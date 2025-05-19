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    Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла», находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах. Консерватизм сегодня способен создать основу для эффективного международного взаимодействия.

    0 комментариев
    Юлия Басова Юлия Басова Почему мужчины выбирают женщин постарше

    Зрелость перестаёт быть минусом. Женщина после 40 лет – это не компромисс. Это выбор в пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У такой женщины другая энергия – спокойная, принимающая.

    29 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.

    9 комментариев
    19 мая 2025, 09:26 • Новости дня

    Трамп потребовал расследования выплат знаменитостям от штаба Харрис

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выступил с требованием расследовать возможные незаконные выплаты знаменитостям, включая Брюса Спрингстина и Бейонсе, в ходе избирательной кампании Камалы Харрис.

    Трамп публично обвинил Харрис в незаконных выплатах знаменитостям за поддержку в ее предвыборной кампании, передает ТАСС. В Truth Social Трамп поинтересовался, сколько Брюс Спрингстин получил за выступление в поддержку Харрис, и почему звезды, такие как Бейонсе, Опра Уинфри и Боно, согласились на оплату за якобы искреннюю политическую позицию.

    Трамп подчеркнул, что такие выплаты не являются простыми гонорарами за выступления, а фактически замаскированы под плату за поддержку, что запрещено американским законом. По его словам, Харрис использовала этот механизм, чтобы создать впечатление широкой поддержки, хотя на деле речь шла о покупке лояльности знаменитостей.

    Президент США отметил: «Кандидатам не разрешается платить за поддержку, а именно это и сделала Камала». Он назвал подобные действия «очень дорогой и отчаянной попыткой искусственно создать видимость массовой поддержки». Трамп потребовал проведения «серьезного расследования» обстоятельств выплат известным артистам.

    В ходе предвыбороной гонки американский предприниматель Илон Маск заявлял, что актеры в Голливуде под давлением вынуждены поддерживать Камалу Харрис на выборах президента США, иначе им грозят проблемами с получением ролей и контрактов.

    Позже СМИ сообщали, что политический комитет Маска America PAC инвестировал около 200 млн долларов в поддержку Дональда Трампа на президентских выборах в США.

    17 мая 2025, 01:51 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России

    Трамп заявил о готовности ввести санкции против России при необходимости, но предпочел бы этого не делать

    Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент подчеркнул, что предпочел бы избежать новых ограничений, но не исключил их введения при возникновении необходимости.

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения санкций против России, передает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News он заявил: «Я прибегну к этому, если придется». По словам Трампа, он предпочел бы не прибегать к такому шагу.

    Трамп также выразил уверенность, что встречу с Владимиром Путиным удастся организовать и провести. Он отметил, что надеется на заключение сделки для урегулирования украинского кризиса. «Я думаю, что мы заключим сделку, нам надо встретиться, полагаю, что мы, возможно, это спланируем», – заявил американский лидер.

    Говоря о переговорах с Владимиром Зеленским, Трамп отметил, что они были достаточно сложными. По его словам, у Зеленского не было сильных позиций на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон признал неэффективность стратегии войны на истощение против России и теперь делает ставку на дипломатические усилия для достижения мира на Украине.

    Эксперты отметили, что теперь не только военная, но и дипломатическая инициатива находится на стороне России после первого за три года раунда переговоров в Стамбуле.

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

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    16 мая 2025, 13:51 • Новости дня
    Трамп заявил о необходимости встречи с Путиным

    Трамп заявил о необходимости встречи с Путиным для решения конфликта на Украине

    Трамп заявил о необходимости встречи с Путиным
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости встречи с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

    Трамп считает, что для урегулирования конфликта на Украине ему необходимо встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «Я думаю, нам удастся урегулировать [конфликт]. Может быть, и нет. По крайней мере, мы узнаем это», – заявил американский лидер на борту президентского самолета по пути из Объединенных Арабских Эмиратов в США.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от итогов переговоров по Украине в Стамбуле.

    В Кремле заявили о необходимости встречи президентов России и США, но встреча требует тщательной подготовки.


