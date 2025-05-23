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    Ненависть к евреям в США выплеснулась за пределы университетов
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    Российские войска подошли вплотную к пригородам Купянска
    Меладзе объявил о закрытии группы «ВИА Гра»
    Сийярто назвал Украину причиной энергетического кризиса в Европе
    Хоккейную сборную России не допустили на Олимпиаду-2026
    Лавров назвал очевидной неадекватность Зеленского
    Рубио призвал ужесточить санкции против России
    Трамп предложил Британии отказаться от возобновляемой энергетики
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.

    8 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем СВО похожа на Северную войну

    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

    9 комментариев
    23 мая 2025, 17:56 • Новости дня

    Сийярто назвал Украину причиной энергетического кризиса в Европе

    Сийярто назвал Украину причиной энергетического кризиса в Европе
    @ TIL BUERGY/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины осложнил энергетическую ситуацию в странах ЕС.

    По его словам, действия Украины стали одной из основных причин энергетического кризиса в Европе, передает ТАСС.

    Сийярто отметил, что с первого января Украина полностью прекратила транзит российского газа в страны Центральной Европы, что особенно отразилось на энергетической стабильности региона.

    Министр подчеркнул, что основные поставки теперь осуществляются через трубопровод «Турецкий поток» и его продолжения на территории Болгарии и Сербии.

    По его словам, Венгрия ежедневно получает более 20 млн кубометров газа через Сербию, что составляет примерно 7,5 млрд кубометров в год.

    Сийярто выразил мнение, что без транзита через Сербию у Венгрии и других стран Центральной Европы возникли бы серьезные энергетические проблемы.

    Он также заявил, что Украина подвела Центральную Европу в вопросах энергетической безопасности, в то время как Сербия действует ответственно и обеспечивает транспортировку необходимого объема газа.

    В феврале Фицо заявил, что российский газ начал поступать в Словакию через трубопровод «Турецкий поток».

    Европейские энергетические компании начали задумываться о возобновлении импорта российского газа на фоне энергетического кризиса, несмотря на планы Евросоюза прекратить закупки к 2027 году.

    23 мая 2025, 14:15 • Новости дня
    Названо количество попавших в плен украинских военных

    Mash: Названо количество попавших в плен украинских военных

    Названо количество попавших в плен украинских военных
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На границе между Белоруссией и Украиной стартовал крупнейший обмен пленными за всю спецоперацию на Украине: Россия возвращает почти всех своих военнослужащих, находившихся в плену три года, Украина – менее 10%.

    Обмен пленными формата «1000 на 1000» стартовал на границе Украины и Белоруссии, пишет Telegram-канал Mash. Россия возвращает почти всех своих военнослужащих, которые находились в украинском плену за три года спецоперации.

    Украина получает менее 10% своих пленных. Президент США Дональд Трамп уже поздравил стороны с успехом, однако обмен проходит поэтапно и может продлиться несколько дней – с 23 по 25 мая.

    Mash отмечает, что на данный момент в плену на Украине остается около 1,3 тыс. российских военнослужащих, у России – почти 10 тыс. украинских пленных. В 2024 году проведено 12 обменов, в рамках которых Россия вернула 535 человек. В 2025 году состоялось пять обменов, в результате которых домой вернулись 800 российских военных.

    Российских пленных содержали в колонии в Сумах, преимущественно среди них – бойцы, взятые на Курском и Харьковском направлениях. Им ежемесячно предоставляли сумму, эквивалентную 5 тыс. рублей, для покупки продуктов, лекарств и гигиенических средств. Украинских военнопленных держат в колониях Курской области и в Новозыбкове Брянской области. Местные жители сообщают, что украинские военнослужащие по утрам поют «Катюшу».

    Перед началом обмена Россия и Украина согласовали списки возвращаемых лиц, которые были тщательно проверены ГРУ, ГУР и ФСБ. На процедуру проверки ушло около недели. Списки были переданы сразу после переговоров в Стамбуле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Россией и Украиной по масштабному обмену военнопленными.

    Российская сторона получила от Киева списки пленных по формуле «тысячу на тысячу».

    Ранее сообщалось, что в украинских следственных изоляторах начали отбирать граждан, обвиняемых в коллаборационизме и госизмене, для возможного обмена с Россией по этой же формуле.

