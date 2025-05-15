  • Новость часаОпределено время старта переговоров по Украине в Стамбуле
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем для Украины обернется отмена «торгового безвиза» с ЕС
    Политолог объяснил выбор состава делегации на переговорах в Стамбуле
    Блогер сообщил об уничтожении украинской летчицы Савченко
    Опубликовано видео попытки ВМС Эстонии захватить танкер в нейтральных водах Балтики
    Делегация России прибыла на переговоры в Стамбул
    Чеснаков: Тактика Зеленского взять Путина «на слабо» провалилась
    Коц рассказал об эксперте на переговорах в Стамбуле генерале Зорине
    Трамп отказался ехать в Стамбул ради переговоров по Украине
    ПВО Венгрии сбила украинский беспилотник
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Долгое эхо Корейской войны, или Чучхе для России

    В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далёкие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

    20 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «Понял, что без меня не справятся»

    Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.

    2 комментария
    15 мая 2025, 09:01 • Новости дня

    Песков: Длительность переговоров в Стамбуле будет зависеть от их хода

    Tекст: Вера Басилая

    Продолжительность возобновляющегося переговорного процесса в Стамбуле может быть зависит от динамики обсуждений между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, продолжительность возобновляющихся российско-украинских переговоров в Стамбуле будет определяться ходом самих дискуссий, заявил пресс-секретарь президента России, передает ТАСС.

    На вопрос, ограничатся ли переговоры только 15 мая или могут продлиться на несколько дней, Дмитрий Песков ответил: «Сегодня начало переговоров. Дальше все будет зависеть от их хода».

    Ранее сообщалось, что около 10.00 мск российская и украинская делегации встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче. В Стамбуле приземлился самолет Ил-62М Специального летного отряда «Россия», прибывший из Москвы.

    Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации, а главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

    14 мая 2025, 21:32 • Новости дня
    Блогер сообщил об уничтожении украинской летчицы Савченко

    Блогер сообщил об уничтожении Надежды Савченко ударом ВКС России

    Блогер сообщил об уничтожении украинской летчицы Савченко
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный блогер сообщил, что бывший депутат Рады, военная летчица Надежда Савченко могла погибнуть в результате авиаудара по штабу украинской бригады.

    О гибели бывшего депутата Верховной Рады Надежды Савченко в зоне спецоперации сообщил военный блогер Владимир Романов в своем Telegram-канале. По его данным, удар авиационной бомбой ФАБ-3000 был нанесен российскими Воздушно-космическими силами 11 мая 2025 года по штабу 112-й бригады территориальной обороны ВСУ, где находилась Савченко.

    В публикации отмечается: «В результате удара ВКС России ФАБом-3000, нанесенного 11.05.2025 по штабу 112 бригады ТрО ВСУ – (...) [уничтожена] Надежда Савченко». Местоположение штаба, подвергшегося авиаудару, в сообщении не уточняется.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что Савченко была назначена командиром роты в составе 112-й бригады территориальной обороны ВСУ. Депутат Марьяна Безуглая утверждала, что в ноябре 2024 года Савченко отдала приказ на отступление, что позволило российским войскам продвинуться под Красноармейском (Покровском).

    В России Савченко была осуждена на 22 года за убийство журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. По данным следствия, 17 июня 2014 года Савченко, являвшаяся офицером вооруженных сил Украины, в районе поселка Металлист Славяносербского района Луганской области вела скрытое наблюдение и корректировку артобстрела по участку блокпоста ополченцев ЛНР с находившимися там мирными гражданами, в том числе тремя российскими журналистами ВГТРК. В результате обстрела двое из них, Игорь Корнелюк и Антон Волошин, были убиты.
    Впоследствии она была обменяна на российских военных.

