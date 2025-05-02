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    Замена Уолтца будет выгодна России
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    США отказались исполнять роль «посредника» в переговорах России и Украины
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    ЕС отказался стать посредником в урегулировании на Украине
    Медведев объяснил признание партии АдГ экстремистской
    На тонущем судне «Флотилия свободы» остались без эвакуации правозащитники
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    Путин рассказал, как просыпается по утрам
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    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном-единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    29 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

    9 комментариев
    2 мая 2025, 17:24 • Новости дня

    Захарова напомнила Трампу о признании Рузвельтом вклада СССР в Победу

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Франклин Рузвельт называл вклад СССР и Красной армии решающим в разгроме фашистской Германии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова после слов Трампа о Победе во Второй мировой.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявлений президента США Дональда Трампа напомнила о позиции экс-президента США Франклина Рузвельта, который признавал ключевую роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, следует из сообщения в Telegram-канале дипломата.

    «Русские войска уничтожили больше живой силы, самолетов, танков и пушек общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые», – процитировала Рузвельта Захарова.

    Она также напомнила, что в письме к Иосифу Сталину от 4 февраля 1943 года Рузвельт поздравил советского лидера с победой в Сталинградской битве.

    В другом письме от 22 февраля 1943 года Рузвельт подчеркивал умелое руководство Красной армии, а также организацию и решимость советских солдат. Бывший президент США отмечал, что Красная армия и народ СССР «завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что 8 мая будет объявлен в США Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем победы в Первой мировой.

    Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты превзошли все страны по военному мастерству и храбрости во Второй мировой.

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками марафона «Знание. Первые» подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне является триумфом для всего советского и российского народа.

    2 мая 2025, 02:59 • Новости дня
    США отказались исполнять роль «посредника» в переговорах России и Украины
    США отказались исполнять роль «посредника» в переговорах России и Украины
    @ Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США не намерены быть посредником на переговорах между Россией и Украиной, которые сами «должны вести работу», заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

    «Мы не будем посредниками», – приводит слова Брюс РИА «Новости».

    По ее словам, представители США не собираются «в мгновение ока прилетать на другой конец мира» с целью «модерировать встречи» между сторонами. При этом Брюс отметила, что США сохраняют стремление к достижению мира и продолжат прилагать усилия для этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюс заявила, что Москва и Киев должны представить конкретные идеи по урегулированию конфликта на Украине, а также отметила, что Вашингтон может ввести новые санкции против России, при этом уже введенные ограничения остаются в силе.

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    2 мая 2025, 10:40 • Новости дня
    Явлинский заявил о признании эффективности его реформы в СССР властями США
    Явлинский заявил о признании эффективности его реформы в СССР властями США
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США извинились и признали эффективность экономической реформы Явлинского в СССР, которую ранее заблокировали на Совете нацбезопасности, сообщил российский экономист и политик, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

    Американская сторона извинилась перед Григорием Явлинским за срыв предложенной им экономической реформы для Советского Союза. Это произошло после рассекречивания протоколов заседания Совета национальной безопасности США, где обсуждалась программа Явлинского о заключении экономического договора между республиками СССР накануне саммита G7 в 1991 году. В этих документах американские чиновники признали реформу более эффективной, чем альтернативные предложения, но решили не поддерживать ее, чтобы не допустить экономического роста Советского Союза, передает ТАСС.

    Явлинский рассказал, что спустя два года после отклонения его программы госсекретарь США Джеймс Бейкер подарил ему книгу с посланием: «Ваши экономические идеи были правильными, но, к сожалению, опережали время». По словам Явлинского, после рассекречивания документов он понял, что это было своеобразное извинение со стороны американцев.

    Экономист Джеффри Сакс недавно прислал Явлинскому письмо с копиями рассекреченных документов. «Сакс подписал: «Ну какие же негодяи», – заявил Явлинский.

    По его мнению, именно США убедили Горбачева взять на лондонский саммит другую программу, потому что стремились не допустить экономического подъема СССР и устранить потенциального конкурента.

    Газета ВЗГЛЯД экономические реформы Михаила Горбачева привели к дестабилизации экономики СССР, что в итоге способствовало его распаду.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    2 мая 2025, 12:40 • Новости дня
    В Молдавии Сталинградскую битву назвали «катастрофой» для румын

    В молдавском учебнике Сталинградскую битву назвали катастрофой для Румынии

    В Молдавии Сталинградскую битву назвали «катастрофой» для румын
    @ Григорий Капустянский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В новом учебнике по истории для старшеклассников Молдавии Сталинградская битва названа «катастрофой», а участие румынских войск рассматривается с позиции их оправдания.