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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    19 мая 2025, 00:48 • Новости дня
    Трамп выразил сочувствие Байдену в связи с диагнозом

    Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления после новости о его диагнозе

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщение об онкологическом диагнозе Джо Байдена, выразив сочувствие его семье и пожелав скорейшего выздоровления своему предшественнику.

    Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу онкологического диагноза Джо Байдена, написав в социальной сети Truth Social свои пожелания.

    «Меланья и я опечалены известием о недавнем диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания Джилл и семье, а Джо желаем скорейшего и успешного выздоровления», – написал Трамп.

    Кроме него множество соратников-демократов и республиканцев в соцсетях выражают поддержку и сочувствие бывшему американскому лидеру, сообщил телеканал ABC News.

    К примеру экс-вице-президент Камала Харрис отметила, что Джо боец и обязан справиться, нынешний госсекретарь Марко Рубио всей семьей молится за здоровье экс-лидера страны, губернаторы ряда штатов пишут о стойком характере Байдена, который не позволит ему дать слабину перед новым вызовом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, у бывшего президента США Джо Байдена выявили агрессивную форму рака простаты после обнаружения небольшого узла в ходе медобследования.

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    17 мая 2025, 10:28 • Новости дня
    Telegraph: Украинские чиновники нервничают из-за страха встречи Путина и Трампа
    Telegraph: Украинские чиновники нервничают из-за страха встречи Путина и Трампа
    @ The Kremlin Moscow/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Возможная личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа вызывает серьезное беспокойство у украинских чиновников, опасающихся утраты поддержки без посредников из США, пишет Telegraph.

    По данным издания, именно перспектива такой встречи сегодня не дает чиновникам в Киеве покоя, передает РИА «Новости».

    Журналисты отмечают, что даже обсуждение такой встречи уже является унижением для руководителей стран Евросоюза, которые надеялись на новые антироссийские санкции от Вашингтона.

    По мнению Telegraph, возможные переговоры Путина и Трампа вызывают тревогу у украинских властей, поскольку они опасаются остаться без поддержки, если диалог между главами России и США пройдет без учета их позиции.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможном международном телефонном разговоре Владимира Путина.

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости встречи с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

    Песков также заявил, что встреча президентов России и США необходима, но требует тщательной подготовки.

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    16 мая 2025, 12:57 • Новости дня
    Трамп назвал итогом турне по Ближнему Востоку 13 трлн долларов инвестиций в США

    Трамп: Турне по Ближнему Востоку привлекло 12–13 трлн долларов инвестиций в США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил инвестиционные соглашения на сумму 12-13 трлн долларов, что может покрыть государственный долг Соединенных Штатов.

    Трамп на встрече с представителями деловых кругов США и ОАЭ заявил о договоренностях на 12-13 трлн долларов инвестиций в американскую экономику по итогам своего ближневосточного турне, передает ТАСС.

    Президент США отметил, что эти инвестиции были привлечены благодаря уже известным проектам, а также некоторым новым, о которых объявят в ближайшее время. Он также добавил, что предыдущая администрация не только не добилась подобных результатов, но и потеряла восемь трлн долларов.

    Ранее американский лидер выразил надежду, что эти инвестиции помогут покрыть государственный долг США, который в настоящее время превышает 36,2 трлн долларов. Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует, что к 2034 году госдолг может превысить 50 трлн долларов.

    Визит Трампа в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ начался 13 мая и завершился 16 мая.

    Ранее Дональд Трамп стал первым за два десятилетия американским лидером, посетившим Катар из Саудовской Аравии.

    Трамп выразил недовольство действиями Биньямина Нетаньяху и исключил Израиль из обсуждения будущих соглашений с Ираном и Саудовской Аравией.

    СМИ назвали три вызова для Трампа в ходе турне на Ближний Восток.

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    17 мая 2025, 18:23 • Новости дня
    Трамп заявил о планах позвонить Путину 19 мая

    Трамп сообщил о планах провести телефонные переговоры с Путиным 19 мая

    Трамп заявил о планах позвонить Путину 19 мая
    @ Shealah Craighead/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным 19 мая, чтобы обсудить ситуацию на Украине и торговое сотрудничество.

    Президент США Дональд Трамп объявил, что планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 19 мая, передает ТАСС.

