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    Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится воспоминаний о Стамбуле

    В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.

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    Мария Бутина Мария Бутина Гуманитарным переселенцам станет проще в России

    Есть иностранцы, которые приезжают в Россию для того, чтобы жить среди людей созидательных ценностей. Таким духовно-культурным братьям можно и нужно дать современный инструмент социализации.

    3 комментария
    21 мая 2025, 08:26 • Новости дня

    Над регионами России за ночь уничтожены 159 украинских беспилотников

    Над регионами России за ночь уничтожены 159 украинских беспилотников
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    За ночь системы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников, уничтожив 159 аппаратов в различных областях страны, включая Московский регион, сообщило Министерство обороны.

    В ночь на 21 мая средствами противовоздушной обороны России были уничтожены 159 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Так, с 20 часов вечера до 4 часов утра были перехвачены 127 дронов над различными регионами страны, в том числе над Брянской, Орловской и Курской областями, а также рядом других субъектов и над акваторией Черного моря.

    В частности, над Брянской областью было сбито 41 беспилотник, над Орловской – 37, а над Курской – 31 аппарат. В Московском регионе уничтожили шесть дронов, еще пять – во Владимирской области, три – в Рязанской, по одному аппарату – в Белгородской, Тульской, Калужской областях и над Черным морем.

    Кроме того, в период с 4 до 8 часов утра силы ПВО также уничтожили 32 украинских дрона. Из них 16 были сбиты над Орловской областью, 10 – над Брянской и шесть – над Курской областью.

    Ранее силы ПВО уничтожили за одну ночь 127 украинских беспилотников. Большинство дронов сбили над Брянской и Орловской областями.

    В Орловской области силы ПВО сбили 11 украинских дронов.

    20 мая 2025, 11:32 • Новости дня
    Эксперт назвал главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа

    Политолог Шаповалов: Путин в разговоре с Трампом подтвердил твердость позиций России по Украине

    Эксперт назвал главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа подтвердил, что Москва извлекла уроки из невыполнения оппонентами Минских соглашений. Теперь Россия не станет инициировать перемирие без юридической фиксации принципов движения к урегулированию украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов.

    «Диалог Путина с Трампом в очередной раз подтвердил: Россия неотступно продвигает свою дипломатическую линию. Она заключается в том, что мирное урегулирование украинского кризиса возможно только после проработки всех деталей и выхода на устранение первопричин конфликта», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    «Путин добивается максимальных гарантий для России, акцентируя внимание на юридическом закреплении каждого шага на пути к мирному урегулированию. Москва никому не будет верить на слово. Мы помним уроки Минских соглашений и прекращение Киевом переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году», – заметил он.

    «Сторонам нужно сначала определить и утвердить принципы движения к урегулированию. В случае достижения договоренностей, можно в очередной раз попробовать инициировать перемирие. После чего, в зависимости от его выполнения, решать вопрос о подписании мирного договора», – детализировал эксперт.

    «При этом, ни о каком безусловном прекращении огня речи идти не может. Россия не даст ВСУ ни единого шанса на перевооружение и передышку», – предупредил аналитик. «В целом, диалог Путина и Трампа показал, что позиции двух стран в определенных вопросах сближаются. Но это не означает, что Москва пойдет на пересмотр своих позиций в угоду кому-либо, особенно, если это не отвечает национальным интересам России», – уточнил собеседник.

    Напомним, в понедельник состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, он продлился более двух часов. По его итогам российский лидер заявил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

    В этом документе может быть прописан ряд позиций, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, «включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», уточнил глава государства.

    Путин отметил, что возобновление контактов России и Украины в Стамбуле дает основания полагать, «что мы в целом на правильном пути». «Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые устроили бы все стороны», – цитирует его сайт Кремля. По словам президента, позиция Москвы ясна, главное – устранить первопричины кризиса.

    Трамп в свою очередь заявил, что Москвы и Киев «немедленно» начнут переговоры. «Условия для этого будут согласованы между двумя сторонами», – написал он в своей соцсети Truth Social. Американский лидер уточнил, что Ватикан в лице папы римского «был бы очень заинтересован» в проведении встречи представителей России и Украины.

    Позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп не говорили о временных рамках возможного будущего прекращения огня. По его словам, лидеры глубоко обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине, в том числе с учетом прошедших прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. «Очень много было нюансов, в том числе достаточно интересных», – добавил помощник главы государства.

    Путин и Трамп также говорили о будущем взаимодействии Москвы и Вашингтона. Глава Белого дома «эмоционально высказывался о перспективах этих отношений». Республиканец «видит Россию как одного из важнейших партнеров Америки на торгово-экономическом направлении», указал Ушаков. Президенты обсудили и новый обмен заключенными – девять на девять человек.

    После того, как глава Белого дома передал содержание беседы с Путиным европейским коллегам, представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил: ЕС собирается расширить санкционное давление на Россию.

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    20 мая 2025, 21:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Сумской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ у населенного пункта Шостка в Сумской области, сообщает Минобороны.

    Удар по лагерю подготовки спецназа в Сумской области привел к значительным потерям среди украинских военных и инструкторов, а также уничтожил боеприпасы, передает РИА «Новости».

    В Министерстве обороны заявили, что в результате удара были уничтожены до 70 украинских военнослужащих, включая 20 инструкторов.

    Кроме того, по информации ведомства, уничтожены склад боеприпасов и до 10 единиц автомобильной техники противника. Военные опубликовали видеокадры с места удара, на которых зафиксировано уничтожение личного состава и техники ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время наступления российских войск подразделения украинских боевиков и польских наемников начали беспорядочно отходить в сторону города Сумы. Группировка войск «Север» нанесла значительные потери противнику в Краснояружском приграничье и Сумской области, ликвидировав живую силу, бронетехнику и склады.

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    20 мая 2025, 17:07 • Видео
    Разговор Путина и Трампа: главное

    Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

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    21 мая 2025, 07:14 • Новости дня
    ФСБ предотвратила диверсию на Транссибе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Амурской области мужчина был задержан по подозрению в подготовке диверсии на Транссибирской магистрали и сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

    Житель Приамурья был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в подготовке диверсии на участке Транссибирской железной дороги, передает РИА «Новости». По данным управления ФСБ по Амурской области, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб и планировал также принять участие в боевых действиях против российских Вооруженных сил.

    В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ – государственная измена. Как следует из сообщения ведомства, ранее также были возбуждены дела по статьям, касающимся приготовления к диверсии и участию в деятельности организации, признанной террористической в России.

    ФСБ уточнила, что обвиняемый находится под стражей, ведется следствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подростка в Орле осудили по обвинениям в диверсии и государственной измене. ФСБ задержала сотрудника надзорного органа по подозрению в государственной измене. В Керчи ФСБ задержала местного жителя по обвинению в государственной измене.

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    20 мая 2025, 16:36 • Новости дня
    ВС России поразили аэродром ВСУ и цех производства беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные за последние сутки поразили украинский аэродром и цех производства дронов, сообщило Министерство обороны России во вторник.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома, цех производства БПЛА, склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и наемников в 147 районах.

    Всего за сутки украинская сторона потеряла более 1290 военнослужащих в зоне спецоперации. В зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряла более 155 человек, в зоне ответственности группировки «Запад» – более 240, в зоне ответственности группировки «Юг» – более 265, в зоне ответственности группировки «Центр» – до 425, в зоне ответственности группировки «Восток» – более 155.

    В зоне действия группировки «Днепр» украинская армия потеряла до 50 человек.

    Ранее сообщалось, что военный аэродром в районе Николаева подвергся удару, уничтожены склады с ракетами и ангар с реактивными беспилотниками.

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    21 мая 2025, 02:28 • Новости дня
    На Украине подтвердили потери после удара «Искандером» по лагерю ВСУ под Шосткой

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сумской области под Шосткой зафиксировали удар по тренировочной базе ВСУ, где, по словам очевидцев, могли находиться десятки военнослужащих.

    О случившемся ударе первым сообщил экс-офицер ВСУ Дмитрий Гнап, передает издание «Страна». Он уточнил, что местные паблики сегодня подтвердили баллистический удар по промышленному объекту вблизи города Шостка.

