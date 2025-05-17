ВОЗ сообщила о резком увеличении случаев заболевания желтой лихорадки

Tекст: Мария Иванова

Число случаев желтой лихорадки в Южной Америке выросло более чем в три раза по сравнению с прошлым годом, сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

С конца декабря 2024 года по конец апреля 2025 года в Боливии, Бразилии, Колумбии, Перу и Эквадоре лабораторно подтверждено 212 случаев заболевания, 85 человек скончались.

ВОЗ оценила риск для общественного здравоохранения в регионе как высокий. Особое беспокойство вызывает выявление инфекции за пределами бассейна Амазонки, в том числе в штате Сан-Паулу в Бразилии и департаменте Толима в Колумбии. ВОЗ отметила, что жители новых затронутых районов «в значительной степени восприимчивы к желтой лихорадке в условиях отсутствия предшествующих крупномасштабных профилактических мероприятий» и предупредила о риске проникновения болезни в городскую среду.

Наибольшее число заболевших отмечено в Бразилии – 110 случаев и 44 смертельных исхода. В Колумбии зарегистрировано 60 заболевших и 24 умерших, в Перу – 35 случаев и 12 летальных исходов. В Эквадоре все четыре подтвержденных случая закончились смертью пациентов, а в Боливии заболели три человека, один из них скончался.

ВОЗ подчеркнула важность активного эпидемиологического надзора, своевременного лабораторного тестирования, координации между странами и обмена информацией. Представители организации напомнили, что вакцинация остается ключевым способом профилактики и контроля желтой лихорадки. При этом ограничений на торговлю и поездки из-за вспышки введено не будет.

Желтая лихорадка – острое вирусное заболевание, которое передается через укусы инфицированных комаров. Около 90% случаев заражения фиксируют в странах Африки южнее Сахары. Болезнь может приводить к тяжелым осложнениям, а среди пациентов с тяжелой формой смертность достигает 50% в течение недели–десяти дней.

Ранее медики ВОЗ отметили рост числа вспышек кори и менингита из-за перебоев в финансировании вакцинации в ряде стран.

Колумбии объявили чрезвычайную ситуацию из-за желтой лихорадки.