    Коментарии (8)
    22 мая 2025, 21:25 • Новости дня
    Залужный призвал Украину не надеяться на чудо и белого лебедя

    Залужный признал невозможность возвращения Украины к границам 1991 и 2022 годов

    Залужный призвал Украину не надеяться на чудо и белого лебедя
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный выразил мнение, что Украине не стоит ожидать возвращения к границам 1991 или 2022 года.

    Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный выступил на форуме «Экспорт безопасности: украинское оружие в мире». Он отметил, что Украина не сможет возвратиться к границам 2022-го или 1991 года, передает «Газета.Ru».

    «Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или на какого-то белого лебедя, который на Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье», – заявил Залужный, комментируя перспективы возвращения территорий.

    Он отметил, что Киев сейчас оказался в крайне тяжелом экономическом положении и сталкивается с нехваткой человеческих ресурсов для продолжения боевых действий.

    Ранее Залужный высказывал мнение о возможности уступки части территорий Украиной при заключении мирного соглашения. Польский журнал Polityka отмечал, что Европа не сможет удержать Украину в зоне своего влияния.

    Ранее Залужный заявил, что Украина не сдастся, и призвал западные страны продолжать поддержку Киева.

    Президент США Дональд Трамп считает, что возвращение потерянных Киевом регионов, в том числе Крыма, будет крайне затруднительным.

    МИД России заявил, что Москва никогда не допустит возвращения украинских границ к рамкам 1991 года.

    Коментарии (13)
    22 мая 2025, 18:20 • Видео
    Зачем Зеленскому римский папа

    Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

    Коментарии (2)
    22 мая 2025, 21:34 • Новости дня
    Китай подал жалобу в ЕС на новые санкции против России
    Китай подал жалобу в ЕС на новые санкции против России
    @ dpa/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Китай подал официальную жалобу в Европейский союз по поводу новых санкций, которые затрагивают китайские компании, пишет Reuters.

    Китайское посольство при Евросоюзе выразило протест из-за включения китайских компаний в санкционный пакет против России, а также пригрозило ответными мерами, передает «Вечерняя Москва». В заявлении китайской стороны отмечается решительное неприятие подобных мер и призыв к Брюсселю отказаться от политики двойных стандартов во взаимодействии с Москвой.

    Пекин также подчеркнул недопустимость давления на свои компании со стороны Евросоюза.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз начал подготовку нового, 18-го пакета антироссийских санкций с целью заставить Россию «захотеть мира».

    Европейские страны решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз грозит России полным торговым эмбарго вместо поддержки собственной экономики.

    Коментарии (7)
    23 мая 2025, 08:38 • Новости дня
    Посол России заявил о попытке Британии «стреножить» Черноморский флот
    Посол России заявил о попытке Британии «стреножить» Черноморский флот
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Британские власти продолжают оказывать разностороннюю поддержку военно-морским силам Украины, включая поставки катеров и ракет, чтобы «стреножить» действия Черноморского флота России, заявил посол России в Британии Андрей Келин.

    По словам Келина, Лондон активно помогал и продолжает помогать развитию военно-морских сил Украины с целью ограничить возможности российского флота на Черном море, передает РИА «Новости».

    Посол заявил, что Британия последовательно занималась этим направлением еще до начала спецоперации на Украине.

    Келин отметил, что, по мнению Москвы, Лондон стремится «стреножить российский флот на Черном море», однако соотношение сил в регионе остается в пользу России. Он добавил, что после начала спецоперации Британия продолжила передавать Киеву противокорабельные ракеты и оказывать поддержку в создании флота безэкипажных катеров, а также в планировании операций украинских сил в Черном море, что активно обсуждалось в британских СМИ.

    Дипломат напомнил, что в 2021 году Британия предложила построить для Украины восемь ракетных катеров и заключила соглашение о кредите на 1,7 млрд фунтов (2,2 млрд долларов) для закупки вооружений и строительства флота. Тогда же Киев заявил о планах создания новых военно-морских баз на Черном и Азовском морях. В 2023 году Британия сообщила о намерении передать Украине 23 военных катера и 20 амфибий «Викинг», а в 2024 году – два минных тральщика Королевского военно-морского флота.

    Ранее посол России заявлял, что Британия давно планирует создание двух военных баз на Украине, одна из которых может быть построена на Азовском море.

    Посольство России обвинило Британию в попытках сорвать переговоры по Украине.

