Сын народной артистки Екатерины Шавриной скончался в колонии

Сын Екатерины Шавриной, Григорий Шаврин, скончался в колонии во Владимирской области, передает ТАСС. Он был осужден в 2024 году за хранение наркотиков, рассказал председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Сергей Яжан.

По словам Яжана, Шаврин находился в исправительной колонии №6, но умер в исправительной колонии №3, где расположена областная больница управления ФСИН по Владимирской области.

Как отметил представитель комиссии, предположительной причиной смерти стали проблемы с сердцем. При этом, по его словам, от Шаврина ранее не поступало жалоб на здоровье.

«В воскресенье он скончался. Сейчас там Следственный комитет работает, окончательный вывод будет сделан после экспертизы», – уточнил Яжан.

Ранее неизвестные ограбили квартиру народной артистки России Екатерины Шавриной в Новой Москве.