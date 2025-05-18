При взрыве у полиции Сирии погибли трое полицейских

Publico: Зеленский захотел устроить перепалку на переговорах в Стамбуле

Tекст: Вера Басилая

План Владимира Зеленского по организации публичной перепалки с Владимиром Путиным во время переговоров в Стамбуле провалился, передает РИА «Новости».

Как отмечает журналист Хуан Антонио Санс в статье для издания Publico, Зеленский пытался заманить Путина в «медийную ловушку», однако Москва не поддалась на эти попытки.

По словам Санса, Зеленский «бросил вызов Владимиру Путину», однако никаких успехов не добился. Журналист считает, что Путин унизил Зеленского, разоблачив его попытки превратить диалог в спектакль.

Обозреватель Publico также полагает, что изначально громко анонсированная Зеленским двусторонняя встреча была обречена на провал из-за политической недальновидности киевского руководства и нарушения дипломатических процедур. По его мнению, прямые переговоры на высшем уровне не должны заменять предварительные контакты на уровне дипломатов.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского жалким за его требования личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко отреагировала на высказывания Зеленского о составе российской делегации в Стамбуле и назвала его клоуном и неудачником.