    Коментарии (17)
    23 мая 2025, 12:22 • Новости дня
    Рар: Борьба либеральной элиты ЕС с «инакомыслием» меняет лицо Европы

    Политолог Рар: Евросоюз перестает быть демократией и оплотом либерализма

    Рар: Борьба либеральной элиты ЕС с «инакомыслием» меняет лицо Европы
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Меры Брюсселя против «инакомыслящих» меняют лицо Европы. Евросоюз окончательно перестанет считаться демократией и оплотом либерализма. Ухудшится и экономическое положение стран – членов объединения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Совете ЕС решили обсудить возможное лишение Венгрии права голоса, а в Германии – запрет правой партии АдГ.

    «Западные либеральные элиты стали активнее «обороняться» против инакомыслия и альтернативных мейнстриму точек зрения, прибегать к запугиваниям и репрессиям. Они перестали отличаться от «авторитарных режимов», которые сами так яростно критикуют», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Он указал на непрекращающиеся попытки лишить Венгрию права голоса в ЕС. Обсуждается и возможность исключения Будапешта из блока. «Для принятия решения необходимо единогласие среди остальных стран – членов объединения. Но Словакия уже объявила свою солидарность с венгерской стороной. В Братиславе понимают, что они следующие на очереди», – уточнил собеседник.

    «На этом фоне в Брюсселе перешли к типичной процедуре: к закулисному «выламыванию рук» словакам, – добавил эксперт. – Удивляет, что помимо Словакии, остальные государства, входящие в Евросоюз, поддерживают решения руководства против «строптивой» Венгрии. Объяснить это можно лишь финансовым аспектом».

    «Дело в том, что Берлин, Париж и Варшава угрожают грекам, болгарам, киприотам, португальцам и им подобным лишением выплат из европейских фондов. А на этих средствах сегодня держится «союз нерушимых европейцев», – пояснил Рар.

    Похожая ситуация наблюдается и в ФРГ, где власти обсуждают возможность запрета правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), продолжил аналитик. «АдГ стремительно набирает вес на политической арене и популярность среди общественности. Поэтому системные фракции стремятся любыми способами остановить эту альтернативную силу», – отметил политолог.

    «В Берлине опасаются, что правая партия может прийти к власти – сначала на земельном, а потом на федеральном уровне. А реализация такого сценария меняет политику либеральных элит», – добавил он. Еще один яркий пример – Румыния, где недавно прошли повторные президентские выборы.

    Результаты первого голосования, где побеждал Кэлин Джорджеску, отменили по причине якобы вмешательства России. Но то, в чем обвиняли Москву, в ходе второй попытки выборов провернула французская разведка.

    «В Европе идет ожесточенная конфронтация за влияние: с одной стороны, либеральные элиты в брюссельских институтах, контролирующие все западные СМИ и силовые структуры, банки и фонды, а с другой – Россия, которая представляет другие идеи для будущего континента, они основаны на традиционных ценностях, а не на западном глобализме и мейнстриме», – детализировал эксперт.

    По прогнозам Рара, Венгрию рано или поздно лишат голоса в ЕС, после чего эти же меры применят против Словакии. «Права будут нарушены, но Брюссель объявит «чрезвычайное положение». Европейцы аргументируют это тем, что нужно все усилия направить на «ослабление» России», – считает собеседник.

    «Это вряд ли спровоцирует протесты против ЕС, поскольку все СМИ и элиты, а за кулисами и силовые структуры, будут проводить эту жесткую линию. Кроме того, людям важно сохранить свои материальные блага: банковские счета, пенсии, зарплаты. А у Брюсселя есть, наоборот, достаточно возможностей вывести на улицы проевропейски настроенные массы. Подтверждение тому – события на Балканах», – заметил он.

    Что касается АдГ, то правую партию полностью не запретят, полагает Рар. «Но ее, вероятно, лишат основных прав, засудят и постараются вынудить фракцию сменить курс и риторику. Инструменты для этого понятны – нажим и давление», – рассуждает эксперт.