    В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп сообщил: «В понедельник в 10:00 (17:00 мск – прим. ВЗГЛЯД) я буду разговаривать по телефону с президентом России Владимиром Путиным».

    По словам американского лидера, в ходе беседы предполагается обсудить вопросы мирного урегулирования на Украине, а также торговые отношения между двумя странами.

    Трамп уточнил, что после разговора с Путиным он свяжется с Владимиром Зеленским, а также с союзниками по НАТО. По его словам, цель этих переговоров – добиться прекращения огня на Украине.

    Американский президент выразил надежду на продуктивный день и достижение мира.

    Ранее Кремль пообещал сообщить о разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Дональд Трамп заявил о необходимости встречи с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что встреча президентов России и США необходима, но требует тщательной подготовки

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    17 мая 2025, 03:14 • Новости дня
    Госдеп решил опубликовать аудиозаписи допроса Байдена

    Аудиозаписи показаний Байдена по делу о секретных документах решено обнародовать

    Tекст: Денис Тельманов

    Следующая неделя может ознаменоваться обнародованием аудиозаписей допроса бывшего президента США по делу о хранении секретных документов.

    Администрация президента США Дональда Трампа планирует опубликовать аудиозаписи бесед экс-главы Белого дома Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хером, сообщает The New York Times.

    Ожидается, что записи станут доступны общественности уже на следующей неделе.

    Ранее, при предыдущей администрации, публикация этих материалов была заблокирована из-за опасений, что раскрытие сведений может негативно повлиять на будущие расследования.

    В феврале прошлого года спецпрокурор Роберт Хер после расследования решил не предъявлять Байдену обвинения, несмотря на доказательства умышленного хранения секретных документов.

    В своем отчете Хер указал, что в ходе дачи показаний Байден «продемонстрировал проблемы с памятью и не мог вспомнить важные даты из своей биографии».

    В январе 2023 года секретные документы были обнаружены в здании вашингтонского аналитического центра, связанного с Байденом, а затем аналогичные материалы нашли и в доме Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американским спецслужбам разрешили использовать мессенджер Signal для рабочих целей, что не нарушает законы США.

    Дональд Трамп оценил ежедневные потери США при Джо Байдене в сумму до 6 млрд долларов. Трамп также оспаривает легитимность помилований, подписанных Байденом с помощью автопена в январе 2025 года, считая, что это может повлиять на юридическую силу документов и изменить понимание президентских полномочий.

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    18 мая 2025, 00:15 • Новости дня
    Рубио одобрил идею переговоров России и Украины в Ватикане
    Рубио одобрил идею переговоров России и Украины в Ватикане
    @ Francis Chung - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский госсекретарь Марко Рубио считает Ватикан оптимальным местом для возможных переговоров по урегулированию ситуации на Украине, о чем он заявил в Риме перед встречей с главой Конференции итальянских епископов кардиналом Маттео Дзуппи.

    Госсекретарь США Марко Рубио считает, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортным для обеих сторон, так как это место способно обеспечить нейтральную и спокойную площадку для диалога между Россией и Украиной, сообщает сайт Госдепартамента.

    «Я бы не назвал это посредничеством, но это определенно то место, куда, я думаю, обеим сторонам было бы удобно прибыть. Поэтому мы благодарны за их (Ватикана)  многолетние усилия не просто в попытках способствовать установлению мира, но и в обмене пленными», – сказал Рубио журналистам перед встречей с главой Конференции итальянских епископов кардиналом Маттео Дзуппи в Риме.

    До этого телеканал CBS News анонсировал интервью с Марко Рубио, в котором тот сообщает, что Трамп хочет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее». По словам Рубио, Трамп считает, что прямой разговор между двумя мировыми лидерами – единственный способ продвинуть вперед переговоры России и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона в ходе следующего раунда переговоров с Украиной может затронуть обсуждение параметров прекращения огня, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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    16 мая 2025, 11:22 • Новости дня
    Директор нацразведки США потребовала ареста экс-главы ФБР Коми

    Директор нацразведки США Габбард потребовала ареста экс-главы ФБР Коми из-за угрозы Трампу

    Tекст: Мария Иванова

    Экс-глава ФБР Джеймс Коми оказался в центре скандала после публикации фотографии, которую американские власти расценили как угрозу Дональду Трампу.

    Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что экс-глава ФБР Джеймс Коми должен быть заключен в тюрьму из-за публикации в соцсетях, которую американские правоохранители расценили как угрозу президенту Дональду Трампу, передает РИА Новости.

    Габбард отметила, что администрация Трампа очень серьезно относится к возможной угрозе, а расследование возглавляет Секретная служба США.

    Ранее Джеймс Коми опубликовал в соцсетях фотографию песка с ракушками, выложенными в виде чисел 8647. Сын президента Дональд Трамп-младший заявил, что это скрытый призыв к убийству его отца, хотя сам Коми объяснил публикацию как безобидную фотографию, увидев в ней «политическое заявление». На момент публикации пост уже был удален.

    «Я очень обеспокоена за жизнь президента, мы уже видели попытки покушения. Я очень обеспокоена за его жизнь, и Джеймс Коми, по моему мнению, должен быть привлечен к ответственности и посажен за решетку за это», – сказала Тулси Габбард в эфире Fox News. Она добавила, что считает объяснения Коми ложью, и подчеркнула: независимо от его мотивации, он должен быть привлечен к ответственности по закону.

    В 2024 году на Дональда Трампа совершили две попытки покушения. Первая произошла во время его выступления в Пенсильвании 13 июля: Трамп получил ранение уха, погиб один зритель, еще двое пострадали.

    Вторая попытка произошла 15 сентября во Флориде у гольф-клуба Трампа, где подозреваемого назвали человеком, одержимым конфликтом на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти США уволили двух высокопоставленных сотрудников разведки после разногласий по поводу связи венесуэльской банды Tren de Aragua с властями Мадуро. Оба чиновника курировали недавний разведывательный доклад, который опроверг заявления президента Дональда Трампа

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    17 мая 2025, 01:24 • Новости дня
    Стало известно о планах Трампа обсудить переговоры в Стамбуле

    Трамп решил обсудить с Россией итоги переговоров по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие дни обсудить с российской стороной итоговые вопросы встречи в Стамбуле по украинскому конфликту.

    О планах американского лидера сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

    Макрон заявил: «Президент Трамп рассчитывает организовать переговоры с российской стороной в ближайшие часы или дни, чтобы прояснить то, что имело место на переговорах в Стамбуле и попытаться продвинуться вперед».

    Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле без предварительных условий, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил серьезный настрой РФ на поиск путей долгосрочного урегулирования ситуации.

    Переговоры между РФ и Украиной прошли в пятницу, продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о договоренности с Украиной о масштабном обмене пленными – одна тысяча на одну тысячу, а также о готовности продолжить переговоры. Киев запросил встречу на высшем уровне, Москва приняла этот запрос к сведению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон признал неэффективность стратегии войны на истощение против России и теперь переходит к дипломатическим усилиям для достижения мира на Украине.

    Эксперты отметили, что дипломатическая инициатива теперь также находится на стороне России, а недавний раунд переговоров в Стамбуле прошел по российскому сценарию.

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с Владимиром Путиным по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Дональд Трамп заявил о необходимости личной встречи с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

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    17 мая 2025, 14:47 • Новости дня
    Трамп назвал Зеленского «отличным торговцем» на переговорах с США
    Трамп назвал Зеленского «отличным торговцем» на переговорах с США
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News подчеркнул умение Владимира Зеленского добиваться финансовой поддержки от Вашингтона, назвав украинского лидера «превосходным торговцем».

    Трамп вновь подверг критике Владимира Зеленского, назвав украинского лидера «отличным торговцем», передает «Газета.Ru».

    По словам Трампа, Зеленский смог убедить администрацию Джо Байдена регулярно выдавать Киеву крупные суммы финансовой помощи. Экс-президент отметил, что подобная политика невыгодна США и упрекнул действующую власть в излишней щедрости.

    Трамп также подчеркнул, что, по его мнению, у Зеленского больше нет сильных позиций на переговорах с Вашингтоном. Кроме того, он допустил возможность введения «разрушительных санкций» против России, если не удастся прийти к соглашению по конфликту на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп признался, что ему проще общаться с президентом России Владимиром Путиным, чем с Зеленским.