    Новый учебник для старшеклассников в Молдавии освещает Вторую мировую войну с румынской точки зрения и называет Сталинградскую битву «катастрофой», акцентируя внимание на последствиях для Румынии, передает РИА «Новости».

    В разделе, посвященном действиям румынских войск, старшеклассникам предлагают приводить аргументы за и против участия страны в войне на стороне нацистской Германии и оправдывать жертвы румынской армии. Отмечается, что авторы учебника пишут: «сталинградская катастрофа привела к выводу румынских войск с Кавказа».

    При этом факт пребывания румынских войск в Молдавии как оккупантов учебник игнорирует, представляя их как освободителей Бессарабии и северной Буковины, а действия Красной армии по освобождению этих территорий называют «серьезной проблемой» для Румынии.

    Лидер молдавского оргкомитета «Победа» Алексей Петрович заявил, что подобные трактовки входят в программу оправдания нацизма, которая получила особое развитие в последние годы. Он возмутился тем, что румынские войска в тексте называются «освободительными», советские – «оккупационными», а диктатор Антонеску представлен положительно.

    Ранее общественность Молдавии также негативно отреагировала на главы, героизирующие нацизм, в других учебниках, однако министр образования Дан Перчун считает, что новые учебники объективны. Оппозиция неоднократно поднимала вопрос об искажении истории, а власти пытались ограничить празднование Дня Победы и запретить георгиевскую ленту. За последние два года за ношение ленты наложено более 500 штрафов.

    Ранее власти Кишинева решили провести 9 мая празднование Дня Европы, однако участники марша «Бессмертного полка» намерены пройти по городу единой колонной, несмотря на это решение.

    Президент России Владимир Путин отметил важность защиты исторической правды и противодействия неонацизму, а также призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов.

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    1 мая 2025, 21:04 • Новости дня
    Вэнс: В позициях России и Украины по урегулированию есть огромная пропасть

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и украинская стороны очень сильно разнятся в своих позициях по урегулированию конфликта, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

    «Существует огромная пропасть между тем, чего хотят русские, и тем, чего хотят украинцы», – сказал Вэнс в эфире Fox.

    По его словам, сейчас дипломаты пытаются сблизить позиции России и Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее Вэнс заявлял, что Вашингтон попытается за 100 дней добиться переговоров Москвы и Киева.

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    1 мая 2025, 19:34 • Новости дня
    Times: США раскрывают союзникам по «Пяти глазам» разведданные о России и Китае

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские власти начали раскрывать для партнеров по альянсу «Пять глаз» доступ к сверхсекретной информации о военных операциях Китая и России на орбите, сообщили СМИ.

    До апреля подразделение Space Delta 9, отвечающее за орбитальные военные действия США, предоставляло свои данные только американским чиновникам с особым допуском, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Times.

    В последние недели, по данным издания, разведслужбы США решили расширить сотрудничество с партнерами по альянсу «Пять глаз». Австралия, Канада, Новая Зеландия и Британия получили доступ к ранее закрытой информации о деятельности в космосе Китая и России.

    «Теперь союзники могут видеть и понимать угрозы в космосе в реальном времени», сказал источник в американских военных структурах.

    Ранее СМИ сообщали, что в Белом доме обсуждают возможность исключения Канады из разведывательного альянса «Пять глаз».

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    2 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Трамп объявил 8 мая в США Днем победы во Второй мировой войне
    Трамп объявил 8 мая в США Днем победы во Второй мировой войне
    @ Al Drago/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что объявляет в США 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем победы в Первой мировой.

    «Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна – несравнимо больше», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он заявил, что США одержали победы в обеих войнах. По его словам, «никто даже не приблизился» к США «по силе, храбрости и военному мастерству», передает РИА «Новости».

    При этом он выразил недовольство тем, что в США «ничего не празднуют». Он связал это с тем, что в стране «больше нет лидеров, которые умеют это делать». Однако сейчас, как заявил Трамп, «пришло время снова начать праздновать победы».

    8 мая является в США памятной датой – Днем победы в Европе, однако к федеральным праздникам он не относится. 11 ноября (годовщина заключения в 1918 году между Антантой и Германий Компьенского перемирия) в США отмечают День ветеранов, передает ТАСС.

    «Я переименовываю 8 мая в День победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – в День победы в Первой мировой войне», – объявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель армии США сообщил о планах провести военный парад в Вашингтоне 14 июня – это не только день основания американской армии, но и день рождения нынешнего президента страны.