    Коментарии (26)
    14 мая 2025, 23:32 • Новости дня
    Политолог объяснил выбор состава делегации на переговорах в Стамбуле

    Лукьянов: Москва настаивает на повестке Стамбульских переговоров 2022 года

    Политолог объяснил выбор состава делегации на переговорах в Стамбуле
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Состав российской делегации для переговоров с Украиной свидетельствует о том, что Москва настаивает на повестке Стамбульских переговоров 2022 года, заявил политолог Федор Лукьянов.

    «Из опубликованного состава делегации для переговоров с Украиной можно сделать следующий вывод: Москва настаивает на повестке Стамбульских переговоров 2022 года», – заявил Лукьянов в Telegram.

    Лукьянов отметил, что «данью трем прошедшим годам» стало «большее представительство военных» в делегации, то есть «тех, кто и обеспечил «изменившиеся реалии».

    По его мнению, как и в 2022 году основной темой переговоров должен стать не территориальный вопрос, а «военно-политический статус и широкое понимание безопасности».

    «По тому, кого выставит Украина (и выставит ли вообще), можно будет понять, готовы ли в Киеве в принципе возвращаться к той повестке (по всем заявлениям до сих пор – нет)», – отметил Лукьянов.

    Кроме того, по его словам, интерес представляет реакция США. Как указал политолог, Вашингтон «может заявить, что все идет отлично», подчеркнув готовность России и Украины к прямым переговорам. США могут заявить, что этого удалось добиться благодаря усилиям Вашингтона.

    Однако, заявил Лукьянов, США могут и «выразить разочарование уровнем» переговоров. «Хотя, в общем-то, Москва дает американцам понять, что на высоком уровне готова говорить с ними, для Украины только вот такое», – заявил Лукьянов. По его словам, «ход сделан, ждем ответного».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Весной 2022 года, когда в Стамбуле проходили российско-украинские переговоры, делегацию России также возглавлял Мединский.

    В 2023 году Путин впервые продемонстрировал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле. «Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он», – показал документ Путин.

    На прошлой неделе Путин предложил начать переговоры с Украиной. Глава государства подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Украиной и не исключает перемирия в случае, если диалог вновь начнется. «Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они (переговоры) проводились ранее, и там, где они были прерваны», – сказал он.

    Коментарии (28)
    14 мая 2025, 19:22 • Видео
    Макрон показал истинное лицо

    Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

    Коментарии (0)
    14 мая 2025, 20:18 • Новости дня
    Военкор Стешин сообщил о начале битвы за Славянск
    Военкор Стешин сообщил о начале битвы за Славянск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Донецкой народной республике началась битва за Славянск, сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин.

    По его словам, прологом к событиям стала «эвакуация населения из Дружковской и Лиманской громад». В своем Telegram-канале Стешин отметил: «Ждем визита Зеленского, хотя бы в Краматорск – обязательное мероприятие перед сдачей».

    Он также напомнил, что Славянско-Краматорская агломерация является крупнейшей в Донбассе, ее протяженность превышает 100 километров. Славянск, по его мнению, считается сердцем «русской весны».

    Военкор считает, что по конфигурации фронта украинские силы будут полуокружены и вынуждены отходить на север. Он предположил, что агломерация может быть разделена на несколько «котлов». По мнению Стешина, полностью удержать столь протяженную территорию с разнообразной застройкой невозможно без сильного командования.

    Ранее группировка войск «Центр» освободила Михайловку в ДНР.

    Коментарии (11)
    14 мая 2025, 23:02 • Новости дня
    Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
    Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной», которые должны состояться в Турции. Делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    Кроме того, в состав делегации включены замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин, сообщается на сайте Кремля.

    Также был утвержден состав экспертов для переговоров с Украиной: первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин, замначальника Управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Eлена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин предложил начать «без промедления» прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, отметив, что эти переговоры были прерваны киевским властям три года назад. В 2022 году на переговорах с украинской стороной российскую группу возглавлял именно Мединский.

    По данным западных СМИ, Владимир Зеленский изначально вообще не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой. Американский госсекретарь Марко Рубио уже прибыл в Турцию.

