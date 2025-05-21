Над регионами России за ночь уничтожены 159 украинских беспилотников

Эксперт назвал главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа

Политолог Шаповалов: Путин в разговоре с Трампом подтвердил твердость позиций России по Украине

Tекст: Олег Исайченко

«Диалог Путина с Трампом в очередной раз подтвердил: Россия неотступно продвигает свою дипломатическую линию. Она заключается в том, что мирное урегулирование украинского кризиса возможно только после проработки всех деталей и выхода на устранение первопричин конфликта», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

«Путин добивается максимальных гарантий для России, акцентируя внимание на юридическом закреплении каждого шага на пути к мирному урегулированию. Москва никому не будет верить на слово. Мы помним уроки Минских соглашений и прекращение Киевом переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году», – заметил он.

«Сторонам нужно сначала определить и утвердить принципы движения к урегулированию. В случае достижения договоренностей, можно в очередной раз попробовать инициировать перемирие. После чего, в зависимости от его выполнения, решать вопрос о подписании мирного договора», – детализировал эксперт.

«При этом, ни о каком безусловном прекращении огня речи идти не может. Россия не даст ВСУ ни единого шанса на перевооружение и передышку», – предупредил аналитик. «В целом, диалог Путина и Трампа показал, что позиции двух стран в определенных вопросах сближаются. Но это не означает, что Москва пойдет на пересмотр своих позиций в угоду кому-либо, особенно, если это не отвечает национальным интересам России», – уточнил собеседник.

Напомним, в понедельник состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, он продлился более двух часов. По его итогам российский лидер заявил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

В этом документе может быть прописан ряд позиций, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, «включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», уточнил глава государства.

Путин отметил, что возобновление контактов России и Украины в Стамбуле дает основания полагать, «что мы в целом на правильном пути». «Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые устроили бы все стороны», – цитирует его сайт Кремля. По словам президента, позиция Москвы ясна, главное – устранить первопричины кризиса.

Трамп в свою очередь заявил, что Москвы и Киев «немедленно» начнут переговоры. «Условия для этого будут согласованы между двумя сторонами», – написал он в своей соцсети Truth Social. Американский лидер уточнил, что Ватикан в лице папы римского «был бы очень заинтересован» в проведении встречи представителей России и Украины.

Позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп не говорили о временных рамках возможного будущего прекращения огня. По его словам, лидеры глубоко обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине, в том числе с учетом прошедших прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. «Очень много было нюансов, в том числе достаточно интересных», – добавил помощник главы государства.

Путин и Трамп также говорили о будущем взаимодействии Москвы и Вашингтона. Глава Белого дома «эмоционально высказывался о перспективах этих отношений». Республиканец «видит Россию как одного из важнейших партнеров Америки на торгово-экономическом направлении», указал Ушаков. Президенты обсудили и новый обмен заключенными – девять на девять человек.

После того, как глава Белого дома передал содержание беседы с Путиным европейским коллегам, представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил: ЕС собирается расширить санкционное давление на Россию.