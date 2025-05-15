В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далекие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.3 комментария
Исторический барельеф вернулся на станцию метро «Таганская»
Барельеф со Сталиным установили на «Таганской» в день юбилея метро
На станции «Таганская» восстановили барельеф, посвященный Победе, который воссоздавался по архивным материалам и впервые был утрачен почти 60 лет назад.
Барельеф, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, вернулся на станцию «Таганская» московского метро, передает РИА «Новости». Открытие приурочили к 90-летию столичного метрополитена. Новый барельеф разместили в переходе между станциями «Таганская» Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий.
Композиция выполнена по оригинальным архивным фотографиям и документам. В центре барельефа изображен Иосиф Сталин, которого окружают люди с букетами цветов в руках. Оригинальный барельеф находился на станции до 1966 года, но был утрачен при строительстве пересадки на Кольцевую линию.
В столичном департаменте транспорта сообщили, что восстановленная композиция точно повторяет исторический образ. Специалисты работали над проектом, используя архивы и сохранившиеся изображения, чтобы воссоздать утраченный элемент декора станции.