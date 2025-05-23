Российские войска освободили Новую Полтавку между Красноармейском и Константиновкой

Tекст: Мария Иванова

Новая Полтавка находится на основной трассе между ключевыми укрепрайонами ВСУ в ДНР – Красноармейском и Константиновкой, таким образом российские войска разрезали главную прямую дорогу между важнейшими для Украины городами в Донбассе.

Подразделением «Центр» было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Ульяновки, Коптево, Новоэкономического, Новосергеевки, Алексеевки, Котляровки, Петровского, Димитрова и Николаевки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника при этом составили до 400 военнослужащих, семь бронемашин, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro, а также канадский бронетранспортер Senator. Уничтожены три артиллерийских орудия.

В то же время подразделениями группировки «Север» было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны возлеКонстантиновки, Рыжевки, Владимировки, Павловки, Окопа, Мирополья, Яблоновки Сумской области и Волчанска Харьковской области.

При этом потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, пять бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе две американские 155-мм гаубицы М777. Уничтожены три станции РЭБ, а также склад с боеприпасами.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Петропавловки, Грушевки, Подлимана, Купянск-Узлового, Соболевки Харьковской области, Редкодуба, Ямполя и Карповки ДНР.

ВСУ при этом потеряли свыше 220 военнослужащих, бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе британскую 105-мм гаубицу L-119. Уничтожены два склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Дылеевки, Нелеповки, Берестока, Катериновки, Ступочек, Старой Николаевки, Серебрянки, Александро-Шультино, Зари и Часова Яра ДНР.

Противник при этом потерял до 245 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113 и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Зеленого Поля, Новополя, Комара, Отрадного ДНР и Гуляйполя Запорожской области.

ВСУ потеряли более 215 военнослужащих, танк, восемь бронемашин. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и склад с боеприпасами.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригадам береговой обороны и теробороны около Степногорска, Павловки, Каменского, Малой Токмачки Запорожской области, Тягинки, Садового и Антоновки Херсонской области.

Уничтожены до 75 военнослужащих, две станции РЭБ, два склада боеприпасов и материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее российские войска освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР. До этого они освободили Богатырь в ДНР, а ранее – Александрополь в ДНР.