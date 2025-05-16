В Севастополе уничтожили шести БПЛА

Шесть беспилотников были сбиты над морем в акватории Севастополя

Tекст: Денис Тельманов

Губернатор Михаил Развожаев сообщил о том, что шесть БПЛА были уничтожены над морем в акватории Севастополя, передает РИА «Новости». По его словам, громкие звуки, которые слышали жители города, связаны с работой военных.

«Громкие звуки, которые было слышно в городе – это работа наших военных. По предварительной информации, уничтожено шесть БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега», – заявил Развожаев.

Других подробностей инцидента на данный момент не приводится.

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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что системами ПВО в регионе были успешно уничтожены десять беспилотников.