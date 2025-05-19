Ушаков рассказал, с чего начался разговор Путина и Трампа

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, российский президент также пожелал здоровья новорожденному и дочери Трампа, передает ТАСС.

Ушаков отметил, что беседа носила откровенный и конструктивный характер. Он подчеркнул, что личный жест внимания к рождению внука Трампа со стороны Путина стал началом диалога между лидерами.

Ранее Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным.

В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, глава российского государства говорил из Сочи.