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    16 мая 2025, 13:31 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима

    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима, но требует подготовки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча президентов России и США необходима, но требует тщательной подготовки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул необходимость личной встречи президентов России и США. По словам Пескова, такие переговоры требуют скрупулезной подготовки, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что встреча должна быть не только подготовлена, но и результативна. Также он указал, что подобным встречам в верхах всегда предшествуют экспертные переговоры, консультации и длительная напряженная подготовка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным.

    Планируемая встреча будет зависеть от результатов переговоров по Украине в Стамбуле. Белый дом ожидает скорую встречу президентов.


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    16 мая 2025, 12:41 • Новости дня
    WP: Политика Трампа на Ближнем Востоке ведет к «маргинализации» Израиля

    WP: Трамп перестал быть полноценным союзником Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Политика президента США Дональда Трампа по поиску компромиссов для региональной безопасности на Ближнем Востоке ведет к «маргинализации» позиции Израиля, заявил международный обозреватель газеты The Washington Post (WP) Ишан Тарур.

    По мнению международного обозревателя The Washington Post (WP) Ишана Тарура, последние действия Трампа в ходе поездки на Ближний Восток стали чредой позитивных сигналов о готовности США к мирному урегулированию противоречий вокруг иранской ядерной программы, возобновлению диалога с Сирией и несиловому решению проблемы йеменских хуситов, передает ТАСС.

    Все соответствующие высказывания и действия президента США, включая снятие санкций с Сирии, вызвали смятение в израильском руководстве.

    Как считает Тарур, нынешнее правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху настроено непримиримо как в отношении Ирана, так и в отношении новых сирийских властей. Решительность израильского руководства относительно силового уничтожения ХАМАС в секторе Газа и неготовность к компромиссам подрывает усилия арабских государств-посредников.

    «Для Трампа еврейское государство не стратегический партнер, а скорее «премиальный клиент» или даже «недвижимый актив» на Ближнем Востоке», – отметил бывший высокопоставленный офицер израильской разведки Одед Айлам.

    Ишан Тарур отмечает, что Дональд Трамп продолжит руководствоваться стремлением к скорейшему завершению конфликтов на Ближнем Востоке.

    Ранее газета Financial Times также отмечала, что Биньямин Нетаньяху во время поездки Трампа по странам Персидского залива был «понижен до роли наблюдателя».

    Президент США Дональд Трамп призвал власти Сирии заключить «Авраамовы соглашения» с Израилем и предотвратить возрождение ИГ (запрещенная в России организация).

    Financial Times писала, что Трамп выразил недовольство действиями Биньямина Нетаньяху и исключил Израиль из обсуждения будущих соглашений с Ираном и Саудовской Аравией.

    Sky News назвал три вызова для Трампа в ходе турне на Ближний Восток.

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    16 мая 2025, 14:51 • Новости дня
    Трамп допустил звонок Путину по вопросу урегулирования на Украине

    CNN: Трамп может позвонить Путину по вопросу Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

    Трамп не исключил возможности телефонного разговора с Владимиром Путиным, сообщает CNN.

    Политики могут обсудить урегулирование конфликта на Украине. «Трамп заявил... что он «может» позвонить российскому президенту Владимиру Путину, чтобы обсудить завершение (конфликта на Украине – ред.)», – говорится в сообщении телеканала, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможном международном телефонном разговоре Владимира Путина.

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости встречи с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

    Песков также заявил, что встреча президентов России и США необходима, но требует тщательной подготовки.


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    17 мая 2025, 12:18 • Новости дня
    Кремль пообещал сообщить о разговоре Путина и Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль проинформирует общественность в случае, если президенты России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп решат провести телефонный разговор по итогам переговоров в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Кремль проинформирует общественность, если президенты России и США примут решение провести телефонный разговор, передает ТАСС.

    Песков также подчеркнул, что на данный момент между Россией и США не было контактов по итогам встречи в Стамбуле. На вопрос, обсуждались ли итоги переговоров, представитель Кремля ответил: «Нет, контактов не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости встречи с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине. Песков заявил, что встреча президентов России и США необходима, но требует тщательной подготовки. По данным Telegraph, украинские чиновники нервничают из-за страха встречи Путина и Трампа.

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