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    2 мая 2025, 06:32 • Новости дня
    Рубио признал невозможность возвращения Украины к границам 2014 года
    Рубио признал невозможность возвращения Украины к границам 2014 года
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Возвращение украинских границ 2014 года невозможно, Украина «не сможет сдвинуть туда Россию», заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году», – приводит слова Рубио РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Рубио отметил, что Вашингтон продолжает попытки добиться урегулирования ситуации вокруг Украины. Госсекретарь добавил, что вопрос выделения времени и ресурсов на урегулирование будет решать президент США. По его словам, «настанет момент, когда президент решит, сколько времени высокопоставленные члены правительства (США) могут этому посвящать».

    Рубио также уточнил, что позиции России и Украины по урегулированию конфликта пока остаются далекими друг от друга, хотя они стали ближе, но «потребуется прорыв очень скоро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Москва и Киев должны представить конкретные идеи по урегулированию конфликта на Украине. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что стороны уже представили свои предложения по мирному урегулированию и «должны сделать последние шаги».

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    2 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Вэнс призвал Россию и Украину «сделать последние шаги» для завершения конфликта
    Вэнс призвал Россию и Украину «сделать последние шаги» для завершения конфликта
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Украина представили свои предложения в рамках мирного урегулирования, они «должны сделать последние шаги», заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Вэнс подчеркнул, что «в последние несколько недель мы видели, как стороны представили свои предложения в рамках мирного урегулирования».

    «Теперь, я думаю, вопрос сейчас в том, сможем ли мы найти точки соприкосновения, чтобы эти ребята завершили конфликт», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    По словам Вэнса, дальнейшее развитие событий зависит исключительно от решений Москвы и Киева. Он отметил, что Россия и Украина должны «сделать последние шаги» для завершения конфликта. Также Вэнс пояснил, что только эти две страны могут урегулировать ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс заявил, что российская и украинская стороны очень сильно разнятся в своих позициях по урегулированию конфликта. Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс отметила, что Москва и Киев должны представить конкретные идеи по урегулированию конфликта на Украине; при этом она подчеркнула, что США не намерены быть посредником на переговорах между Россией и Украиной, а американские представители не собираются «в мгновение ока прилетать на другой конец мира» для модерации встреч.

    Коментарии (10)
    2 мая 2025, 14:52 • Новости дня
    Трамп: США превзошли всех во Второй мировой по военному мастерству и храбрости
    Трамп: США превзошли всех во Второй мировой по военному мастерству и храбрости
    @ Chip Somodevilla/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты больше других сделали для того, чтобы союзники победили во Второй мировой войне, заявил 47-й президент США Дональд Трамп.

    В обращении на 8 мая как ко Дню победы Трамп заявил, что Америка «сделала больше, чем любая другая страна для достижения победы во Второй мировой», передает RT.

    По его словам, никто не был близок к США «по силе, храбрости или военному мастерству».

    Ранее Трамп заявил, что объявляет в США 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем победы в Первой мировой.

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    1 мая 2025, 19:24 • Новости дня
    Сенатор Грэм предложил ввести пошлины в 500% для покупающих ресурсы у России стран

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (в списке террористов и экстремистов) предложил ужесточить меры против стран, закупающих российские энергоносители.

    Грэм предложил ввести пошлины в 500% на товары из стран, приобретающих российские нефть, газ, уран и другие энергоресурсы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Законопроект уже поддержали 72 сенатора из 100.

    Меры предусматривают введение «сокрушительных» экономических санкций в отношении России и импортных ограничений против государств-покупателей ее энергоносителей, если Москва не согласится на «серьезные переговоры» по урегулированию конфликта на Украине.

    Кроме пошлины в 500% предполагается ввести запрет для граждан США на участие в сделках по покупке российских долговых бумаг.

    Ранее СМИ сообщали, что Линдси Грэм выступил за урегулирование конфликта на Украине с учетом признания определенных российских территорий.

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    2 мая 2025, 00:42 • Новости дня
    ЕС захотел «скоординировать» с США новые санкции против России
    ЕС захотел «скоординировать» с США новые санкции против России
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны хотят «скоординировать» с США введение очередного, 17-го по счету, санкционного пакета против России, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Барро, комментируя призыв американского сенатора Линдси Грэма (включен в России в список террористов и экстремистов) ужесточить меры против России, заявил: «Мы, европейцы, собираемся сопроводить эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций».

    Барро отметил, что в среду обсудил этот вопрос с сенатором и взял на себя обязательство попытаться «скоординировать» введение европейских и американских санкций как по содержанию, так и по срокам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что министерства иностранных дел стран ЕС в мае рассмотрят 17-й пакет санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грэм (включен в России в список террористов и экстремистов) предложил ужесточить меры против стран, закупающих российские энергоносители. США заявили Франции о необходимости приложить усилия для урегулирования на Украине.

