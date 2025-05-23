Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
Грузия запретила россиянам вывоз автомобилей в третьи страны
С середины мая грузинские власти ввели ограничения на экспорт автомобилей в другие страны для россиян, подтвердили в МВД республики.
Грузия ввела запрет для граждан России и Белоруссии на экспорт и реэкспорт автомобилей в третьи страны, сообщили в Агентстве услуг МВД республики, подчеркнув, что ограничение уже вступило в силу.
В ведомстве уточнили, что запрет действует с 15 мая, и такую информацию подтвердили по горячей линии агентства МВД. Ограничения касаются всех легковых автомобилей, которые граждане этих стран могли бы вывезти за пределы Грузии в другие государства, передает РИА «Новости».
Мотивы введения запрета официально не раскрываются, однако ожидается, что мера затронет значительный сегмент автомобильного бизнеса между Россией, Белоруссией и третьими странами через территорию Грузии.
Накануне стало известно, что Банк Грузии установил новый лимит на оплату товаров для граждан России из-за санкций.