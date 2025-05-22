Мэр Нефтеюганска Чекунов: Платформа «Россия – страна возможностей» дает великолепный шанс раскрыть себя

Tекст: Андрей Резчиков

«Платформа «Россия – страна возможностей» дает великолепный шанс раскрыть себя. Многое получаешь от коммуникации с другими участниками, там же происходит обмен опытом», – отметил мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов, финалист трека «Бизнес и промышленность» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России».

Одно из самых ярких воспоминаний о конкурсе связано с финалом: «В одном месте собрались люди, разные по эмоциям и профессиям, но они решали одну и ту же управленческую задачу. Это заставляло в определенные моменты оценивать ситуацию иначе и принимать нужные решения. Ранее я даже не представлял, что те или иные вопросы можно решать подобным образом», – вспоминает собеседник.

В должности главы города Чекунов отвечает за социально-экономическое развитие города и безопасность городской среды. После финала до назначения мэром Нефтеюганска Чекунов работал в подшефной Макеевке (ДНР) в должности первого замглавы города, курировал вопросы восстановления социальной инфраструктуры, тепло- и водоснабжения, изменений местного законодательства. При этом сама Макеевка подшефна Югре.

«Во время работы в новых регионах я смог применить в том числе нестандартные подходы в решении задач в жестких условиях. Затем полученный опыт пригодился мне при решении проблемных вопросов, накопившихся за десятилетия», – добавил спикер.

По мнению Чекунова, через проекты платформы «Россия – страна возможностей» должно проходить как можно больше людей, даже на уровне муниципалитетов, «чтобы можно было с уверенностью сказать, что все мы смотрим в одну сторону и понимаем друг друга с полуслова».

Мэр особо отметил сохранение связей между участниками конкурсов по их завершению. «Существует не только группа нашего сезона, но и общая. Там можно задать вопросы и получить конкретные предложения, ответы. Такое общение тоже дает положительный эффект. Поэтому платформа «Россия – страна возможностей» в будущем продолжит вовлекать все больше людей в свою деятельность. Благодаря платформе люди начинают понимать, как можно повысить свой уровень знаний и компетенции», – подчеркнул финалист «Лидеров России».

Юрий Чекунов – офицер, имеет боевой опыт, в течение почти десяти лет возглавлял окружной «Центроспас», где обеспечивал безопасность жителей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Его работа неоднократно отмечалась: так, он был награжден «Орденом Дружбы» за высокие темпы восстановления социальной инфраструктуры.

В четверг президентской платформе «Россия – страна возможностей» исполнилось семь лет. Она создавалась как система социальных лифтов для тех, кто хочет получить возможности для своего развития: школьникам и студентам, профильным специалистам и управленцам, предпринимателям и волонтерам.

За семь лет платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад: «Лидеры России», «Это у нас семейное», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «Я – профессионал», Международный строительный чемпионат и многие другие. В них поучаствовали более 25 млн человек из 89 регионов России и 150 стран мира.

Конкурс «Лидеры России», не имеющий аналогов в мире – первый проект платформы. Он был запущен в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина. За все пять сезонов на участие в нем поступило более одного миллиона регистраций из России и 150 государств мира.

Конкурс дает возможность поработать с наставниками из числа лучших управленцев страны, грант на образование в одном из российских вузов в размере одного млн рублей и включение в программу развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которую еще называют «школой губернаторов».

За годы проведения конкурса более 600 участников получили назначения на управленческие позиции. Среди них – пять губернаторов, шесть заместителей федеральных министров, 25 депутатов Госдумы и сенаторов, главы десяти российских городов и муниципалитетов. Более 200 победителей построили карьеру в корпоративном секторе. 32 иностранных победителя приняли решение связать свое будущее с Россией и получили гражданство.