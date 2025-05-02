Захарова напомнила Трампу о признании Рузвельтом вклада СССР в Победу

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявлений президента США Дональда Трампа напомнила о позиции экс-президента США Франклина Рузвельта, который признавал ключевую роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, следует из сообщения в Telegram-канале дипломата.

«Русские войска уничтожили больше живой силы, самолетов, танков и пушек общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые», – процитировала Рузвельта Захарова.

Она также напомнила, что в письме к Иосифу Сталину от 4 февраля 1943 года Рузвельт поздравил советского лидера с победой в Сталинградской битве.

В другом письме от 22 февраля 1943 года Рузвельт подчеркивал умелое руководство Красной армии, а также организацию и решимость советских солдат. Бывший президент США отмечал, что Красная армия и народ СССР «завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов».

Президент США Дональд Трамп заявил, что 8 мая будет объявлен в США Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем победы в Первой мировой.

Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты превзошли все страны по военному мастерству и храбрости во Второй мировой.

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками марафона «Знание. Первые» подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне является триумфом для всего советского и российского народа.