    Коментарии (19)
    15 мая 2025, 00:42 • Новости дня
    Коц рассказал об эксперте на переговорах в Стамбуле генерале Зорине

    Tекст: Ирма Каплан

    В состав российской переговорной делегации в Стамбуле вошел генерал Александр Зорин, опытный переговорщик, участник урегулирования сложных конфликтов в Сирии, рассказал военкор Александр Коц.

    «Зорин – мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии, «зелеными экспрессами», распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками», – охарактеризовал переговорщика в Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Адександр Коц.

    Он уточнил, что Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный украинский гарнизон «Азовстали» в Мариуполе.

    Коц отметил, что такая делегация, как у России, станет еще одним «ударом по шапито Зеленского». «Такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене», – поиронизировал Коц над актерским прошлым Владимира Зеленского.

    Зорин – первый замначальника информации управления Генерального штаба ВС России, участник экспертной группы.

    Напомним, вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров по украинскому кризису. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по данным западных СМИ, Зеленский изначально вообще не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой.

    Американский госсекретарь Марко Рубио уже прибыл в Турцию, Зеленский, по последним данным, вылетел в Турцию, Трамп ехать в Стамбул отказался.

    Коментарии (4)
    15 мая 2025, 00:45 • Новости дня
    Эксперт: Тактика Зеленского взять Путина «на слабо» провалилась

    Tекст: Антон Антонов

    Тактика украинского лидера Владимира Зеленского сыграть на публику и демонстративно взять президента России Владимира Путина «на слабо» провалилась, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя состав делегации России для переговоров с Украиной.

    «Украинская сторона теперь должна назвать своих переговорщиков. Она не может отказаться от переговоров без обвинений в нежелании мирного урегулирования», – пишет Чеснаков в Telegram.

    Чеснаков отметил, что, судя по составу и уровню делегации России, Путин намерен «наглядно показать свой твердый настрой на соблюдение правильной последовательности шагов и уверенность в выбранной стратегии».

    По мнению Чеснакова, на Западе многие окажутся недовольны решением Москвы, выскажут «разочарование, обвинения и угрозы». Однако, как заявил Чеснаков, «Путину явно наплевать на агрессивную риторику западных лидеров», российский президент «играет свою игру и методично гнет линию: «вечером переговоры, утром перемирие».

    Напомним, Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. В нее вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин. В состав экспертов для переговоров с Украиной включен первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин.

    Коментарии (10)
    14 мая 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин рассказал о загадке для малайзийского премьера о трех тронах в Кремле
    Путин рассказал о загадке для малайзийского премьера о трех тронах в Кремле
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о диалоге с малайзийским премьером, который произошел во время осмотра ими Андреевского зала Кремля. Глава России задал гостю вопрос, для кого предназначался третий трон.

    Во время встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом Путин провел ему экскурсию по Андреевскому залу Кремля, где стоят три трона.

    «Один трон для царя. Второй – для его жены, для царицы. А третий трон, как вы думаете, для кого?» – спросил премьера Малайзии Путин, сообщает телеграм-канал Кремля.

    Президент добавил, что премьер Малайзии немедленно ответил: «Для второй жены». Российский лидер отметил: «Это ответ настоящего мусульманина, представителя исламской культуры». Президент РФ подчеркнул, что традиционные ценности наших государств могут в чем-то не совпадать, но обмен информацией всегда полезен.

    Напомним, в Кремле в среду прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима с акцентом на политическое и экономическое взаимодействие. В феврале Ибрагим согласился посетить Россию по приглашению Путина.

    Коментарии (5)
    14 мая 2025, 23:56 • Новости дня
    Reuters: Трамп отказался ехать в Стамбул ради переговоров по Украине

    Reuters: Трамп не поедет в Стамбул ради переговоров по Украине

    Reuters: Трамп отказался ехать в Стамбул ради переговоров по Украине
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп не будет менять маршрут своего ближневосточного турне ради запланированных в Стамбуле дискуссий между Россией и Украиной, передает Reuters.