    Этот факт косвенно подтвердила и народный депутат Марьяна Безуглая, которая в соцсетях эмоционально раскритиковала командование и перепостила видео удара, задав вопрос о последствиях руководства для армии.

    О происшествии также сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, российская сторона нанесла удар «Искандером» по полигону в Сумской области во время учений ВСУ, используя дрон для корректировки цели. Он отметил, что полигон размещался всего в 45 км от российской границы, и подверг критике решение проводить учения в непосредственной близости от линии фронта.

    Блогер Сергей Наумович отметил, что полигон работал с большим скоплением новобранцев при отсутствии контроля воздушного пространства. По данным российских источников, число погибших украинских военных могло составить до 70 человек, однако официального подтверждения от украинской стороны не последовало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка в Сумской области.

    Ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» за время спецоперации на Украине поразили более 1400 целей, среди которых были командные пункты и аэродромы.

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    20 мая 2025, 11:39 • Новости дня
    Лавров: Путин подтвердил Трампу неизменную позицию по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин вновь выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Москва остается на твердой позиции по поводу урегулирования кризиса, который, по его словам, был создан западными странами, передает ТАСС.

    Министр добавил, что Путин вновь подтвердил эту позицию со всей определенностью по итогам его телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Трампом.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

    Путин и Дональд Трамп обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине, обозначив свои позиции.

    Напомним, в понедельник Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, при этом глава российского государства находился в Сочи.

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    21 мая 2025, 03:50 • Новости дня
    Оперотряд уничтожил украинские катера FPV-дронами у Крыма

    Оперотряд «Омерзительная восьмерка» уничтожил семь катеров ВСУ за шесть месяцев

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение полугода операторы FPV-дронов отряда «Омерзительная восьмерка» ликвидировали семь безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря и у берегов Крыма.

    Расчеты FPV-дронов отряда «Омерзительная восьмерка» за последние шесть месяцев уничтожили семь украинских безэкипажных катеров в Черном море и прибрежной зоне Крыма, передает ТАСС.

    Командир отряда с позывным Хруст рассказал: «Расчетами FPV-дронов «Омерзительной восьмерки» в течение последних шести месяцев уничтожено семь украинских безэкипажных катеров. Работа ведется в акватории Черного моря и прибрежной территории Крыма. Именно «Восьмеркой» разработана тактика боевой работы по безэкипажным катерам. Мы стали первыми, кто начал уничтожать БЭКи FPV-дронами».

    Военнослужащий также уточнил, что для этих целей используются дроны «Ключ», созданные совместно с Центром беспилотных компетенций, и доработанные для противодействия радиоэлектронной борьбе противника. По его словам, на боевое дежурство в Черном море встали также FPV-дроны проекта «Судный день» – ВТ-40.

    В апреле отмечалось, что операторы отряда уничтожили более 200 единиц украинской бронетехники в Курской области с начала вторжения ВСУ на территорию региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы группы «Омерзительная восьмерка» уничтожили более 200 единиц украинской бронетехники в Курской области с помощью FPV-дронов «Ключ».

    Российские военные предотвратили попытку украинского подразделения приблизиться к границе Курской области, применив осколочно-фугасные зажигательные боеприпасы.

    Военнослужащие России нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ у населенного пункта Шостка в Сумской области.

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    20 мая 2025, 10:47 • Новости дня
    МО показало борьбу с дронами ВСУ на Красноармейском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные на Красноармейском (Покровском) направлении выстроили систему противодействия украинским беспилотникам, дроны систематически уничтожают специальным способом, сообщило Минобороны России.

    Военнослужащие группировки «Центр» организовали постоянное наблюдение за небом, при обнаружении украинских БПЛА, включая FPV-дроны, бойцы открывают огонь, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

    Огонь ведется из автоматов и специальных гладкоствольных ружей. Частая смена позиций и использование различного транспорта существенно усложняют уничтожение подобных групп для ВСУ, подчеркнули в министерстве.