    «Все обсуждаемые в ЕС меры меняют лицо Европы. Евросоюз скоро не будет той демократией и оплотом либерализма, каким был все это время. Это скажется и на экономике. Внутренние войны между членами блока, конфликты с США, противостояние с Россией и Китаем – все это серьезно ослабит экономическое положение европейских стран и спровоцирует рост неудовлетворенности людей», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что Совет Европейского союза планирует обсудить возможное лишение Венгрии права голоса в ходе саммита, который состоится 27 мая. На повестке заседания – рассмотрение применения к Будапешту статьи 7 Договора о ЕС, соответствующий документ опубликовали на сайте ведомства.

    Статья 7 позволяет вводить санкции за «систематическое нарушение ценностей ЕС», включая принципы верховенства права. Максимальная мера – приостановка права голоса страны-нарушителя. Венгрия неоднократно блокировала инициативы ЕС по поддержке Киева, требуя учета интересов венгерского меньшинства в Закарпатье.

    В то же время в ФРГ вновь звучат призывы изучить возможность запрета правой партии «Альтернатива для Германии». По словам министра юстиции ФРГ Штефани Хубиг, к этой политической силе необходимо относиться как к возможной «угрозе» для немецкой демократии.

    В начале мая Федеральное ведомство по охране конституции Германии признало АдГ «правоэкстремистской». Поводом стала «продолжающаяся агитация против беженцев и мигрантов» и тот факт, что партия «не признает немецких граждан, эмигрировавших из мусульманских стран, равноправными членами общества».

    Ранее эксперты отмечали, что подрыв Брюсселем основ европейской идентичности и следование милитаристским курсом привели ЕС к кризису демократии.

    Коментарии (3)
    23 мая 2025, 02:20 • Новости дня
    Глава дипломатии ЕС Каллас не смогла назвать три ветви власти
    Глава дипломатии ЕС Каллас не смогла назвать три ветви власти
    @ Dursun Aydemir/Anadolu/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Во время пресс-конференции в Сербии глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас не смогла перечислить три ветви власти, предусмотренные принципом разделения властей.

    Каллас так и не сумела четко сформулировать названия всех трех ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной. «Одним из принципов Европейского союза является разделение властей. У вас есть испол…, у вас есть, эээ, у вас есть законодательная власть, у вас есть руководящая власть, потом у вас есть законодательн.., то есть я имею в виду суды», – приводит ее слова «Московский комсомолец».

    Свое затруднение она объяснила усталостью после напряженной рабочей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что Каллас временно не участвует в разработке ключевых оборонных документов Евросоюза из-за недовольства в руководстве Еврокомиссии. Российский сенатор Алексей Пушков заявил об «аллергии» на Каллас в Евросоюзе.

    Коментарии (16)
    23 мая 2025, 13:38 • Новости дня
    Лавров назвал очевидной неадекватность Зеленского

    Лавров заявил о ключевом значении легитимности Зеленского при подписании договора

    Лавров назвал очевидной неадекватность Зеленского
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Легитимность Владимира Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом, очевидно, что он неадекватный руководитель, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о «неадекватности» Владимира Зеленского как руководителя, передает ТАСС.

    По мнению Лаврова, если сравнить все доводы, которые звучат с Украины, становится очевидно, что Зеленский – «неадекватный руководитель». Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал на конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям.

    Глава МИД России также подчеркнул, что вопрос о легитимности Владимира Зеленского будет иметь принципиальное значение при подписании мирного соглашения с Украиной. Лавров отметил, что на этапе подписания легитимность тех, кто подпишет соглашение, станет решающим фактором, так как новые власти могут поставить под сомнение достигнутые договоренности.

    Сергей Лавров добавил, что президент России Владимир Путин «очень четко изложил оценку степени легитимности Зеленского и его режима», но при этом российская сторона не отказывается от контактов с Киевом, чтобы согласовать принципы урегулирования, которые устроят всех.

    Кроме того, Лавров считает самым простым путем для урегулирования конфликта на Украине требование к Киеву отменить законы, которые, по его мнению, напрямую нарушают Устав ООН. Он отметил, что западным странам, которые проявляют активность в этом вопросе, следует именно этого добиваться от украинских властей.

    Ранее российский дипломат Родион Мирошник заявил, что диалог с делегацией Украины не означает признание легитимности Владимира Зеленского.

    Политолог Дмитрий Журавлев отметил, что подпись Украины под возможными договоренностями должна быть легитимна.

