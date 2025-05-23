Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.9 комментариев
Володин пообещал жесткий ответ на атаки дронами городов России
Володин заявил о террористическом характере атак беспилотников по городам России
Россия даст адекватный и жесткий ответ на массированные террористические атаки украинских беспилотников и западных ракет на российские города, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин отметил, что и на Западе, и в Киеве должны осознать свою ответственность за эти атаки. Он подчеркнул, что российская сторона намерена реагировать на происходящее максимально решительно, следует из видеообращения в Telegram-канале спикера Госдумы.
По его словам, Россия даст адекватный и жесткий ответ на массированные атаки украинских беспилотников и западных ракет по российским городам.
Володин назвал продолжающиеся удары по мирным городам России террористическими актами. Он подчеркнул, что в результате этих атак страдают и гибнут люди, а удары совершаются с помощью беспилотников и ракет, которые поставляются Киеву западными странами. По его словам, атаки направлены на жилые дома и социальные объекты.
Председатель Госдумы выразил мнение, что для достижения мира и безопасности необходимо устранить первопричины конфликта. Володин отметил, что в этом вопросе российские парламентарии поддерживают президента Владимира Путина.
Володин также заявил, что Владимир Зеленский и его европейские покровители должны осознать: Россия наступает по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. По его мнению, продвижение российских войск очевидно и требует осмысления со стороны западных стран и киевских властей.
Министерство иностранных дел России заявило, что ответ на массированные террористические атаки будет адекватным. Россия пообещала выбирать в качестве целей только военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса, в отличие от украинской стороны.
Киевский режим совершил несколько массированных атак дронами по территории России, были атакованы, в том числе Московская и Тульская области.
За последние сутки российские силы ПВО уничтожили 112 украинских БПЛА, значительная часть которых была уничтожена над Московской областью.