    Президент США Дональд Трамп не станет участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, которые ожидаются в турецком Стамбуле 15 мая, передает Reuters со ссылкой на источник в администрации США.

    По данным информатора, решение американского лидера озвучили сразу после того, как президент России Владимир Путин утвердил состав делегации на переговорах с Украиной, уточняет ТАСС.

    При этом ранее Трамп допускал поездку в Стамбул 15 мая вне утвержденного графика, но позднее передумал.

    Напомним, вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров по украинскому кризису. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, по данным западных СМИ, Зеленский изначально вообще не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой.

    Американский госсекретарь Марко Рубио уже прибыл в Турцию, Зеленский, по последним данным, вылетел в Турцию.

    Коментарии (8)
    14 мая 2025, 23:57 • Новости дня
    Зеленский направился в Турцию
    Зеленский направился в Турцию
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский направляется в Турцию, где 15 мая ожидаются переговоры между российской и украинской делегациями.

    Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Reuters.

    Кроме того, украинские СМИ со ссылкой на источник в окружении Зеленского сообщили, что в делегацию Зеленского войдут глава его офиса Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    Также Reuters сообщило, что американский президент Дональд Трамп отказался ехать в Стамбул.

    Коментарии (9)
    14 мая 2025, 21:57 • Новости дня
    WP: Зеленского заставили отправить делегацию в Стамбул

    WP: США и ЕС заставили Зеленского отправить делегацию в Стамбул

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский изначально не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой, сообщила газета The Washington Post (WP).

    Владимир Зеленский не планировал отправлять делегацию на переговоры с Россией, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая, сообщает The Washington Post.

    По данным газеты, позицию украинского лидера изменили американские и европейские представители. «Американские и европейские должностные лица отвели Зеленского во вторник вечером от края пропасти...» – пишет газета.

    Отмечается, что Зеленский даже рассматривал вариант не разрешать своим помощникам встречаться с представителями России в Турции.

    По информации WP, дипломаты США и Европы настаивали на необходимости участия высокопоставленных помощников, в том числе Андрея Ермака и Андрея Сибиги. Один из источников издания заявил, что Зеленский вообще не видел смысла ехать в Турцию.

    По данным WP, спецпосланник президента США Стив Уиткофф убедил украинскую сторону, что участие в переговорах – это «беспроигрышная ситуация». По его словам, если украинская делегация появится, а Россия – нет, то Москва столкнется с негативными последствиями для своего имиджа. В случае если обе стороны встретятся, есть возможность приблизиться к прекращению огня и окончанию конфликта, сообщили изданию осведомленные дипломаты.

    Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что состав российской делегации на переговорах в Стамбуле не будет объявлен после встречи с малайзийским премьером. Песков также отметил, что детали начала переговоров по Украине в Стамбуле остаются неизвестными.

    Помощник президента России Юрий Ушаков не стал уточнять, появятся ли президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле.

    Коментарии (2)
    14 мая 2025, 21:48 • Новости дня
    Венгрия раскрыла имена украинских шпионов среди дипломатов
    Венгрия раскрыла имена украинских шпионов среди дипломатов
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгерские власти опубликовали данные сотрудников украинского посольства, которых обвинили в шпионской деятельности и объявили персонами нон-грата.

    Венгерский парламент обнародовал имена украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием, передает Lenta.Ru со ссылкой на Magyar Nemzet.

    Глава парламентской фракции «Фидес» Мате Кочиш отметил, что венгерские службы давно фиксировали активную деятельность украинских спецслужб, однако не поднимали этот вопрос, чтобы не ухудшать отношения между двумя странами.

    Из сообщения следует, что первыми секретарями посольства Украины в Венгрии, объявленными персонами нон-грата, стали Юрий Керничный и Дмитрий Кричфалуши. Они были вынуждены покинуть территорию Венгрии. Бывший сотрудник дипмиссии Сергей Александров был задержан и депортирован с запретом на въезд в Шенгенскую зону сроком на десять лет.