    Коментарии (6)
    22 мая 2025, 19:54 • Новости дня
    В Киеве предложили странам ЕС отчислять долю от ВВП на содержание ВСУ

    Глава Минфина Украины предложил странам ЕС закрепить взносы на ВСУ в процентах от ВВП

    В Киеве предложили странам ЕС отчислять долю от ВВП на содержание ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.

    Марченко уточнил, что Украина предлагает начать работу по новой схеме уже с 2026 года, передает ТАСС. По его словам, расходы по поддержке ВСУ могут быть распределены между государствами и составлять определенную долю их ВВП. Такие выплаты, как отметил министр, будут учтены в оборонных расходах стран в рамках их обязательств перед НАТО.

    Киевские власти ищут альтернативные источники финансирования армии на фоне снижения объема помощи со стороны США.

    Депутат Рады Ирина Геращенко сообщила, что военная помощь, утвержденная при президенте Джо Байдене, завершится летом, а переговоры о новых поставках пока не ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Украина уже получила 1 млрд евро, полученных от реинвестирования этих активов.

    Коментарии (32)
    23 мая 2025, 00:23 • Новости дня
    Меркель предупредила об угрозе разрушения ЕС из-за миграционной политики
    Меркель предупредила об угрозе разрушения ЕС из-за миграционной политики
    @ IMAGO/Matthias Granzdorfer/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ужесточение пограничного контроля Германией может поставить под угрозу Шенгенское соглашение и свободу передвижения в ЕС, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    «Мы можем увидеть разрушение Европы», – приводит слова Меркель РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    По ее словам, односторонние меры отдельных стран угрожают Шенгенскому соглашению и принципу свободы передвижения внутри ЕС. Меркель не верит в то, что победу над нелегальной миграцией можно одержать на германо-австрийской или германо-польской границах.

    Она отметила, что единственный способ справиться с миграционным кризисом – искать согласованный общеевропейский подход к защите внешних границ, а не полагаться на национальные решения. Меркель добавила, что всегда выступала за коллективные европейские решения по вопросам незаконной миграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС. Власти Германии усилили патрулирование и проверки на границах с Люксембургом и Бельгией.

    Коментарии (7)
    23 мая 2025, 14:54 • Новости дня
    Российские войска подошли вплотную к пригородам Купянска

    Российские войска подошли вплотную к пригородам Купянска в Харьковской области

    Российские войска подошли вплотную к пригородам Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные подошли к пригородам города Купянска в Харьковской области, его освобождение позволит усилить контроль над передвижениями украинской армии, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    От пригорода Купянска российских военных отделяют несколько километров, сказал Ганчев ТАСС.

    «Что также немаловажно – расположение населенного пункта. Он буквально расположен около важной дорожной артерии, контроль которой позволит нашим войскам в значительной степени увеличить контроль над передвижением противника», – добавил собеседник.

    По его словам, именно освобождение Радьковки в Харьковской области позволило подойти к городу так близко.

    В пятницу Минобороны сообщило об освобождении Радьковки.

    Коментарии (2)
    22 мая 2025, 18:35 • Новости дня
    Песков подтвердил получение встречного списка от Украины по обмену пленными

    Песков сообщил о поступлении от Украины списка для обмена пленными

    Песков подтвердил получение встречного списка от Украины по обмену пленными
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Российская сторона получила от Киева списки пленных по формуле «тысячу на тысячу», что подтверждено официальным представителем Кремля.

    Москва получила встречный список пленных для обмена по формуле «тысячу на тысячу», передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Да, действительно, сейчас получен», отвечая на вопрос о поступлении документа.

    Переговоры о возможном обмене пленными по такой формуле ранее проходили между делегациями России и Украины в Стамбуле. Согласование списков считается одним из важных этапов реализации договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия стремится ускорить обмен пленными с Украиной по формуле «тысяча на тысячу». А население Европы увеличилось благодаря прибытию украинских беженцев, общее число которых к апрелю 2025 года составило 6 млн 358 тыс. человек.

    Коментарии (5)
    23 мая 2025, 12:58 • Новости дня
    Эксперт назвала последствия прекращения работы USAID на Украине

    Политолог Шеслер: Без USAID украинские организации будут лихорадочно искать деньги

    Эксперт назвала последствия прекращения работы USAID на Украине
    @ IMAGO/onemorepicture/Thorsten Wagner/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Прекращение работы украинского отделения USAID усилит влияние Белого дома на Киев. Теперь офис Зеленского будет более чутко реагировать на каждый оклик из Вашингтона, пытаясь угодить США и боясь прекращения остальной помощи, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее на Украине были уволены опорные главы направлений американского Агентства по международному развитию.

