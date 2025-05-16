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В Севастополе уничтожили шести БПЛА
Шесть беспилотников были сбиты над морем в акватории Севастополя
В акватории Севастополя военные сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, громкие звуки от работы ПВО были слышны горожанами.
Губернатор Михаил Развожаев сообщил о том, что шесть БПЛА были уничтожены над морем в акватории Севастополя, передает РИА «Новости». По его словам, громкие звуки, которые слышали жители города, связаны с работой военных.
«Громкие звуки, которые было слышно в городе – это работа наших военных. По предварительной информации, уничтожено шесть БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега», – заявил Развожаев.
Других подробностей инцидента на данный момент не приводится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО сбили два беспилотника самолетного типа в приграничных регионах.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО уничтожила более 30 беспилотников, летевших на Москву. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что системами ПВО в регионе были успешно уничтожены десять беспилотников.