    «Приходится своей жизнью рисковать, чтобы спасти другую. И танк, и миномет по нам работает – за каждого сбитого «комика» по два-три прилета кассеты или миномета», – пояснил замкомандира взвода Дмитрий Ивлев.

    Ранее в НАТО заявили, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) превосходят таковые у Североатлантического альянса.

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    21 мая 2025, 06:02 • Новости дня
    В Донецке задержали женщину за перевод денег ВСУ

    В Донецке задержали местную жительницу по подозрению в госизмене

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники спецслужб пресекли деятельность жительницы Донецка, которую подозревают в передаче средств на нужды вооруженных сил Украины.

    Сотрудники спецслужб Донецкой Народной Республики задержали местную жительницу, подозреваемую в финансировании вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, женщину задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий.

    В ведомстве уточнили, что подозреваемая неоднократно переводила денежные средства на электронные банковские карты, которые использовались для поддержки ВСУ. В сообщении отмечается, что ее действия квалифицированы как государственная измена.

    Следственное подразделение управления ФСБ возбудило уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России, предусматривающей ответственность за госизмену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Туапсе задержали местного жителя по подозрению в финансировании запрещенного в России военизированного подразделения ВСУ с помощью криптовалюты. В ЛНР задержали жителя города Рубежное, который обвиняется в шпионаже и передаче украинским спецслужбам данных о расположении российских военных.

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    20 мая 2025, 14:17 • Новости дня
    Фестиваль «RTДок: Время наших героев» стартовал в Республике Сербской

    Tекст: Вера Басилая

    В Баня-Луке в Республике Сербской стартовал фестиваль «RT.Док: Время наших героев», где зрители бесплатно увидят пять новых документальных фильмов о событиях на Украине.

    В Республике Сербской стартовал фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев», передает RT.

    На церемонии открытия присутствовали председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и советник президента Милорада Додика Желько Будимир.

    Будимир заявил, что западным СМИ не удалось дезориентировать боснийских сербов по поводу спецоперации.

    На мероприятии также были замечены представители дипломатических кругов, общественные деятели, ветераны и местные артисты, которые исполнили песню «Катюша».

    В рамках фестиваля в культурном центре «Банский двор» в Баня-Луке запланирован показ пяти документальных фильмов. Вход на все сеансы свободный.

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    21 мая 2025, 06:23 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении 11 БПЛА над Орловской областью

    Власти сообщили об уничтожении одиннадцати украинских беспилотников системой ПВО

    Tекст: Денис Тельманов

    В Орловской области силами противовоздушной обороны были сбиты 11 украинских дронов, ущерб инфраструктуре и пострадавшие отсутствуют.

    Силы ПВО уничтожили одиннадцать украинских беспилотников над Орловской областью, передает ТАСС. О произошедшем сообщил губернатор Андрей Клычков, уточнив, что повреждений и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

    В своем сообщении Клычков подчеркнул: «Противник продолжает провокации – ночью над Орловской областью уничтожено 11 вражеских БПЛА. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, на местах происшествия ведутся оперативные проверки».

    В настоящее время на местах падения беспилотников работают оперативные службы, проводится проверка территории и уточнение обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО уничтожили 35 украинских беспилотников в разных регионах России за ночь, из которых 26 были сбиты над Крымом.

    Минобороны России сообщило, что ночью средства ПВО уничтожили семь дронов ВСУ над Белгородской и Брянской областями.

    В Белгородской области система ПВО за сорок минут утром 18 мая ликвидировала еще четыре беспилотника, запущенных с территории Украины.

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    21 мая 2025, 07:29 • Новости дня
    ПВО сбила 127 украинских БПЛА над Россией за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение ночи силы ПВО уничтожили 127 украинских беспилотников, из которых наибольшее количество было сбито над Брянской и Орловской областями.

    За ночь с двадцати часов 20 мая до 4:05 утра 21 мая силы противовоздушной обороны смогли уничтожить 127 украинских беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. В Министерстве обороны сообщили, что основной удар пришелся на Брянскую область, где было сбито 41 устройство. В Орловской области уничтожено 37 дронов, в Курской – 31, в Московском регионе – шесть, во Владимирской – пять, в Рязанской – три. По одному беспилотнику сбито над Белгородской, Тульской, Калужской областями и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области. В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения обломков БПЛА. ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 140 боеприпасов.

