Полиция Берлина отпустила ударившего полицейского ножом в шею мужчину

Полиция Берлина освободила мужчину после ранения полицейского ножом в шею

Tекст: Мария Иванова

Берлинская полиция освободила мужчину, который ударил полицейского ножом в шею, спустя несколько часов после задержания, передает РИА «Новости».

Как сообщили в полиции и генпрокуратуре столицы ФРГ, не было найдено доказательств «целенаправленного использования ножа» и признаков «покушения на убийство». По этой причине задержанного отпустили.

Инцидент произошел накануне вечером, когда 28-летний мужчина пришел в отделение полиции, остался недоволен скоростью обслуживания и, выйдя на улицу, повредил полицейскую машину ножом. Позже между ним и сотрудником полиции произошла драка, в ходе которой подозреваемый нанес тяжелое ранение полицейскому в шею, и пострадавшему потребовалась экстренная операция.

Полиция и прокуратура продолжают расследование ситуации, отмечая, что все обстоятельства произошедшего еще выясняются. Тем временем немецкий профсоюз полиции резко раскритиковал власти за недостаточную защиту сотрудников правоохранительных органов.

Федеральный председатель профсоюза Йохен Копельке заявил: «Это не первое нападение с ножом на полицейского. Мы все еще ждем обещанного политиками защитного снаряжения от колющего оружия. Новое правительство ФРГ должно безотлагательно обеспечить ужесточение наказаний за нападения на сотрудников полиции и улучшить нашу защиту».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Мюнхене приговорил мужчину к пожизненному заключению за убийство двух военных с Украины после ссоры на почве обсуждения ситуации на Украине.