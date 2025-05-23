Володин пообещал жесткий ответ на атаки дронами городов России

Володин заявил о террористическом характере атак беспилотников по городам России

Tекст: Вера Басилая

Володин отметил, что и на Западе, и в Киеве должны осознать свою ответственность за эти атаки. Он подчеркнул, что российская сторона намерена реагировать на происходящее максимально решительно, следует из видеообращения в Telegram-канале спикера Госдумы.

По его словам, Россия даст адекватный и жесткий ответ на массированные атаки украинских беспилотников и западных ракет по российским городам.

Володин назвал продолжающиеся удары по мирным городам России террористическими актами. Он подчеркнул, что в результате этих атак страдают и гибнут люди, а удары совершаются с помощью беспилотников и ракет, которые поставляются Киеву западными странами. По его словам, атаки направлены на жилые дома и социальные объекты.

Председатель Госдумы выразил мнение, что для достижения мира и безопасности необходимо устранить первопричины конфликта. Володин отметил, что в этом вопросе российские парламентарии поддерживают президента Владимира Путина.

Володин также заявил, что Владимир Зеленский и его европейские покровители должны осознать: Россия наступает по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. По его мнению, продвижение российских войск очевидно и требует осмысления со стороны западных стран и киевских властей.

Министерство иностранных дел России заявило, что ответ на массированные террористические атаки будет адекватным. Россия пообещала выбирать в качестве целей только военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса, в отличие от украинской стороны.

Киевский режим совершил несколько массированных атак дронами по территории России, были атакованы, в том числе Московская и Тульская области.

За последние сутки российские силы ПВО уничтожили 112 украинских БПЛА, значительная часть которых была уничтожена над Московской областью.