    «С помощью USAID американцы внедряли в украинскую политику и общество свою повестку. Агентство зачастую занималось делами, далекими от гуманитарной сферы. Например, я лично видела, как его сотрудники участвовали в предвыборной кампании и вмешивались в ход голосования в Николаеве», – рассказала политолог Лариса Шеслер.

    «Кроме кураторства избирательного процесса, USAID финансировало информационные проекты, всевозможные сайты, так называемые правозащитные организации. Оно работало почти везде, где можно было реализовать политическое влияние США. Агентство не заменяло собой официальные власти страны, а было параллельной структурой», – пояснила собеседница.

    «Туда, где работало USAID, офис Зеленского и местные органы уже не вмешивались. Это была огромная, в первую очередь информационная, медийная, пропагандистская машина, которая поддерживала националистические проекты, действовала зачастую вразрез интересам Украины, и всегда – против России. С точки зрения влияния США агентство было очень эффективным», – отметила она.

    «Но президент США Дональд Трамп – бизнесмен, мыслящий предпринимательскими категориями. А USAID не создавала никакой добавленной стоимости. Поэтому, очевидно, Белый дом решил закрыть эти проекты. Кроме того, агентство подпало под сильное влияние Демократической партии, что тоже совершенно не на руку новому американскому лидеру», – детализировала аналитик.

    «Увольнение руководства украинских проектов, опорных глав направлений говорит о том, что работа USAID на Украине восстановлена не будет. Осиротевшие организации и медиаструктуры сейчас будут лихорадочно искать финансирование, обращаясь к руководству Евросоюза и украинским олигархам», – спрогнозировала эксперт.

    «Организации, оставшиеся без попечения США, частично получают поддержку, в стране расширяют деятельность европейские НКО, какие-то функции взяла на себя Банковая. Но конечно, прежнего масштаба уже не будет. Причем дело даже не в деньгах. Суть работы USAID заключалась в поддержке из Вашингтона. А сейчас ее нет, нивелирована сама суть агентства», – объяснила политолог.

    «Все это снизит американское участие в украинской внутренней и внешней политике, но одновременно усилит влияние Белого дома на Киев. Теперь офис Зеленского будет более чутко реагировать на каждый оклик из Вашингтона, пытаюсь угодить Трампу и боясь прекращение остальной помощи», – резюмировала Шеслер.

    Ранее стало известно, что США с 1 июля официально увольняют сотрудников гуманитарных программ Агентства по международному развитию (USAID) на Украине. Сокращение коснется, в частности, старшего советника по экономическому росту, старшего технического советника по глобальной безопасности в области здравоохранения, старшего аналитика гуманитарных программ, специалиста по онлайн-тестированию кандидатов на работу в Национальное антикоррупционное бюро Украины, советника по ВИЧ/СПИД, приводит ТАСС данные американского портала госзакупок.

    USAID заморозило все проекты на Украине. Из-за этого под угрозой закрытия оказалось 51% всех СМИ, включая значительное количество региональных изданий, заявлял глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

    В свою очередь директор Института массовой информации Оксана Романюк сообщала, что девять из десяти украинских СМИ существуют за счет западных грантов, поэтому на них негативно скажется заморозка американской помощи.

    Кроме того, USAID расторгло грант на 75 млн долларов с Фондом поддержки энергетики Украины. В заявлении энергетического сообщества указывалось, что это приведет к недостатку средств для закупки критически важного оборудования, что негативно скажется на стабильности и развитии всей отрасли в стране.

    Помимо этого, через USAID финансировались «Русский добровольческий корпус» и «Легион Свобода России» (запрещенные в России террористические организации), участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ и устраивающие диверсии на российской территории.

    Как заявлял госсекретарь Марко Рубио, Белый дом закрывает более 80% программ USAID из-за расходов на цели, не соответствующие интересам США.

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    22 мая 2025, 23:25 • Новости дня
    Военное следствие заявило о возможном применении HIMARS при ударе ВСУ по Льгову
    Военное следствие заявило о возможном применении HIMARS при ударе ВСУ по Льгову
    @ John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для удара по Льгову в Курской области вооруженные силы Украины, предположительно, использовали РСЗО HIMARS, сообщил сотрудник Военного следственного управления СК России, проводивший осмотр места удара и изъявший осколки боеприпаса для дальнейшей экспертизы. СК возбудил уголовное дело о теракте.