    В публикации уточняется, что действия венгерской стороны стали ответом на деятельность украинских спецслужб, которую власти Венгрии сочли угрозой государственной безопасности.

    В воскресенье власти Венгрии отменили встречу с Украиной по вопросам венгерского меньшинства в Закарпатье на фоне обвинений Киева в шпионаже. До этого в Киеве заявили, что власти Венгрии отложили намеченные на 12 мая переговоры с Украиной по вопросам национальных меньшинств.

    9 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке в течение 48 часов двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.

    Коментарии (3)
    14 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    На Украине недовольны попытками граждан оспорить штрафы за русский язык

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень выразил недовольство тем, что граждане страны стараются обжаловать штрафы за использование русского языка и пытаются судиться с ним по этим вопросам.

    Он также отметил, что 6 апреля на заседании Ренийского горсовета депутаты общались на русском языке, и подчеркнул, что подобные случаи нарушения закона фиксируются и в других регионах Украины. «Поражает тот факт, что оштрафованные за русский язык пытаются судиться со мной и оспаривают постановление о взыскании административного наказания», – заявил Кремень. По его словам, «каждая попытка отменить такое решение очень негативно воспринимается обществом», передает ТАСС.

    Накануне в одной из школ Киевской области руководителя сняли с должности после жалобы родителей на использование русского языка при общении с учениками и родителями.

    Ранее Кремень заявил, что темпы перехода на украинский язык в школах крупных городов замедлились, несмотря на введенные ограничения и проверки. При этом в учебных заведениях Украины началась новая волна проверок соблюдения обязательного использования украинского языка, и число учеников, обучающихся на русском языке, значительно уменьшилось.

    Коментарии (10)
    15 мая 2025, 01:15 • Новости дня
    ПВО Венгрии сбила украинский беспилотник-шпион в районе границы

    ПВО Венгрии сбила украинский беспилотник-шпион в районе границы между странами

    ПВО Венгрии сбила украинский беспилотник-шпион в районе границы
    @ Times News/Youtube

    Tекст: Ирма Каплан

    Вооруженные силы Венгрии нейтрализовали беспилотник, залетевший на территорию страны со стороны Украины, пишет Magyar Hirlap.

    Силы ПВО Венгрии сбили украинский беспилотник, обнаруженный в воздушном пространстве страны радаром над городом Токаем, пишет газета Magyar Hirlap со ссылкой на источники, которые считают инцидент продолжением разведывательного соперничества двух стран.

    Издание уточняет, что инцидент произошел на прошлой неделе, но известно о нем стало сейчас. Несмотря на то, что подобные эпизоды происходили и ранее, нынешний случай приобрел особую значимость из-за перехода конфликтов разведок на уровень военного противостояния.

    В последние месяцы фиксировались неоднократные попытки нарушения воздушной границы Венгрии беспилотниками, но как минимум один из них был уничтожен венгерскими военными, сказано в заметке.

    По информации источников, знакомых с ситуацией, украинская сторона могла планировать диверсионные операции при участии людей, которых готовят в Закарпатье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии 11 мая  отменили встречу с Украиной по вопросам венгерского меньшинства в Закарпатье на фоне обвинений Киева в шпионаже.

    При этом венгерские власти опубликовали данные сотрудников украинского посольства, которых обвинили в шпионской деятельности и объявили персонами нон-грата.

    9 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.

    Коментарии (0)
    14 мая 2025, 15:07 • Новости дня
    Песков объяснил выбор даты переговоров России и Украины в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры в Стамбуле предложено провести 15 мая по решению президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля сообщил журналисту Павлу Зарубину, что выбор даты объясняется личным решением Владимира Путина, передает ТАСС.