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    21 мая 2025, 08:08 • Новости дня
    В аэропортах Ярославля и Костромы ввели временные ограничения

    Tекст: Вера Басилая

    Аэропорты Ярославля и Костромы временно прекратили прием и отправку рейсов из-за введенных мер по обеспечению безопасности полетов гражданских самолетов, сообщила Росавиация.

    Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Ярославля и Костромы были введены для обеспечения безопасности полетов, передает ТАСС.

    Росавиация уточнила, что аэропорты Ярославль (Туношна) и Кострома (Сокеркино) временно не принимают и не отправляют рейсы.

    Ранее силы ПВО уничтожили 127 украинских беспилотников за ночь, больше всего из них было сбито над Брянской и Орловской областями.

    В Орловской области силы ПВО сбили 11 украинских дронов.

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    21 мая 2025, 08:14 • Новости дня
    Российские военные уничтожили два опорных пункта ВСУ в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате боевых действий российские подразделения уничтожили два укрепленных пункта противника западнее Ивано-Дарьевки и расширили зону контроля на северском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военные уничтожили два укрепленных опорных пункта украинской армии вблизи Ивано-Дарьевки в ДНР, передает ТАСС. Марочко сообщил, что также зафиксировано продвижение войск России в районах других населенных пунктов северского направления.

    Марочко уточнил: «В ходе активных боевых действий ВС РФ расширили зону контроля, продвинувшись севернее Верхнекаменского. Западнее Ивано-Дарьевки наши военнослужащие уничтожили два опорных пункта вооруженных формирований Украины».

    Кроме того, по его данным, армия России продвинулась в лесополосе в районе населенного пункта Выемка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил, что армия России подошла к Григоровке в ДНР. Российские войска начали бои за взятие Григоровки. ВС России заняли позиции украинских сил на реке Жеребец.

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    21 мая 2025, 08:18 • Новости дня
    В Орловской области силы ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти региона сообщили об уничтожении утром еще 16 украинских беспилотников над территорией Орловской области, последствия атаки уточняются.

    Силы противовоздушной обороны уничтожили еще шестнадцать украинских беспилотников над Орловской областью, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.

    По его словам, «дополнительная информация – в течение утра уничтожены еще 16 БПЛА противника над Орловской областью. Последствия массовой атаки уточняются, ведутся оперативные проверки».

    Ранее силы ПВО уничтожили 127 украинских беспилотников за ночь, больше всего из них было сбито над Брянской и Орловской областями.

    В Орловской области силы ПВО сбили 11 украинских дронов.

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    Россия продолжает гнуть свою линию в украинском вопросе

    Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий телефонный разговор, который уже вызвал шок и тревогу в Европе и на Украине. Трамп пообещал серьезные сдвиги в урегулировании конфликта: Москва готова начать совместную с Киевом работу над меморандумом по мирному договору. В экспертной среде убеждены: Путин показал непреклонность позиций России, в то время как Трамп увидел, что истинным сторонником войны является Европа. Подробности

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    Набор в вузы скорректируют под приоритеты государства

    Депутаты приняли закон о государственном распределении платных мест в вузах. Теперь правительство будет контролировать не только бюджетный, но и коммерческий набор студентов в зависимости от потребностей экономики. По мнению экспертов, данная инициатива позволит заложить базу для технологического лидерства страны. Каким образом будут определяться перспективные направления? Подробности

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    Зачем Франция возрождает легендарную каторгу

    «Это оскорбление нашей истории, политическая провокация и возвращение к колониальным временам». Такими словами французская оппозиция оценивает планы Парижа построить новую тюрьму, причем там, где еще несколько десятилетий назад существовала легендарная каторга. Похоже, показной гуманизм западной пенитенциарной системы остается в прошлом, и пример этому подает Франция. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Разговор Путина и Трампа: главное

      Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

    • Индия оценила российское оружие

      Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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