трудности перехвата российских баллистических ракет американскими комплексами Patriot, которые стоят на вооружении ВСУ.
Американские системы противовоздушной обороны Patriot испытывают сложности при перехвате российских баллистических ракет, передает РИА Новости.
По словам представителя командования военно-воздушных сил Украины Юрия Игната, эффективность этих комплексов оказалась ниже ожидаемой. Он отметил, что системы Patriot не всегда работают так, как того хотелось бы украинской стороне, а также подчеркнул, что прогнозировать точку перехвата для комплекса сложно.
Тем временем российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и более сотни беспилотников.