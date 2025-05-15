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Песков: Длительность переговоров в Стамбуле будет зависеть от их хода
Продолжительность возобновляющегося переговорного процесса в Стамбуле может быть зависит от динамики обсуждений между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, продолжительность возобновляющихся российско-украинских переговоров в Стамбуле будет определяться ходом самих дискуссий, заявил пресс-секретарь президента России, передает ТАСС.
На вопрос, ограничатся ли переговоры только 15 мая или могут продлиться на несколько дней, Дмитрий Песков ответил: «Сегодня начало переговоров. Дальше все будет зависеть от их хода».
Ранее сообщалось, что около 10.00 мск российская и украинская делегации встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче. В Стамбуле приземлился самолет Ил-62М Специального летного отряда «Россия», прибывший из Москвы.
Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации, а главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.