    Коментарии (0)
    1 мая 2025, 21:09 • Новости дня
    Белый дом заявил, что не допустит выгоды для «российской военной машины»

    Белый дом заявил, что не допустит выгоды для «российской военной машины» от сделки с Киевом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соглашение Вашингтона и Киева исключит участие всех связанных с российским военно-промышленным комплексом компаний и лиц, заявил Белый дом.

    Финансировавшие или снабжавшие российский ВПК страны, компании и лица не смогут получить выгоду от восстановления Украины, заявили в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Их также не допустят в проекты, поддерживаемые средствами учрежденного фонда.

    В заявлении ВПК России указан как «российская военная машина».

    Напомним, Вашингтон и Киев согласовали создание фонда, направленного на совместные инвестиции и восстановление экономики Украины с использованием украинских природных ресурсов.

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    1 мая 2025, 22:40 • Новости дня
    США не исключили введения новых санкций против России

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон может ввести новые санкции против России, уже введенные остаются в силе, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

    «Мы не снимаем никакие санкции, которые существуют в настоящее время», – приводит слова Брюс РИА «Новости».

    Кроме того, представитель Госдепа заявила, что возможность введения новых санкций в отношении Москвы не исключается.

    По ее словам, Белый дом подходит к таким вопросам, как введение вторичных санкций в отношении России, «в дипломатическом ключе». Она отметила, что «есть другая часть мира, целый земной шар, который требует внимания», передает ТАСС.

    Напомним, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (включен в России в список террористов и экстремистов) предложил ужесточить меры против стран, закупающих российские энергоносители. При этом юридические фирмы фиксируют повышенный интерес западных сырьевых и судоходных компаний к возвращению на российский рынок на фоне возможного смягчения санкций США.

    Белый дом заявлял, что готов применять все методы для скорейшего завершения конфликта на Украине, включая давление на обе стороны. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио говорил, что американская администрация решила не вводить дополнительные санкции против России, рассчитывая на успех дипломатических попыток урегулировать конфликт на Украине.

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    1 мая 2025, 18:40 • Новости дня
    Джеффри Сакс назвал Льва Толстого героем для всего человечества
    Джеффри Сакс назвал Льва Толстого героем для всего человечества
    @ общественное достояние

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Русский писатель Лев Толстой повлиял на глобальные гуманистические движения, заявил номинированный на Международную премию имени Толстого американский экономист Джеффри Сакс.

    «Толстой – герой для всего человечества. Не только один величайших писателей в истории, но и великий мыслитель и гуманист, чье влияние остается очень глубоким», – заявил Сакс РИА «Новости».

    Экономист отметил, что взгляды Толстого оказали глубокое воздействие на таких исторических лидеров, как Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг и Нельсон Мандела.

    Он особо выделил гуманистические идеи Толстого, которые вдохновили ключевые движения за независимость и права человека по всему миру.

    Ранее Сакс выражал надежду на скорое завершение украинского конфликта и восстановление диалога между Россией и США.

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    2 мая 2025, 13:57 • Новости дня
    В Севастополе назвали заявления Зеленского о параде Победы дикостью

    Сенатор Алтабаева назвала слова Зеленского о параде Победы признанием в терроризме

    В Севастополе назвали заявления Зеленского о параде Победы дикостью
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева резко раскритиковала слова Владимира Зеленского о возможных ударах по Москве 9 мая, назвав их дикостью и признанием в терроризме.

    Заявления украинского президента о выборе «болевых точек России» и угрозах в адрес Москвы к проведению парада Победы прокомментировала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, передает РИА «Новости».

    По ее словам, слова Зеленского – это не только дикость, но и прямое признание в осуществлении террористических актов против России и ее граждан.

    «Государственный террористический режим Украины озвучивает планы нанести удары по Крымскому мосту, по Москве 9 мая. Это какая-то дикость», – заявила Алтабаева.

    Она возмутилась, что руководители государства признаются в том, что они террористы, на весь мир, и сочла заявления Зеленского «измышлениями больного разума».

    «Жить рядом с террористами нельзя», – сделала вывод сенатор.

    Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев выбирает «болевые точки России», чтобы вынудить Москву к переговорам, и отметил, что российские власти должны опасаться за проведение парада Победы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что власти Киева публично обсуждают подготовку терактов, что подрывает любые мирные инициативы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что парад Победы на Красной площади состоится согласно плану, несмотря на заявления руководства Украины.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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