    «Так решил президент», – коротко ответил Песков на уточняющий вопрос о причинах выбора именно этой даты для встречи делегаций.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Помощник президента России Юрий Ушаков не стал уточнять, появятся ли президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле. Кремль также отказался раскрыть состав делегации России на переговорах в Стамбуле.

    Ранее в США выразили надежду на участие президента России Владимира Путина в стамбульских переговорах, а также на визит президента США.

    Коментарии (3)
    15 мая 2025, 03:37 • Новости дня
    Дачников предупредили о штрафах до 300 тыс. за розы и мимозы на участке

    Дачников предупредили о штрафах за запрещенные растения на участках

    Tекст: Ирма Каплан

    Садоводы и дачники столкнутся с серьезными штрафами до 300 тыс. рублей за выращивание маковых и других запрещенных растений на своих участках, вплоть до уголовной ответственности, предупредила руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

    Дачникам и садоводам следует помнить, что на дачных участках запрещено выращивать ряд растений, которые запрещены законом и могут привести к серьезному штрафу и даже к уголовной ответственности, рассказала руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

    «Здесь предусмотрены как штрафы от 1,5 до 300 тыс. рублей, так и уголовная ответственность по статье 231 УК РФ», – передает ее слова РИА Новости.

    Она напомнила, что коноплю, мак снотворный, шалфей предсказателей, розу гавайскую, голубой лотос (кувшинку голубую), мимозу хостилис и ипомею трехцветную иметь на участке противозаконно.

    Ранее агроном Октябрина Ганичкина рассказала газета ВЗГЛЯД, как оживить «замершую рассаду». Кроме того, газета ВЗГЛЯД выясняла, какую зелень можно посадить весной на даче.

    Коментарии (0)
    Главное
    Путин провел совещание по переговорам с Украиной в Стамбуле
    Родственники солдат ВСУ сообщили об «аллее отказников» в Сумской области
    Украинский кавээнщик Нелипа уничтожен в зоне СВО
    Стармера высмеяли за резкий ответ на вопрос о его беспринципности
    Ученую Ксению Петрову из Гарварда поместили в американскую тюрьму
    Неизвестный устроил стрельбу в Северной Осетии и убил одного человека
    Дачников предупредили о штрафах до 300 тыс. за розы и мимозы на участке

    Пик укрепления рубля еще впереди

    Доллар упал с начала года со 100 до 81 рубля в апреле. И хотя эксперты не верили в дальнейшее укрепление рубля в мае, оно все еще происходит. Более того, новые появившиеся факторы дают шанс российской валюте пойти дальше – ниже 75 за доллар. При каких условиях такое возможно? Подробности

    Перейти в раздел

    Ультиматумы Мерца России оказались блефом ради Украины

    Перспектива переговоров в Стамбуле вынуждает Германию допускать непростительные дипломатические ошибки. Сперва Берлин поставил ультиматум Москве согласиться на 30-дневное перемирие, а затем несколько раз сдвинул сроки «часа Х». Чем можно объяснить подобное поведение нового правительства Фридриха Мерца? Подробности

    Перейти в раздел

    Как была сорвана попытка Польши захватить Белоруссию

    105 лет назад, 14 мая 1920 года, началось контрнаступление Красной армии в ходе Советско-польской войны. Только что родившееся польское государство решило поживиться землями России, пока наша страна была охвачена пожаром Гражданской войны. А за этой попыткой негласно стояли недавние союзники Российской империи по Антанте – Франция и Великобритания. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем для Украины обернется отмена «торгового безвиза» с ЕС

    Евросоюз собирается отменить беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции. Льготы, которые получили название «торговый безиз», действовали с лета 2022 года. В Киеве говорят, что истечение срока действия беспошлинной торговли с Евросоюзом может иметь «разрушительные» последствия. Как на это будут реагировать власти Украины и крупный бизнес? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон показал истинное лицо

      Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

    • Зеленский поссорился с Китаем

      Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

    • Ультиматум Зеленского и Европы к России

      Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............