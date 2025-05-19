Трамп потребовал расследования выплат знаменитостям от штаба Харрис

Tекст: Ольга Иванова

Трамп публично обвинил Харрис в незаконных выплатах знаменитостям за поддержку в ее предвыборной кампании, передает ТАСС. В Truth Social Трамп поинтересовался, сколько Брюс Спрингстин получил за выступление в поддержку Харрис, и почему звезды, такие как Бейонсе, Опра Уинфри и Боно, согласились на оплату за якобы искреннюю политическую позицию.

Трамп подчеркнул, что такие выплаты не являются простыми гонорарами за выступления, а фактически замаскированы под плату за поддержку, что запрещено американским законом. По его словам, Харрис использовала этот механизм, чтобы создать впечатление широкой поддержки, хотя на деле речь шла о покупке лояльности знаменитостей.

Президент США отметил: «Кандидатам не разрешается платить за поддержку, а именно это и сделала Камала». Он назвал подобные действия «очень дорогой и отчаянной попыткой искусственно создать видимость массовой поддержки». Трамп потребовал проведения «серьезного расследования» обстоятельств выплат известным артистам.

В ходе предвыбороной гонки американский предприниматель Илон Маск заявлял, что актеры в Голливуде под давлением вынуждены поддерживать Камалу Харрис на выборах президента США, иначе им грозят проблемами с получением ролей и контрактов.

Позже СМИ сообщали, что политический комитет Маска America PAC инвестировал около 200 млн долларов в поддержку Дональда Трампа на президентских выборах в США.