    На месте обстрела были проведены следственные действия и обнаружены фрагменты и осколки, «предположительно, от РСЗО HIMARS». Объекты изъяты для дальнейшей экспертной проверки, передает РИА «Новости».

    В результате обстрела пострадали местные жители, которые были доставлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Представитель следствия уточнил, что в районе атаки поврежден фасад многоквартирного жилого дома и выбиты окна.

    Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что по факту украинской атаки на гражданские объекты Льгова открыто уголовное дело о теракте, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики нанесли массированный удар по городу Льгову в Курской области. В результате атаки пострадали 12 мирных граждан. Среди раненых оказались подростки 13 и 16 лет.

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    23 мая 2025, 05:12 • Новости дня
    Пострадавшего от дрона ВСУ главу района Курской области доставили в Москву
    Пострадавшего от дрона ВСУ главу района Курской области доставили в Москву
    @ Александр Хинштейн/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Беловского района Николай Волобуев, пострадавший в результате атаки украинского БПЛА, экстренно доставлен в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии в Москве, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в Telegram, что вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко встретил Волобуева в больнице.

    По словам Хинштейна, медики сразу провели компьютерную томографию пострадавшему и начали подготовку к операции. Он подчеркнул, что у Волобуева диагностированы минно-взрывная травма, переломы костей таза и руки. После хирургического вмешательства главу района ожидает курс реабилитации.

    Хинштейн отметил, что несмотря на тяжелые травмы, Волобуев сохраняет боевой настрой и беспокоится о необходимости временно оставить работу. Хинштейн выразил благодарность Мурашко и Минздраву России.

    «С августа бок о бок с курскими врачами в регионе работают врачи из Центра медицины катастроф, Минздрава, ФМБА, департамента здравоохранения Москвы. При необходимости – больных регулярно транспортируют в столицу, также активно применяются методы телемедицины. Искренне благодарю медиков за спасённые жизни и неоценимую помощь людям!» – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Волобуев получил травмы после атаки украинского дрона по его автомобилю. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Президент России Владимир Путин позвонил Волобуеву и пожелал ему скорейшего выздоровления.

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    23 мая 2025, 06:45 • Новости дня
    Впервые после бегства из Курской области ВСУ попытались прорваться к Горналю
    Впервые после бегства из Курской области ВСУ попытались прорваться к Горналю
    @ Viacheslav Madiievskyi/Ukrinform/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска предприняли попытку прорыва к Горналю впервые после освобождения Курской области от вооруженных сил Украины; группировка российских войск «Север» не допустила прорыва.

    «Впервые после освобождения Курской области враг предпринял попытку прорыва на данном участке фронта. На направлении Запселье (Сумская область) – Горналь нашей разведкой вскрыта группа украинского спецподразделения», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Сообщается, что «морпехи «Северян» в ходе стрелкового боя уничтожили в районе госграницы большую часть оккупантов, остальные сбежали вглубь Сумской области».

    Кроме того, на Сумском направлении российские десантники продвинулись в окрестностях Локни, «перерезая логистические маршруты» ВСУ, зачищено несколько приграничных лесополос. Общее продвижение российских войск на Сумском направлении составило свыше 700 м.

    На Волчанском и Липцовском направлениях ликвидированы четыре боевые группы ВСУ вместе с автомобильной техникой и станцией РЭБ. В Волчанске российские войска продвинулись на 120 м, ВСУ выбиты из двух опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    Также группировкой войск «Север» уничтожены передовые и штурмовые подразделения ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях. «Количество уничтоженных ВСУшников из 253 ошб «Арей» говорит о том, что это подразделение криворожских неонацистов также переброшено на данный участок фронта. Созданный изначально как элитное подразделение, начиная с 2024 года штурмовой батальон комплектовался в основном за счет бывших заключенных», – говорится в сообщении.

    За сутки потери ВСУ составили свыше 210 человек, в том числе более 140 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях, сообщил «Северный Ветер».

    В апреле был освобожден Горналь – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков в Курской области. При этом российские военные освободили и Горнальский Свято-Николаевский монастырь.

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