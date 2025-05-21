Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.0 комментариев
На Западе рассказали о реакции Трампа на санкции ЕС против России
Corriere: Трамп доволен жесткой позицией Евросоюза по России из-за Украины
Президент США Дональд Трамп доволен тем, что Евросоюз занимает более жесткую позицию по отношению к России на фоне конфликта на Украине, сообщила итальянская газета Corriere della Sera.
Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, что Европейский союз занял жесткую позицию по отношению к России в условиях продолжающейся спецоперации на Украине, передает «Газета.Ru» со ссылкой на публикацию итальянской газеты Corriere della Sera.
Как отмечает издание, Трамп продолжает поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным, но при этом позитивно оценивает решимость Брюсселя в вопросах политики в отношении Москвы. По данным Corriere della Sera, американский президент доволен таким «разделением труда», когда ЕС берет на себя более жесткие меры.
В публикации подчеркивается, что несмотря на длительный телефонный разговор между Трампом и Путиным, перспективы урегулирования ситуации на Украине остаются далекими. Итальянские журналисты считают, что нынешние позиции сторон не способствуют быстрому завершению конфликта.
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